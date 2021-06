Wednesday, 9 June 2021, 17:16 HKT/SGT Share: 联控(3396-HK)「双轮驱动」又一经典案例 东航物流登陆A股

香港, 2021年6月9日 - (亚太商讯) - 据财华社6月9日报道,近段时间,物流行业资本运作不断,前有中通快递、京东物流于港股上市,今日,东航旗下现代综合物流服务企业东航物流(601156-SH)登陆上交所。作为当年内地首批、民航首家混改试点企业,2017年,东航物流引入联想控股(3396-HK;简称「联控」)、普洛斯投资、德邦物流、绿地金融等在内股东进行增资扩股。联控为其第二大股东,联同旗下君联资本共同持有东航物流25%股份。上市首日收市股价上涨44.01%,报22.71元/股(人民币,下同),市值达360.53亿元。



入股与被投系互相选择 联控又出「双轮驱动」经典案例

谈及选择联想控股作为其股东的原因,东航物流管理层形容过程好似「拍拖」。大多数人在一开始认为其应该选择如菜鸟,顺丰等知名物流企业,但管理层就话「业务太相近很容易作为互补,但我们要自己走一条路」。所以,联想控股就当时作为东航物流寻找的长期战略投资人而言,是再合适不过的。凭借多年经验积累,联控在机制与理念改革、业务协同以及职能赋能方面为东航物流持续带来价值提升,如从董事会层面推动东航物流的运营和各项机制与市场对接,市场化理念改革,进一步激发企业活力,以及利用联想控股体系被投企业的生态圈资源,在投资、具体业务、金融等领域开展合作与协同。



「联控本身就是一个标准的混改企业并兼具很多对其他国有企业投资混改的经验,而东航物流大股东东航集团混改的决心非常坚决,同时东航物流拥有一个非常优秀的高管团队。」联控管理层补充道,「当时投资东航物流的时候,是特别看重航空物流这种快速供应链的能力,与联想控股旗下其他的战略投资包括Lenovo、佳沃、正奇金融的协同,以及联控财务投资体系的被投企业的协同。」



尤其在联控的农业与食品领域,联控旗下佳沃集团主要经营水果和海产高端动物蛋白两大业务,东航物流遍布全球的货运航线,能够保证国外生鲜产品从产地直达中国市场,供应链的效率以及产品的价值能够得到质的提升。如此看来,这个经典的「双轮驱动」案例所带来的协同效应,便已可见一斑。



疫情下抓住机遇 后疫情时代业绩更可期

近两年新冠疫情对包括运输及消费端在内的方方面面都产生了巨大影响,尽管如此,在政策扶持、全球抗疫物资货运需求增加以及货运价格上升等多个利好因素作用下,东航物流去年营收同比增长了33.77%,净利润同比大增211.23%。此外,东航物流今年第一季度业绩依旧表现亮眼,实现营业收入45.16亿元,同比增长76.78%,归属于母公司所有者的净利润6.79亿元,同比增长249.48%。



数据显示,今年一季度内地GDP同比增长18.3%。如果内地经济按今年一季度增长速度走下去的话,全年经济增长目标可以保持在6%以上。疫情在内地的影响已快消失,反观消费,出口等均出现反弹,一旦居民购买力跟上,对于东航物流甚至并表至联想控股的整体业绩而言都是利好。东航物流的招股书讲到希望通过上市,改善资本规模和融资能力,从而扩大业务规模,提升竞争力。不难推测,随着疫情进一步受控缓解,东航物流与联控旗下各企业的业务协同将持续释放更多想象空间,值得关注。



双循环格局下 关注物流领域头部企业投资机遇

其实除东航物流之外,联想控股旗下君联资本亦投资了京东物流、顺丰快运,以及福佑卡车、密尔克卫、海晨物流等一系列物流领域的项目。公司认为在双循环格局下,物流对于构建未来供应链有比以往任何时候都更加重要的意义和作用,因此也是联想控股重点布局的战略方向。



联控管理层表示:「全球和国内的供应链都会面临进一步的变革,头部企业的聚集效应会更加明显,整合机会也会逐步出现,联想控股会重点关注这一领域的头部企业,以及头部企业衍生出的投资机会。」





