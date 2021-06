Friday, 11 June 2021, 15:56 HKT/SGT Share: 从东航物流的上市,再看联想控股「资本+产业」的深度战略协同价值

香港, 2021年6月11日 - (亚太商讯) - 据雪球平台专业股评人杨饭分析指出,每一个新股的上市,受益者都不少;这一次东航物流的上市,同样如此。作为央企航空系统混改第一股的东航物流,甚至可以说全是赢家。从改革层面上,国企混改股权首次下降到50%下方,可以说是一种大胆的突破;员工持股平台的设立,激发了员工的干劲和活力;引入的战略+财务投资者,账面收益无疑也是笑开了花。



细心的投资者,研读东航物流招股书时应该会注意到,公司上市前后的股权结构中,联想控股及关联的北京君联,在其中占有较大的股权比重,上市后两者之和占据了将近四分一的股权,对东航物流具有一定的影响力;如图示。



我们不禁要问,为何央企的一个公司混改,一次性能给联想控股这样的外部公司这么高比例的股权?联想控股能给东航物流带来什么样的独特价值,联想控股有什么不一样的吸引力?后续的一些混改中,还会不会有联想控股的身影?



显然,要回答这诸多问题,得深入的去研读东航物流的招股书,同时借助上市前的媒体交流会透露的一些信息,这些问题的答案已渐次清晰;对于联想控股企业价值的认知,也进一步提升。



1. 联想控股何以成为东航物流混改的重要战略性股东



东航物流的混改,联想控股能有如此深度的参与,显然绝不仅仅只是财务投资者那么简单,联想控股本身是有多重价值的。



首先,也是最重要的是,东航物流需要体制上的突破。



作为央企,东航物流缺乏资金吗?显然不会;缺的是激发企业活力的机制,所以作为这次改革的样板,必须在体制上有所突破。而联想控股本身就是股权改革较为成功的企业,已经给东航物流趟出了一条可借鉴的康庄大道。



联想控股早在多年前就通过股权改制积累了国企市场化改革的经验。现在联想控股的股份比例当中,作为国资代表国科控股持有约29.04%的股份,而民营企业泛海持有16.97%,管理层员工持股平台持有一部分股份,其余为公众持股,也是一个混合所有制的公司。



东航物流的混改有不少地方显然参考了联想控股的方式,例如大股东东航集团放弃了绝对控股地位,通过引入45%非国有资本和10%核心员工持股完成股权多元化改革。作为全国首批推进的七大领域混改试点之一,实现了多项体制机制突破。完成混改以来,在2017年、2018年和2019年三年间,东航物流分别实现营业收入76.64亿元、108.76亿元、112.73亿元。连续上涨的营收,说明混改取得了阶段性成功。



所以说,在多年的实业和投资实践中,联想控股积累的企业管理、国企改制经验和商业资源,这些才是东航物流选择联想控股成为其第二大战略股东最重要的因素,联控这些无形有价的资源对东航物流企业机制的突破、公司管理与运营可以起到很好的助力。



其次,联想控股可以给东航物流带来较大的业务协同。



联想控股本身的战略就是以「资本+实业」这样双轮驱动的公司,旗下控股或参股了一大堆实业公司,广泛分布在农业与食品、创新消费、先进制造等领域。实业公司本身具有较强的物流服务需求,可以和东航物流有一定的物流协同。其中典型的如佳沃股份,致力于构建「全球资源+中国消费」的先进产业平台,旗下的智利鲑鱼、海外高端水果等由于食品的保鲜要求,尤其具有刚性的航空运输需要,可以紧密结合东航物流的国际货运业务,形成良好的业务协同。



正如招股书中提到的那样,东航物流认为:「本次混改引入的非国有投资者与发行人航空物流主业存在潜在的业务合作机会,通过国有和非国有航空物流全产业链的业务整合,有利于进一步帮助公司打造航空物流行业生态圈。此外联控也大量投资了很多物流、供应链企业,东航物流可以与联想控股和北京君联等在物流运输、物流仓储、物流产业生态圈构建等方面开展『资本+产业』的深度战略协同与业务合作。」



当然,联想控股也从东航物流混改和上市中又一次赚到了真金白银;联想控股目前直接持有2.872亿股,按东航物流发行价约15元计算,即使完全不考虑上市后的涨幅,市值也超过43亿人民币,相比当初6亿左右的投入,数年时间6倍收益(考虑股价涨幅将远不止6倍)。



