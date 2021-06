Monday, 21 June 2021, 09:22 HKT/SGT Share: 乐享互动将于二级市场回购股份进行股份奖励计划

香港, 2021年6月21日 - (亚太商讯) - 6月21日,港股上市公司乐享互动(06988.HK)发布自愿公告,将通过信托形式在二级市场上购买现有股份进行股份奖励计划。



公告表示,该计划旨在认可集团若干董事、雇员、咨询师及顾问作出的贡献,以激励其留在集团,并为集团未来的发展及扩张作出努力。



分析人士称,乐享互动近年来业绩增速惊人,但当前股价未能充分反映公司价值,目前低估的价位是回购的最佳窗口期。现阶段通过股份回购进行股份奖励计划,充分展现了公司对未来发展前景的坚定信心,同时也将有助于股份承授人与公司形成更为稳定的利益连结,进一步激发公司管理团队和各级员工能效,为实现公司长期经营目标,提升公司整体价值注入强劲内生动力。







