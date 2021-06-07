Monday, 7 June 2021, 11:57 HKT/SGT Share: 正处CAR-T细胞疗法黄金赛道 科济药业今日招股

香港, 2021年6月7日 - (亚太商讯) - 全球CAR-T市场规模增长迅速，弗若斯特沙利文预计其市场规模将从2019年的7亿美元增长至2024年的66亿美元，并从2024年以22.1%的复合年增长率增长至2030年的218亿美元。科济药业（股份代号:2171）是一家在中国及美国拥有业务的生物制药公司，专注于治疗血液恶性肿瘤及实体瘤的创新CAR-T细胞疗法，其正处于CAR-T的黄金赛道。据悉，公司今天开始招股，招股价介乎29.6港元至32.8港元，每手500股。高盛（亚洲）有限责任公司及UBS Securities Hong Kong Limited为联席保荐人。



拥有丰富的产品管线 生产设施先进



科济药业拥有丰富的产品管线，公司有多个产品处于ND试验中的临床阶段候，如全人抗BCMA CAR-T (CT053)、人源化CLDN18.2 CAR-T (CT041)、人源化GPC3 CAR-T (CT011)、人源化CD19 CAR-T (CT032)及抗CLDN18.2 mAb (AB011)。其中，CT053是公司开发升级版靶向B细胞成熟抗原（「BCMA」）的CAR-T产品，亦是唯一核心候选产品；CT011是一种潜在全球同类首创CAR-T候选产品，具有治疗HCC的概念验证临床数据。



除上述五种候选产品外，科济药业的产品管线亦包括一种临床阶段候选产品CT017及五种临床前候选产品。CT017为一款针对GPC3的自体CAR-T候选产品，开发用于治疗HCC。此外，公司正在投入大量资源开发新一代CAR-T技术，以解决CAR-T疗法治疗实体瘤的主要挑战。例如，公司正在开发CycloCAR，其有望产生更高的临床疗效，并降低对清淋化疗预处理的要求。



作为CAR-T细胞疗法领域的主要参与者，科济药业拥有先进的生产设施。公司的上海金山的生产厂房成为中国首个获得CAR-T细胞药品生产许可证的生产设施，具备内部病毒载体生产能力。公司在上海徐汇的生产厂房总建筑面积约为3,000平方米，CAR-T年产能可支持200名患者的CAR-T治疗。金山生产厂房建筑总面积约为7,600平方米，估计生产能力可支持每年最多2,000名患者的CAR-T治疗。



解决CAR-T疗法难题 团队经验丰富



尽管CAR-T细胞疗法具有巨大的潜力，但在开发CAR-T细胞疗法方面仍存在若干重大挑战，包括严重CRS的发病率、治疗实体瘤的疗效有限以及高昂的治疗成本。科济药业的综合研发平台涵盖从靶点发现、先导抗体优化到CAR-T候选产品临床开发，使公司能够简化创新，开发公司专有的抗体发现平台和新一代CAR-T技术，以解决CAR-T疗法难题。



科济药业能够利用自己的抗体平台，通过全人噬菌体展示库和改进的杂交瘤技术，控制细胞因子的释放水平，降低CRS的发病率。在选出实体瘤相关靶点方面，公司经验丰富，根据弗若斯特沙利文的资料，公司在全球率先成功识别、验证并报告CLDN18.2和GPC3作为肿瘤相关抗原，用于胃癌、胰腺癌和HCC的CAR-T疗法。公司还投入大量资源开发新一代CAR-T技术。此外，公司已在CAR-T制造的全部阶段建立了内部的端对端临床和商业制造能力，以降低CAR-T制造的整体成本。



科济药业亦拥有一支经验丰富的管理团队，这是公司得以稳固发展的关键。联合创始人、首席执行官和首席科学官李宗海博士是CAR-T细胞疗法领域的领先研究者之一，在知名科学期刊上发表了100多篇同行评审的科学论文。公司的全球法规事务高级副总裁范勇博士拥有数十年的产品开发、生产及法规经验，曾在美国FDA担任多个职位，负责审查制造细胞疗法产品所用的医疗设备，执行许可前检查以及CBER及CDRH合规性。此外，公司世界一流的研发团队成员在多个领域拥有跨学科的专业知识，在多个细胞治疗和疾病领域拥有深入的专业知识。



科济药业在CAR-T细胞疗法拥有先发优势，站在CAR-T黄金赛道上，公司有望凭借丰富的产品管线、先进的生产设施以及经验丰富的管理团队，快速推进其领先候选产品的临床开发和商业化。通过上市，公司将会获得更大的发展空间。







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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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