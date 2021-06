Thursday, 17 June 2021, 17:39 HKT/SGT Share: 植绿不辍 久久为功 兴业银行再获《亚洲货币》两项大奖

香港, 2021年6月17日 - (亚太商讯) - 科技加持、研究赋能,在《亚洲货币》近日揭晓的2021“中国卓越绿色金融”奖项评选中,兴业银行集团一举斩获两项大奖:IT支持平台“点绿成金”业务系统荣获“最佳绿色金融产品”奖;子公司兴业研究蝉联“中国绿色金融最佳研究成果奖”。



2020年,兴业银行自主研发的绿色金融IT支持平台“点绿成金”业务系统二期项目成功上线,通过对原系统功能进行全面整合和重塑,打造了基本功能完备、扩展性强、同业领先的集团化绿色金融业务专业支持平台。



据介绍,该系统包括绿色客户管理、绿色业务识别、环境效益测算、绿色资产管理、赤道原则评审等功能模块,自主研发环境效益测算模型40套,覆盖低碳经济、循环经济、生态经济相关几十个行业,实现对环境效益的精准评估,并增设绿色资产管理模块,可对绿色贷款、绿色金融债资产等进行集中管理,满足监管要求。此外,系统还首次引入人工智能AI模型,通过关键词识别、机器深度学习等技术显著提高绿色业务识别的及时性、准确性,可大幅加快人工作业效率,同时通过开发地理信息系统(GIS)模块,使用大数据分析等技术,准确分析和评估目标企业的社会与环境风险,高效服务绿色金融客户。



“点绿成金”业务系统融合了兴业银行深耕绿色金融多年来所积累的专业运营体系、风控流程、业务经验与技术标准,成为兴业银行开展绿色金融技术输出的助推器,依托银银平台探索绿色金融同业合作新模式,覆盖城商行、农商行等中小银行群体,曾获得中国人民银行颁发的“2018年度银行科技发展二等奖”等奖项。



当前,应对气候变化已成为全球最紧迫的任务之一,2021年也被称为我国碳中和元年,“双碳”目标升级为国家战略。兴业研究研究报告《碳中和下的银行保险业气候信息披露制度研究》不仅对国际、国内银行保险业气候信息披露框架与制度的发展现状和实践进行了系统性梳理,更对中国银行保险业等金融机构的气候信息披露制度建设提出了可行性建议,斩获“中国绿色金融最佳研究成果奖”。



兴业研究公司自2015年6月成立以来,即设立了专门的绿色金融研究团队,也是国内市场机构中第一支专门的绿色金融研究团队。该团队围绕政策研究、产品研究、行业指标开发以及行业能力建设等多维度、多角度服务我国绿色发展,承接了国际组织、国家部委、地方政府、协会组织等多项绿色金融课题,涵盖气候投融资、地方绿色金融体系建设、绿色金融债等多个领域,每月发布的兴业绿色景气指数(GPI)已成为国内绿色产业发展的风向标。



《亚洲货币》是《欧洲货币》旗下专注于亚洲金融市场的权威期刊,在银行、投资领域享有盛誉。“中国卓越绿色金融大奖”创立于2017年,对本区域内最重要的金融机构进行投票调查、奖项评选、排名及分析报告,旨在将国内绿色金融领域的优秀机构和研究成果推向全球。该评选设立以来,兴业银行已连续五次获得相关奖项。













话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network