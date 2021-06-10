Wednesday, 9 June 2021, 12:57 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC嬴得2021年度数据云全球大奖 (Datacloud Global Awards) 荣膺「卓越创新奖（The Innovation Award）」表彰了我们数据科学团队的创新能力和革命性的DataHOUSE™ AR千里眼的优质服务效能

新加坡 , 2021年6月9日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股分代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）欣然宣布在2021年度数据云全球大奖 (Datacloud Global Awards) 中荣获「卓越创新奖 (The Innovation Award)」。是次获奖表彰了我们数据科学团队的创新能力，同时认证了革命性的DataHOUSE™ AR千里眼远程运维服务的卓越表现。



2021年度数据云全球大奖的评委提到，DataHOUSE™ AR千里眼服务展示了利用广泛使用的工业4.0增强现实 (AR) 解决方案的强大创造力。透过DataHOUSE™ AR千里眼将这技术应用于数据中心行业，能快速解决了疫情期间出差或封城限制和其他挑战，使远程维护人员能够在全球各地也能顺利完成任务。2021年度数据云全球大奖之「卓越创新奖」旨在表彰数据中心、云和边缘计算领域的重要性与杰出表现，并竭力促进业界追求卓越和勇于创新精神。



中信国际电讯CPC行政总裁李炳智先生表示：「中信国际电讯CPC很荣幸凭借我们的DataHOUSE™ AR千里眼服务获得2021年度数据云全球大奖。这个奖项不但肯定了我们的创新服务得到客户及市场认同，更证明了我们数据科学团队的创新能力。」李先生续称：「随着数据中心从提供本地设施服务发展到支援边缘部署继而到赋能云服务，对超融合基础设施和复杂设备的需求也在增加。由于要支持这种复杂的环境，对现场工程师的需求变得更加殷切。DataHOUSE™ AR千里眼使多个地区的现场工程师能够跨区合作，使用实时图象串流进行故障排除工作，将生产力提高了50%以上。我们很高兴这项创新方案获得了数据云全球大奖评委的认可。」



为配合我们最新的ICT-MiiND策略部署，中信国际电讯CPC将透过使用最先进的容器技术及演算法来处理数据收集、经验学习和关联，以及算法分析和建模的周期性循环。这将为深度机器学习奠定基础，并将持续优化DataHOUSE™ AR千里眼人工智能 (AI) 诊断能力。「我们希望透过ICT-MiiND策略和创新发展，能够加强和促进我们客户的数码化转型之旅，成为他们在网络连接、云服务、信息安全和数据中心方案中值得信赖的合作伙伴之一。」李先生补充说。



除了获得2021年度数据云全球大奖外，DataHOUSE™ AR千里眼还凭借创新的技术开发在2021年亚太区Stevie Awards中获得了「GOLD STEVIE® Award」。而DataHOUSE™ AR千里眼更进一步在中国区的参赛者中脱颖而出，获得该区最高分数，获颁中国区的「Grand Stevie Award」。李先生说：「我们很高兴DataHOUSE™ AR千里眼成功赢得了全球业界及相关领域翘楚的认可，我们将会继续努力，为企业提供更多创新的解决方案。」



关于Datacloud Global Awards

由信息媒体技术和专业服务公司BroadGroup主办的Datacloud Global Awards旨在表彰在数据中心、边缘、云创新和服务中表现卓越的团队、产品，以及创新理念和项目。该奖项由26位行业专家组成的评判团作评审，对15个不同类别的行业领先机构作出肯定。



如欲获取更多有关中信国际电讯CPC的奖项和认证信息，请浏览：

https://www.citictel-cpc.com/CN/HK/Pages/about-us-accreditation



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股分代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云计算解决方案，为全球跨国企业提供综合数字解决方案，满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、增强现实、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数字化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、18个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001及27017相关ICT服务认证的供应商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供应商。



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