百融云宣布股份购回及激励计划 业绩高速增长 大摩、中金均看好

香港, 2021年6月1日 - (亚太商讯) - 中国领先的独立AI技术平台百融云(6608.HK)于2021年5月31日发布公告,宣布公司应于自公告日期起直至2021年6月16日(即购回授权届满时)于公开市场购回B类股份(「股份购回计划」)。公司同时还宣布董事会已采纳股份奖励计划,以(其中包括)表彰选定参与者的贡献及吸引、激励及挽留选定参与者。



根据弗若斯特沙利文的资料,百融云是中国最大的独立金融大数据分析解决方案供货商,市场份额从2019年的约8.7%进一步提升至2020年的9.0%。藉助上述计划,公司有望为长期快速增长注入新动力,继续巩固行业领先地位。



股份购回+奖励形成长效激励



公告显示,百融云股份购回计划拟用资金中不超过388百万港元购回股份;公司董事会相信于现况下进行股份购回可展示公司对自身业务展望及对前景充满信心,且最终会为公司带来裨益并为股东创造价值。股份购回计划反映在公司市场领导地位及高效而可扩展的业务模式所带动下,董事会及管理团队对本公司目前及长期的业务展望以及增长充满信心。百融云董事会认为,股份购回计划符合公司及其股东的整体最佳利益。



根据股份奖励计划,百融云可(i)向受托人发行及配发B类股份及╱或(ii)向受托人转移必要资金,并指示受托人透过市场交易按当前市价收购B类股份,以履行奖励。该计划可授出的股份数目不得超过24,764,500股股份。占公司已发行股份总数约5%及于采纳日期B类股份约6%。授出奖励亦须受于相关时间公司已发行股份总数3%的年度上限所规限。股份奖励计划初步自采纳日期起计十年间有效及生效。



通过股份购回计划及股份奖励计划的组合运作,百融云有望实现长效激励,进一步增强核心团队凝聚力,提高市场竞争力,并进一步强化公司领先地位。



公司长期快速发展 大摩中金一致看好



进入后疫情时代以来,百融云频创佳绩,收获了市场的广泛认可和机构的一致好评。2021年第一季度,公司实现收入约人民币4.09亿元,较2020年同期增长92%。其中,精准营销服务及保险分销服务同比增幅分别为293%及93%,延续了去年第四季度的强劲增势。



百融云长期保持高速增长。在2019年,公司扭亏为盈,实现调整后净利润1,307.1万元,2020年同比增长5.1倍,达到8,004.4万元。公司2020年调整后EBITDA 1.67亿元,同比增幅高达92%。2020年第四季度调整后EBITDA较2019同期增长近4倍。



摩根士丹利于5月3日发布研报,首次给予公司“增持”评级,目标价34港元,对应2021财年市销率的11倍。摩根士丹利在研报中称,预计在中国家庭平均收入稳步增长以及零售需求仍有一定发展空间的情况下,中国个人信贷需求将会持续增加,百融云有望在此机遇下提升业绩并抢占市场份额。大摩认为,百融云借助原生云技术平台以及轻资本模式在增长业绩和利润扩张极具潜力,并预计百融云在2021年、2022年分别实现营收13.97亿元和18.13亿元,并在2023年进一步升至23.65亿元,复合年增长率将达到27.7%。



中金公司于5月11日发布研报,首次覆盖百融云,给予「跑赢大市」评级,并将目标价定为34.10港元。中金认为,百融云在数据分析中的核心竞争优势有助于创建可延展和可扩展的业务模型,该行相信公司将保持领先地位。



百融云的业务模式为轻资产运营,通过云原生的技术平台赋能数千家金融机构,营收为不承担金融风险的科技服务费。根据2020年报显示,百融云流动资产项下现金及等价物4,195万元以及按公允价值计入损益的金融资产(理财产品)8.06亿元,同时根据百融云IPO募资金额39亿港币综合来看,公司现金流充裕,股份购回亦彰显了董事会和管理团队对于公司长期价值和业务增长的信心。长远来看,百融云所属的SaaS、数据分析及云计算行业发展潜力十足,公司未来增长可期。





