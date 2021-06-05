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Friday, 4 June 2021, 11:32 HKT/SGT
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贝莱德、道富投资乐享互动，效果营销龙头获国际顶级资本认可

香港, 2021年6月4日 - (亚太商讯)  - 继5月27日被正式纳入MSCI中国小型股指数后，乐享互动（06988.HK）又获两家国际顶级金融巨头BlackRock Inc（贝莱德集团）和State Street Corp（美国道富集团）投资。

根据最新彭博数据，贝莱德集团披露其持有乐享互动256.9万股，占已发行股份的0.12%；美国道富集团披露其持有乐享互动62.9万股，占已发行股份的0.03%。

贝莱德集团又称黑岩集团，是全球最大的资产管理机构。截至今年一季度，贝莱德集团管理资产规模高达9.0万亿美元。

美国道富集团是全球最大的托管银行和资产管理公司之一。截至2020年末，其托管资产规模高达38.8万亿美元，资产管理规模达3.5万亿美元。

吸引贝莱德、美国道富集团投资，意味着乐享互动的投资价值获得国际顶级资本认可，也将进一步助力乐享互动持续优化股东结构、稳步推进国际化发展。


话题 Press release summary

部门 通讯, 金融, Cloud & Enterprise, Advertising & Media
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