可以说,对于东航物流的这次战略投资,对于参与其中的联想控股而言,除了账面收益外,最重要的是,东航物流混改的成功,可以作为改制的标杆和成功的样本,让联想控股有更多的机会参与到其它众多的企业改制中来;获得良好的回报和企业的长足发展。作为投资者,我是喜闻乐见公司有这么好的发展机会,有足够长的坡来滚雪球。



2. 最好的实业报国,科技引领产业发展



当然,东航物流不过是联想控股众多成功的实业投资例子之一;在上一篇对联想控股的分析中,有投资者质疑联想控股错过了如「拼多多、B站、唯品会甚至字节跳动等互联网公司的机会」,非常可惜。但其实深入了解联想控股深入骨髓的「实业报国」的理念,应该就知道为什么他们很少投资这样的虚拟经济的公司了。尽管另一个层面而言,这些虚拟经济公司也实实在在给投资人创造了巨大的财富。



讲究实业报国,在当前的环境下,无疑科技才是最重要的方向,在对促进国家整体实力提升的方面,科技才是最重要的因素,产业报国当然离不开科技的引领。联想控股的相关企业,在科技这方面无疑还是很拿得出手的。典型的如旗下的老牌公司联想集团,现在早已不仅仅是简单的硬件制造商,其在超级计算器、大数据、人工智能等前沿科技领域方面都有布局。典型如超算,2020年联想集团交付的超算贡献总算力超过35.5亿亿次,位列全球第二,是全球前三的超算供货商,联想集团已经是一个名副其实的科技公司。



再比如另一家自身孵化出的从事先进高分子材料及特种精细材料的研发、生产与销售的高新技术企业联泓新科,依托中科院的技术研发实力,大力发展新材料行业,不少产品填补了国内的空白,完全了进口的替代,是国内新材料领域的卓越企业之一。



联想控股及旗下财务投资机构目前重点投资于半导体、TMT、人工智能、智能制造、新材料、新能源、节能环保、医疗健康等领域的硬核科技。不少公司已迅速成长为细分赛道的头部企业,如人工智能领域的旷视科技、小马智行,量子信息领域的国盾量子,集成电路相关的灵明光子、富瀚微,保卫生命健康的瑞风生物、开拓药业、卡尤迪等优质公司。



此外,联想控股投资科技型公司还具有一个很大的潜力优势,那就是和「中科院」这个中国最牛逼的科研机构的紧密相连。中科院经过30余年的发展,已经成为储藏全球先进技术的富矿,结合联想控股这样既有国内业务,又有国际布局的企业,强强联合可以快速促进前沿科技成果转化成实实在在的「独角兽」实体。



一方面通过投资及孵化优质的公司获得良好的回报,一方面通过这些可转化的前沿科技实践了产业报国的理念;并且这是一条可持续促进企业发展的光明大道,作为投资者与热爱祖国的社会一员,我非常认可公司的发展道路。



3. 有责任担当的企业,才是值得长期投资的企业



联想控股已持续多年发布了环境、社会及管治的ESG(Environmental、Social、Governance的缩写)报告;ESG报告体现的是企业在运营过程中,有没有注重环境保护,有没有对社会责任有承当,有没有维持良好的公司治理体系。是一种关于企业如何发展的价值观。



在国际资本市场上,ESG已经成为一种主流投资理念和投资策略。波士顿咨询公司(BCG)的研究指出,企业ESG方面的举措若执行得当,将帮助企业有效降低负面事件发生的概率并为企业带来新的发展机遇,从而提升长期股东总回报。ESG投资不仅为投资者提供投资对象非财务表现的评估框架,也是一种具规避风险与潜在长期回报的投资策略。在舆论的倡导下,国内主流投资机构也开始逐步关注相关公司的ESG表现而进行投资。我相信随着经济的发展,文明的进步与社会管制的提升,国内的主流机构也将会更加关注企业发展的ESG成果,像联想控股这类「注重环境保护、承当社会责任和维护良好治理」的公司,一定会更加得到负责任的机构投资者重视。



在短期动荡不安、起起落落的港股市场,联想控股稳扎稳打,缓步上扬,似乎,又再次迎来了春天。





