Monday, 21 June 2021, 09:22 HKT/SGT Share: 乐享互动将于二级市场回购股份进行股份奖励计划

香港, 2021年6月21日 - (亚太商讯) - 6月21日，港股上市公司乐享互动（06988.HK）发布自愿公告，将通过信托形式在二级市场上购买现有股份进行股份奖励计划。



公告表示，该计划旨在认可集团若干董事、雇员、咨询师及顾问作出的贡献，以激励其留在集团，并为集团未来的发展及扩张作出努力。



分析人士称，乐享互动近年来业绩增速惊人，但当前股价未能充分反映公司价值，目前低估的价位是回购的最佳窗口期。现阶段通过股份回购进行股份奖励计划，充分展现了公司对未来发展前景的坚定信心，同时也将有助于股份承授人与公司形成更为稳定的利益连结，进一步激发公司管理团队和各级员工能效，为实现公司长期经营目标，提升公司整体价值注入强劲内生动力。







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