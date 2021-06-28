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来源 Maps.me Maps.me 宣布与 Booking.com 建立新的现金返还合作伙伴关系 领先的离线地图平台推出激动人心的新奖励计划

瑞士楚格, 2021年6月28日 - (亚太商讯) - Maps.me 宣布与Booking.com 建立新的合作伙伴关系，这将使用户能够在他们的Maps.me 数字钱包中获得现金返还奖励。全球最受欢迎的离线地图工具的用户在通过 Maps.me 应用程序中领先的数字旅游平台 Booking.com 的特殊集成预订旅行时，将能够获得高达 10% 的现金返还。



随着 MAPS Rewards 的推出，用户在 Maps.me 应用程序中通过 Booking.com 预订住宿时，将能够通过他们的 Maps.me 数字钱包赚取美元现金返还。最初，持有 30 MAPS Rewards 的用户将在 Booking.com 的住宿预订中获得 3% 的现金返还。但是，随着他们持有的 MAPS Rewards 增加到 100 或 300，他们将分别解锁高达 7% 和 10% 的现金返还率。



“与 Booking.com 的合作为 Maps.me 用户提供了巨大的价值，”Maps.Me 联合创始人 Alex Grebnev 说。 “Maps.me 已经帮助数百万用户找到自己的路。接下来，它将提供切实的好处，例如通过参与平台获得的忠诚度奖励和通过购买现金返还他们口袋里的钱。通过Maps.me 钱包，他们可以还可以通过储值赚取被动收入- 通过借出由高流动性资产抵押的余额，最高可达8%。我们期待创造新的机会来提供独特的产品和服务，并尽快将它们提供给Maps.me 用户。”



Booking.com 合作关系高级总监Mark van der Linden 表示：“与Maps.me 合作开展新的现金返还奖励计划对Booking.com 来说是天作之合。”随着旅行开始开放，人们开始再次探索世界，将他们与我们平台上令人惊叹的令人难以置信的地方无缝连接起来，因为他们确实希望在新目的地导航，这是一个很好的机会。无论他们“正在寻找时髦的城市公寓、乡村僻静的度假屋或海滩度假村，我们有适合他们的住宿。”



MAPS Rewards 功能最初将在欧洲的选定市场推出，并在未来扩展。除了与 Booking.com 的返现合​​作，持有 MAPS Rewards 的用户最终将能够获得其他折扣，未来通过其他合作伙伴的奖励可以兑换现金，或购买额外的产品和服务。总而言之，目标是让用户能够有效地省钱和满足财务需求，并控制他们何时以及如何使用他们通过使用平台获得的奖励。



“我们与Booking.com 的合作伙伴关系是我们计划的下一阶段的一部分，该计划最终嵌入了大量金融和其他服务，可以在客户需要的时间和方式提供这些服务。我们正在利用技术将消费者连接到现实世界的DeFi 应用程序Maps.me 的联合创始人Viktor Mangazeev 说: "这可以改善他们的财务生活。这是为大众开发核心架构的第一步。 "



Maps.me 钱包中的价值投资于AAA级资产，并保存在由瑞士受监管实体TMF Services管理的瑞士信托结构中。 TMF是全球最大的公司服务提供者，受到《财富》全球500强和FTSE 100公司中60%以上的公司的信任。使用者享受这种安全性以及通过他们所熟悉和喜爱的平台访问这些服务的便利性-均为零费用或低费用。 *



今年 3 月，Maps.me 宣布正在为其平台添加下一代金融功能，去年全球有超过 6000 万人使用该平台。 Maps.me 旨在通过其数字钱包提供的服务，为人们提供一种简单、即时且廉价的支付、跨货币转账和赚取被动收入的方式，从而丰富人们的生活。



Maps.me 2.0 将使用户能够：

- 可获得高达8%的储值收益率;

- 通过连结的信用卡付款; 和

- 立即以35种不同的货币向全球的亲朋好友汇款



Maps.me 将很快添加包括 eSIM 连接在内的新功能，这将使用户保持更好的联系。有了这项功能，用户在90 多个国家/地区使用互联网服务时将获得更大的便利和管理连接，因为他们将能够无缝切换移动网络，而不再需要在旅行时购买预付费SIM卡。



有关 Maps.me 的更多资讯

Maps.me 是全球领先的旅行者离线地图应用程式。自2012年推出以来，已被下载超过1.4亿次。到2020年，全球超过6，000万名用户活跃于195个国家/地区中的计划和游览。 Maps.me 用户可以下载所需旅行的地图，然后访问其地图，而无需昂贵的漫游连接。开源宣导者 Maps.me 使用者是全球OpenStreetMapping专案的主要贡献者。



从 2021 年开始，该应用程序将集成支付和货币兑换等金融服务、包括 eSIM 连接在内的电信服务以及现金返还机会、折扣和其他奖励。



* https://www.tmf-group.com/en/about-us/



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资料来源： Maps.me



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