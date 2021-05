Tuesday, 25 May 2021, 16:11 HKT/SGT Share: 国投证券首予宝宝树集团“买入”评级 预计潜在上升空间57%

香港, 2021年5月25日 - (亚太商讯) - 宝宝树集团近日获国投证券给予“买入”评级,目标价2.00港元,潜在上升空间57%。国投证券表示,国家人口政策及鼓励生育气氛提振下,母婴市场规模预计将持续增长,景气度日益提升。宝宝树作为行业领先企业,2021年上半年预期业绩能延续去年下半年强势,品牌价值母婴行业位居第一,增长动力持续升级。



(数据源:宝宝树集团)



报告指出,宝宝树以强大的社交功能和优质丰富内容为支撑,是多个互联网母婴平台之中最受年轻人欢迎的平台。2020年月活跃用户总数1.03亿,为行业之首,且高收入、中等收入用户远超行业平均值。



宝宝树当前的主要业务分别是广告业务及电商业务。随着2020下半年新冠肺炎疫情的逐步缓解,宝宝树就广告业务实施两大改善策略,包括优化自助广告服务及扩大国内及泛母婴的客户群,总收入较上半年增长26%,毛利率亦较上半年增长高达111%,其中广告整体收入较上半年上涨42.7%。



得益于积极推动自助广告服务,2020年宝宝树广告商数目较2019年同期大幅上升361%。依托宝宝树大数据平台,自助广告模式能够覆盖多种需求场景,让客户自主选定合适资源及投放时间,并精准锁定月龄、地理位置、城市及设备需求投放,还能够让客户自主竞价获得广告位,按照点击收费,获取更高投放效率。国投证券在研报中指出,自助广告服务模式的三大运营优势指标强劲,预期2021上半年表现夯实,相信将成为未来增长的重要催化剂。



电商方面,宝宝树利用自身优质的用户基础,建造自运营电商模式,丰富产品的多元化,与母婴行业主要品牌展开合作,通过“母婴第一单”打造场景营销,大幅提升用户购物体验,2020年宝宝树电商用户复购率高达40.3%。



鉴于过往的成功案例,2021年宝宝树重新开展C2M业务作为下半年电商重点战略之一,展望下半年有双十一、双十二等传统电商大节,藉此提升天猫相关平台的转化率,预期下半年将会在市场大力推动销售。



展望未来运营策略,今明两年宝宝树将新业务集中于C2M自有品牌产品的落地,以及孕产服务护理类的服务上。目前,孕产服务已经在宝宝树孕育APP核心位置布局,可见宝宝树对该项服务的信心及憧憬。在运营规划上,宝宝树将打造基于平台基础上往产后、0-6岁阶段深入延伸,通过升级形式实现优化自身的运营及流量建立,以效果广告达成业绩增长。



国投证券认为,宝宝树自助广告业务及电商的快速发展,将可建立一个完善、品效合一的营销死循环,且宝宝树目前财务资源充裕,预计2021-2022年营业收入同比增长45%、102%,毛利同比增长73%、146%,足以支撑宝宝树未来进行行业整合或纵横向拓展,充分挖掘过万亿的母婴市场。







