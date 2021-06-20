佳明集团控股有限公司 公布截至2021年3月31日止之全年业绩



香港, 2021年6月19日 - (亚太商讯) - 佳明集团控股有限公司（「公司」，连同其附属公司合称「集团」，股份代号：1271.HK）今天公布截至2021年3月31日止年度（「2020/21年度」）全年业绩。



摘要

- 收益录得14.924亿港元，较上一个财政年度上升65.3%

- 净溢利为1.490亿港元，较上年同期上升340.6%

- 基础溢利(撇除投资物业公平值变动)上升234.2%至1.476亿港元

- 建议派发末期股息每股4.0港仙

- 透过未来扩展两座新数据中心，对持有及营运数据中心业务维持正面乐观态度

- 积极寻求增加香港土地储备作物业发展，并审慎发掘中国广西省南宁市的物业发展与物业相关之发展机会



2020/21年度集团综合总收益由2020年3月31日止年度的9.026亿港元上升65.3%至14.924亿港元。收益增加主要源自九龙启德的建筑项目于2020/21年度内全力进行工程令确认收益大幅增加。



集团2020/21年度的基础溢利（撇除投资物业之公平值变动后）为1.476亿港元，较2019/20年度之基础溢利0.442亿港元上升234.2%。每股基础溢利为10.4港仙（2019/20年度：3.1港仙）。溢利增加主要由于1)建筑业务的收益上升; 2)「明寓」售出停车位及一个位于顶层的复式住宅单位。2020/21年度的净溢利为1.490亿港元，较2019/20年度溢利0.338亿港元上升340.6%。每股基本盈利为10.5港仙（2019/20年度：2.4港仙)。



集团相信，长远的高股息政策是与股东分享利润最佳的回馈。因此，董事会宣布拟派发末期股息每股4.0港仙。连同已派付的中期股息每股4.0港仙，2020/21年度的股息总额将为每股8.0港仙，派息比率约为77%（基于股息总额及撇除投资物业公平值变动的集团年内溢利)。



2020/21年度来自建筑业务的收益上升约128%或6.366亿港元，由2019/20年的4.971亿港元增加至2020/21年度约11.337亿港元。收益大幅增加主要源自2019年5月起动的九龙启德建筑项目在2020/21年度内全力进行。



集团的数据中心租赁业务维持稳健。iTech Tower 1和iTech Tower 2于冠状病毒疫情期间继续维持高使用率，此有赖我们的专业数据中心管理为客户提供不间断服务。来自该分部的收益由2019/20年度约1.398亿港元增至约1.647亿港元，主要由于已签约之新客户使用iTech Tower 2的数据中心空间。



为保持稳健及持续增长的现金流，集团进一步多元化扩展高端数据中心的版图，于2020年9月收购位于新界粉岭的两幅土地，以作发展两座全新高端数据中心。该两幅土地现正申请以换地方式改变土地用途。



集团位于青衣的首个物业发展项目「明翘汇」现正发展为两幢住宅大厦，设有会所及停车场设施，可销售面积约345,000平方呎，提供776个住宅单位。项目上盖已经平顶，现正进行外墙和内部装修工程，预计在2021年底前竣工。项目自2019年11月开始进行预售，深受市场欢迎，累计已售出约89%的住宅单位，录得预售总额约45亿港元。



集团另一位于九龙太子道西279号的高档物业发展项目「明寓」亦销售理想。年内已完成两个单位及六个停车位之销售和交付，确认之收益约1.94亿港元。此外，集团就销售六个单位订立了六份临时买卖合约，合计合约销售金额约2.4亿港元。当中两个单位之销售和交付已于2021年5月完成。余下四个单位的交易将于2021年6月至2022年6月期间完成。



为扩大土地储备，集团于2021年1月完成收购位于新界粉岭联发街1号地块，地盘面积约6,800平方呎。集团计划将其发展成为住宅及商业物业，预计将提供可建楼面面积约37,700平方呎，正申请将土地转换用途。



佳明集团控股主席兼执行董事陈孔明先生总结：「2020年对经济及业务充满挑战。随着各项抗疫措施，包括新冠肺炎疫苗接种计划的推行，疫情转趋稳定，抗疫渐露曙光，住宅物业发展市场并在2021年首两季出现强劲反弹。我们将把握良机，致力推售『明寓』和『明翘汇』余下的单位，其中『明翘汇』预计于2021年第四季竣工。于未来数年，集团将继续优化资产架构，及提高资本利用率，一方面积极扩大香港土地储备用作数据中心的发展和营运，以及住宅物业发展。即使疫症过后，相信在家工作继续盛行，将有助数据中心业务持续增长。因此，我们年内积极收购了三幅位于新界粉岭的地皮以增大土地储备及发展途径。另一方面，管理层亦正评估数个位于中国广西省南宁市物业发展及物业发展相关项目的回报与风险。此外，集团将继续密切关注新冠肺炎的发展，并适时调整长远物业发展策略。」



有关佳明集团控股有限公司（股份代号：1271.HK）

佳明集团控股主要从事楼宇建筑、物业租赁及物业发展业务。作为本地高端数据中心批发主机代管供应商，集团现时是香港拥有及使用整幢大楼出租予客户作数据中心用途的服务供应商之一，客户包括跨国数据中心营运商、国际电讯公司及金融机构。集团现正营运两座高端数据中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)，亦收购了两幅位于新界粉岭的地皮，拟发展成两座新高端数据中心。此外，集团正在发展位于青衣细山路的住宅项目「明翘汇」，以及销售位于九龙太子道西的高档住宅项目「明寓」。同时，集团并拥有位于新界粉岭联发街1号约6,800平方呎地盘面积之地块作住宅及商业物业发展。集团拥有超过二十年的建筑经验，作为主承建商为本地知名发展商的住宅物业发展项目提供楼宇建造服务，以及现有楼宇改动、翻新及装修服务。https://www.grandming.com.hk/chs/intro.php。



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