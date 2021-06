Wednesday, 2 June 2021, 08:54 HKT/SGT Share:

来源 Avantor Avantor®收购RIM Bio,将生物制品生产业务扩展至中国 RIM Bio中国常州公司成为Avantor在亚洲、中东和非洲市场的首个一次性生产设施基地,使Avantor的全球一次性系统生产洁净室空间翻倍

为Avantor的生物制品制造能力增添专利技术,以满足全球对一次性系统解决方案持续增长的需求

RADNOR, Pa. and SHANGHAI, 2021年6月2日 - (亚太商讯) - 美国宾夕法尼亚州拉德诺和上海 - 2021年6月1日 – (ACN Newswire) - 为生命科学和先进技术及应用材料等行业提供关键产品和服务的全球领先供应商Avantor(纽约证交所代码:AVTR)今日宣布完成收购RIM Bio公司。RIM Bio是一家专注于为生物制药企业提供一次性生物工艺袋和组件的领先制造商,在中国江苏常州设有生产基地。 https://www.acnnewswire.com/topimg/Low_Avantor6221Fig1.jpg" width="650" height="488" alt="" /> Rim Bio提供在ISO Class 7 10,000级洁净车间生产的品种齐全的一次性系统产品 https://www.acnnewswire.com/topimg/Low_Avantor6221Fig2.jpg" width="650" height="430" alt="" /> Rim Bio专有技术为使用一次性系统产品的客户提供不同的产品 随着此次收购完成,RIM Bio常州生产基地成为Avantor在AMEA(亚洲、中东和非洲)市场的首家一次性系统产品生产基地,与Avantor在美洲和欧洲已有的https://www.avantorsciences.com/pages/en/single-use-solutions?utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=SUS-2021&utm_content=RainierPR062021" style="color: #0064c8;">一次性系统产品生产基地组成更为完整的全球生产网络,大幅提高的产能将更好地满足全球不断增长的生物工艺需求。凭借RIM Bio卓越的专利技术和最佳交付周期,Avantor将为一次性系统产品客户提供更多定制化产品。 Avantor公司生物制药生产执行副总裁Ger Brophy博士表示:"此次对 RIM Bio的收购,意味着Avantor将一次性系统制造、分销和洁净室的生产能力扩展至亚洲、中东和非洲地区,为更多客户提供优质产品和服务。作为在这些重要市场建立业务的触角,RIM Bio将助力Avantor在需求不断增长的全球生物制药领域抓住长期机遇,稳步发展。" RIM Bio成立于2009年,提供品种齐全的一次性2D袋子、3D袋子、一次性敞口衬袋、袋子组件和多袋歧管系统,用于生产单克隆抗体(mAbs)、疫苗、细胞和基因疗法以及重组蛋白等生物制品。 此次收购RIM Bio也是Avantor在中国的又一重要投资。早在2019年12月,Avantor在上海成立了创新及客户支持中心,该中心致力于生物工艺,专门为AMEA市场的生物制药公司提供研究、应用开发和工艺流程优化。 关于Avantor Avantor®是一家《财富》500强企业,致力于为生物制药、医疗保健、教育行业、政府部门以及先进技术和应用材料等行业客户提供关键产品和服务。我们广泛的产品组合几乎应用于客户最重要的研究、开发和生产活动的每一个阶段。秉承"集科学之力,筑世界之美"的使命,我们的业务遍及全球,能够为225,000多个客户提供服务,并与超过180个国家的科研实验室和科学家保持联系。如需了解更多信息,请访问http://www.avantorsciences.com/" style="color: #0064c8;">www.avantorsciences.com。 前瞻性声明 本新闻稿包含前瞻性声明。除有关历史事实的声明之外,本新闻稿中包含的所有声明均为前瞻性声明。此类前瞻性声明讨论了我们当前对与RIM Bio宣称的交易以及我们的财务状况、运营成果、计划、目标、未来业绩和业务的预期和预测。此类声明可以以词语"目标"、"预期"、"相信"、"估计"、"期望"、"预测"、"打算"、"可能"、"展望"、"规划"、"潜在"、"项目"、"计划"、"寻求"、"能够"、"可能"、"应该"、"将会"、"将要"、"将"及其否定形式以及具有类似含义的其它词语和术语为前导,其后跟随或包含这些词语。 此类前瞻性声明本质上受风险、不确定性和假设的影响,且并不构成对业绩的保证。读者不应该过分依赖此类声明。我们的此类前瞻性声明基于我们当前对未来事件的预期和预测。尽管我们相信我们在前瞻性声明中所作的假设是合理的,但我们不能保证这些假设和预期将被证明是正确的。可能导致这些风险、不确定性和假设的因素包括但不限于我们截至2020年12月31日止以表格10-K列报的《2020年度报告》中"风险因素"项下所述的因素,该报告已提报美国证券交易委员会("SEC"),可在Avantor网站(ir.avantorsciences.com)的"投资者"页面中的"SEC备案文件"标题下查看,以及参阅Avantor向SEC提报的以表格10-Q列报的任何后续季度报告以及其它文件。 所有可归因于我们或代表我们行事之人员的前瞻性声明均明确受上述告诫性声明的限定。此外,所有前瞻性声明均为截至本新闻稿发布之日的声明。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性声明的义务,无论是由于新增信息、未来事件或其它原因,但联邦证券法有所规定的除外。 媒体联系人 Chanice Chen 中国首席社交媒体官 chanice.chen@buzz-china.com" Target=_BLANK>Neue";">chanice.chen@buzz-china.com Christina Koh 亚洲、中东和非洲地区传播总监 +65 9720 0169 christina.koh@avantorsciences.com" Target=_BLANK>href="mailto:christina.koh@avantorsciences.com">christina.koh@avantorsciences.com 投资者关系联系人 Tommy Thomas 投资者关系副总裁 +1 781 375-8051 Tommy.Thomas@avantorsciences.com" Target=_BLANK>href="mailto:Tommy.Thomas@avantorsciences.com">Tommy.Thomas@avantorsciences.com

