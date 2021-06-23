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来源 Hypebeast Limited HYPEBEAST LTD. (0150.HK) 2021财政年度疫情下利润仍创新高 期待继续增长

香港, 2021年6月22日 - (亚太商讯) - Hypebeast Limited（股份代号：0150.HK）董事会公布集团截至2021年3月31日（2021年财政年度）的业绩报告。本年度的收入总额为674,200,000港元；值得注意的是，下半年的收入比上半年录得的收入高出36.2%，主因是数码媒体业务的强劲复苏，范围涵盖活动执行量和合同价值的增长。数码媒体业务稳步恢复，与上一财政年度相比，已签署的合同总价值增长了约20%。



集团的净利润总额为70,600,000港元，同比增长7.3%，主要是由于管理层在疫情期间采取了成本控制措施。值得注意的是，本财政年度下半年的净利润为49,700,000港元，而本财政年度上半年为20,900,000港元，大幅增长了137.8%。本财政年度下半年的净利润率为12.8%，而上半年则为7.3%，这种趋势主要反映了疫情后数码媒体业务的复苏。



Hypebeast Ltd.创办人兼行政总裁马柏荣（Kevin Ma）指出：「疫情的影响导致了整体收入的预期下降，但随着各国开始解封，特别是考虑到下半年收入和毛利及净利润的显著改善，我们在展望持续的增长，为强势回归做好准备，并不断扩大我们在不同市场的影响力。集团未来将继续在关键市场扩展业务，在推动数码媒体业务的前提下涉猎更多媒体内容类別，其中以吸纳电玩、科技、餐饮客户为首要目标。除此之外，我们亦会主力把现有的数码媒体每月独立用户更有效地转换为电子商务客户。」



业务摘要：



-- 本集团收益于2021年财政年度下半年呈最显著复苏，由2021年财政年度上半年收益之285,400,000港元增加36.2%至下半年之388,800,000港元。尽管二零二一年财政年度上半年因COVID-19疫情受到严重影响，但与去年相比，总收益仅由751,400,000港元跌至674,200,000港元，同比稍微减少10.3%；



-- 与去年财政年度相比，数码媒体分部于2021年财政年度的已签订合约总额上升20%；



-- 下半年的数码媒体毛利率为57.6%，而上半年为50.4%，反映了收入的整体增长和更高效的成本控制。下半年的电子商务毛利率为42.2%，而上半年为36.3%，反映了更多产品以全价销售；



-- 本集团之净溢利为70,600,000港元，与2020年财政年度相比大幅增加7.3%。尤其是下半年的净溢利比上半年的高出137.8%；及



-- 与上一个财政年度相比，12个月的平均网站月度独立访客人数及社交媒体总追踪数分别增加0.7%及12.4%，达15,600,000人及26,200,000人。该等增长反映用家追踪的整体趋势较集中于社交媒体。



前景：



-- COVID-19疫情驱使各环球品牌继续分配更多营销资金予线上广告，加速了广告数码化；本集团预计这将为数码媒体分部带来正面的影响；



-- 于2021年财政年度上半年，COVID-19疫情带来之影响大力提高了品牌合作伙伴对数码营销服务的需求，未动用营销资金亦一直增加。本集团强劲的2021年财政年度下半年业绩反映众品牌对我们的服务需求及投入我们的资金增加，而本集团预期该增长趋势将持续至下一个财政年度上半年；



-- 身为Z世代及千禧世代用家/顾客组成的忠实社群的意见领袖所带来的优势，加上精简的营业模式及具竞争性及独特的360度广告服务，使Hypemaker（我们的创意代理商）继续于其他品牌广告商及广告代理商中脱颖而出；



-- 我们的零售服务及媒体平台中引人入胜的内容的结合，将为我们的电子商务平台创造一个强大的用家-顾客漏斗，让我们的忠实读者社群能够于一个综合平台及/或手机应用程序上享受一个无缝的购物体验；



-- Hypebeast物业将于2022年上半年在美利坚合众国（「美国」）纽约市开幕，其将用作我们的零售旗舰店、举行销售活动及文化活动的理想场地及本集团美国东岸办公室。本集团有意藉由此地标位置推动更高的品牌意识及建设更大的社群，以助本集团的数码媒体分部及电子商务分部于美国地区及全球之发展；及



-- 透过善用本集团的品牌名气及知名的网络（特别在南韩、日本、中国及东南亚），以及地理及策略优势，把握数码媒体分部及电子商务分部/零售业务在亚洲的重大发展机会。



欢迎浏览集团官方网页，细阅详尽的年度业绩报告。

https://hypebeast.ltd/documents/2021062200978_c.pdf



关于 Hypebeast Limited（股份代号：0150.HK）



Hypebeast Ltd. 由 Kevin Ma 于2005年设立球鞋网站起，至今已发展成全方位媒体上市集团。包括旗舰平台HYPEBEAST在内的所有平台现拥有超过四千五十万名遍布亚洲、北美洲、欧洲及其他多个地区的读者及用家，其中 HYPEBEAST 更以五个语言版本为读者带来最丰富的内容。集团近年亦拓展业务至多个数码媒体平台、电子商贸平台 HBX 与广告代理商Hypemaker。





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