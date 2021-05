中国动力计划发起纳斯达克上市程序

香港, 2021年5月25日 - (亚太商讯) - 全球领先的电动车辆技术公司中国动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「中国动力」或「集团」)计划开始将公司普通股在纳斯达克上市的程序(「建议上市」)。公司在获准在纳斯达克挂牌之后,将继续在香港联合交易所有限公司进行买卖。



「我们认为在纳斯达克这个以新兴成长型公司为目标的全球领先交易所上市,将可提升集团于全球投资界的形象,并使集团在全球持续部署先进电动车辆技术的知名度。」中国动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop先生表示。「我们预期集团将需要额外营运资金以作发展电动车辆业务及一般营运资金用途。我们已考虑多种筹资方式并认为建议上市为推动公司股东吸引更多市场参与及流动资金、扩大其美国散户及机构投资者基础、吸引分析师关注以及最终从短期及长期而言提高股东价值之具吸引力的机会。」



自2014年以来,中国动力已成为电动传动系统及车辆网络之主要先驱制造商。其为轻量化汽车车身设计及新能源底盘动力系统领域的综合驾驶及物流解决方案供货商。



Miguel Valldecabres Polop先生继续表示:「恰逢美国政府最近宣布对电动车辆及电动车辆基础设施的建议联邦投资,我们亦计划于宣布建议更名为科轩动力(控股)有限公司后推出若干的新发展举措,我们同时认为,此为建议上市之合适时机,特别是集团现已打入海外电动车辆销售市场,获得一个能更好地反映其专有技术及快速增长的真正价值之估值的目标。」



公司近期在美洲、欧洲、中东、东南亚及日本等市场通过战略投资、合资企业、合伙企业和销售予庞大的车队而扩大其重要据点,也配合其在美国的计划。



中国动力股份于纳斯达克上市须待纳斯达克考虑多项因素(包括达致最低上市要求)后作出批准。公司预计将满足有关上市要求;然而公司无法保证纳斯达克何时或会否批准其上市申请。



关于中国动力(控股)有限公司(股份代号:476)

中国动力(控股)有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地,并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。为更好反映集团业务及将其电动车全球化至世界市场的发展方向,公司建议更改其名称为「科轩动力(控股)有限公司」。更多内容,请登录 www.chinadynamics.hk.



前瞻性陈述

中国动力(控股)有限公司提醒阁下,本新闻稿中并非描述历史事实的陈述而为前瞻性陈述。此等陈述乃基于公司目前的信念和期望。载入前瞻性陈述不应被视为中国动力(控股)有限公司或其顾问就将实现其计划或预期(包括但不限于管理层对收入增长及全球扩展的预期)作出的声明。由于公司业务本身具有风险及不确定因素(包括其先前新闻稿及向监管机构提交的文件所述的风险),实际业绩可能与本新闻稿所载的有所不同。阁下须注意不应过分依赖此等前瞻性陈述,此等陈述仅于本新闻稿日期发表,我们概不承担修订或更新本新闻稿以反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的责任。所有前瞻性陈述作为整体受本警示性陈述限制,并根据1995年美国私人证券诉讼改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的「安全港」规定作出。



