Saturday, 19 June 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

来源 Triller 奥斯卡·德·拉·霍亚 (Oscar De La Hoya),按次付费之王将重返 Triller 擂台 - 在首届 TrillerVerz 搏击俱乐部节上迎战前 UFC 超级巨星维托贝尔福特

- 9 月 10 日至 12 日的整个节日周末

洛杉矶, 2021年6月19日 - (亚太商讯) - Triller 今天宣布,11 届拳击世界冠军奥斯卡·德·拉·霍亚(Oscar De La Hoya)将于 2021 年 9 月 11 日星期六在内华达州拉斯维加斯重返赛场,对阵前 UFC 超级巨星维托·贝尔福特(Vitor Belfort),这是有史以来首个TrillerVerz 的一部分将 Verzuz 和搏击俱乐部的力量结合成一个大型周末节日。这将是第一届 TrillerVerz 音乐节。



首届 TrillerVerz 将于 9 月 10 日星期五推出现场 Verzuz,然后是完整的周六节日音乐会阵容,由“So You Think You Can Dance”共同创作者 Nigel Lythgoe 制作的格斗夜娱乐节目将在周日和周日晚上继续进行.



De La Hoya 和 Belfort 是各自学科中最受尊敬和追随的两位战术家,他们将于 9 月 11 日星期六在拳击台上首次会面。



TrillerVerz 是 Triller 拥有的 Verzuz 和 Triller 拥有的搏击俱乐部之间建立的合作伙伴关系,将两者在整个音乐和体育界创造的文化现象结合在一起。



“我们继续打造年度最大和最受关注的活动,我们很高兴推出 TrillerVerz,这是一个由传奇人物、Swizz Beatz 和 Timbaland 自己策划的壮观的音乐和活动周末,”Triller 公司的 Bobby Sarnavesht 说 - 所有者、联合创始人兼董事长。 联合创始人瑞安·卡瓦诺 (Ryan Kavanaugh) 表示:“没有比奥斯卡·德·拉·霍亚 (Oscar De La Hoya) 更令人期待和谈论重返擂台的人了,他在维托·贝尔福特 (Vitor Belfort) 与传奇 UFC 冠军的对决将是娱乐和运动能力的必看节目。”



"我们继续打造年度最大和最受关注的活动,我们很高兴推出 TrillerVerz,这是一个由传奇人物、Swizz Beatz 和 Timbaland 自己策划的壮观的音乐和活动周末,"Triller 公司的 Bobby Sarnavesht 说- 所有者、联合创始人兼董事长。联合创始人瑞恩说:"没有比奥斯卡·德·拉·霍亚更令人期待和谈论重返擂台的人了,他在维托·贝尔福特与传奇 UFC 冠军的对决将是娱乐和运动能力的必看节目。"准备重返擂台,我很自豪能成为 Triller 和 Verzuz 的一员,以及他们将拳击业务重新想象为四象限娱乐的改变游戏规则的模式," 德·拉·霍亚说。 "当我们向世界展示高水平拳击的全部意义时,我对像 Vitor Belfort 这样的冠军怀有最崇高的敬意。"



“在这一天复出对我来说非常重要,因为这对我、我的粉丝和文字文化来说代表了历史上如此重要的时刻。对于所有与墨西哥有联系或根植于墨西哥的人来说,这不仅仅是我和这次活动的意义。



贝尔福特说:“很高兴再次代表 MMA,这次是在拳击史上与拳击史上最知名的人物之一的比赛中。这将是一场不容错过的战争,我的孩子们将谈论一场战斗。这肯定会成为格斗运动的历史。”



被称为“金童”的奥斯卡·德拉霍亚在六个重量级别赢得了 11 项世界冠军,其中包括三个重量级别的直系冠军以及奥运会金牌得主。他是这项运动历史上最出色的拳击手之一,并于 1995 年被 The Ring 杂志评为年度最佳拳击手,并在 1997 和 1998 年同级别较量中成为世界顶级拳击手。他宣布退休在经历了 16 年的职业生涯之后,于 2009 年成为格斗士。



巴西综合格斗选手 Vitor Belfort 因其爆炸性的打击能力而被球迷称为“天才”,这帮助他获得了 UFC 轻重量级冠军头衔,并在 UFC 历史上获得并列第三名。 在成功的职业生涯中,他的比赛成为了历史上最畅销的两场 UFC 按次付费赛事的一部分,其中包括在 UFC 重量级、轻重量级和中量级比赛中的战斗,为 Strikeforce、Pride 和 Affliction 促销活动而战并获胜 Cage Rage 冠军。



完整的节日阵容和详细信息将很快与世界级拳击卡一起公布。



TrillerVerz 周末音乐节紧随 11 月 Triller 创纪录的 Tyson-Jones 活动之后,紧随其后的是 4 月的排行榜榜首 Jake Paul-Ben Askren 活动 Triller Fight Club 活动。



最近被 Triller 收购的 Verzuz 已经成为一种打破音乐障碍的文化现象,联合创始人 Swizz Beatz 和 Timbaland 以及 43 位世界顶级嘻哈艺术家作为合作伙伴,包括 John Legend、DMX、Alicia Keys、2 Chainz、Rick Ross , 太 $hort, Patti LaBelle, Gucci Mane, Jeezy, E-40, Bounty Killer, D'Angelo, Ludacris, RZA, The Dream, Babyface, Nelly, Jagged Edge, Fred Hammond, Jadakiss, Fabolous, Brandy, Monica, Gladys Knight、Boi-1da、Hit-Boy、Ne-Yo、Johnta Austin、Scott Storch、T-Pain、Lil Jon、DJ Premier、Mannie Fresh、Erykah Badu、Jill Scott、Beenie Man、赏金杀手 (Bounty Killer)、112、Kirk Franklin、 Sean Garrett 和 D'Angelo 打破了社交记录,经常在 triller、fite.tv 和 Instagram 上打破数百万并发观看次数。



“这是扩大 Verzuz 生态系统的第一步,但肯定不是最后一步。它不仅改变了文化,而且是范式转变的中心。我们仔细聆听了观众的声音,并为他们提供了他们所要求的东西。” 萨尔纳维什特(Sarnavesht)说。



首席执行官兼董事长 Mahi de Silva 说:“Triller 改变了社交媒体,搏击俱乐部改变了拳击,Verzuz 改变了音乐。TrillerVerz 将改变文化”。



