Friday, 18 June 2021, 12:36 HKT/SGT Share: 科济药业正式登陆港交所 产品管线多元化成长潜力巨大

香港, 2021年6月18日 - (亚太商讯) - 今日，科济药业（2171.HK）正式在港交所挂牌上市，发售价为32.80港元/股。招股书数据显示，公司发行的股份总数约为9474.7万股，其中香港发售约947.5万股，国际发售8527.2万股。高盛（亚洲）有限责任公司和UBS Securities Hong Kong Limited为联席保荐人。



科济药业此次IPO共引入9名基石投资者，包括LAV、新华资本、CloudAlpha、睿远、WT、广发基金、Dymon Asia、常春藤、南方基金。基石投资者认购合共47,322,000股发售股份，占全球发售项下发售股份数目的约49.95%。



据悉，科济药业成立于2014年，是一家在中国及美国营运的临床阶段的生物制药公司，专注于治疗实体瘤和血液恶性肿瘤的创新细胞疗法。公司的联合创始人、首席执行官和首席科学官李宗海博士是CAR-T细胞疗法领域的领军人物之一，曾在多个著名科学期刊上发表了100多篇同行评审的科学论文。李博士同时为拥有200多项专利或专利申请的发明家，在生物制药领域拥有丰富的经验。



在研管线多元化 核心产品有望占得先机



研发方面，目前科济药业已建立11款候选产品的差异化管线，其中6个正处于临床阶段。在11个候选产品中，10个是CAR-T细胞疗法，其中5个处于临床阶段。公司的愿景是成为能为全球癌症患者带来创新和差异化的细胞疗法并使癌症可治愈的全球生物制药的领导者。



截至2021年2月18日，科济药业已在中国、美国和加拿大获得7个CAR-T疗法的IND许可，这在中国所有CAR-T公司中排名第一。



公司的核心候选产品——CT053，主要用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤（一种血液恶性肿瘤），在公司管线产品中，CT053处于最成熟阶段。CT053已于2019年获得美国FDA的RMAT和孤儿药认定，并分别于2019年和2020年获得EMA的PRIME和孤儿药产品认定，2020年获得国家药监局的突破性治疗药物品种认定。



当前，公司完成了I期研究，并正在中国进行CT053治疗R/R MM的I/II期临床试验的关键II期研究，在北美正在完成Ib期临床试验并就启动关键II期临床试验与美国FDA沟通。相当于这款原研药得到了世界主要经济体美国、欧洲和中国的认可，公司有望在此领域抢得先机。



同时，另一款候选产品CT041，是一种全球潜在同类首创的、靶向CLDN18.2自体CAR-T候选产品，开发用于治疗CLDN18.2阳性实体瘤，主要治疗胃癌╱胃食管结合部癌及胰腺癌。根据弗若斯特沙利文的资料，CT041为全球唯一获得IND许可的靶向CLDN18.2的CART-T候选产品。



目前，该产品已获得IND批准，正在进行临床试验研究，CT041在临床试验中表现出良好的治疗效果及安全性。科济药业作为目前全球唯一的获得IND许可的靶向CLDN18.2的CART-T候选产品研究企业，公司有望在胃癌和胰腺癌巨大市场中率先抢占制高点。



股东背景实力强大 市场前景广阔



招股书数据显示，科济药业此前进行六轮融资，主要投资者包括高瓴资本、天士力、佐力药业等业内知名投资者。公司此次IPO募资所得，将主要用于：约30%用于进一步开发公司的核心候选产品；约31%为持续及规划研发公司的其他管线候选产品提供资金；约20%开发全面的制造及商业化能力；约10%升级公司的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)技术及为早期研发提供资金；约9%用作营运资金及其他一般公司用途。



从市场潜力方面来看，根据弗若斯特沙利文的资料，预计全球CAR-T细胞疗法市场将从2019年7亿美元增至2024年66亿美元，2019年至2024年的复合年增长率为55%。预期截至2030年，全球CAR-T市场预计达至218亿美元，2024年至2030年的复合增长率为22.1%。



未来，随着全球癌症患病率持续上升、适应症向实体瘤扩展、产品认可度的提升及政策利好等因素驱动，科济药业作为该领域的领导者，凭借丰富的在研管线、强大的研发能力以及产品的先发优势，成长空间巨大。于港交所上市后，科济药业有望进一步强化行业地位，快速抢占市场份额，公司的未来值得期待。





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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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