Monday, 24 May 2021, 18:20 HKT/SGT Share:

来源 Quam IR Awards 【华富卓越投资者关系大奖2020】颁奖典礼圆满举行 树立行业专业典范 表扬业界卓越成就

香港, 2021年5月24日 - (亚太商讯) - 「华富卓越投资者关系大奖2020」于2021年5月24日假香港四季酒店 (Four Seasons Hotel Hong Kong) 顺利举行，来自各个界别的上市公司代表与多位贵宾共享辉煌，祝贺得奖者于投资者关系工作中的卓越表现及贡献。



中国通海金融集团管理层，包括首席营运及风控总监黄伟诚先生（左六）、中国通海融资（控股）有限公司主席魏永达先生（左五）、中国通海证券副行政总裁赵进杰先生（左七）和市场营销部主管陈静妍小姐（右六），与颁奖嘉宾及得奖公司代表合照留念。



第六届【华富卓越投资者关系大奖】嘉许杰出投资者关系工作

【华富卓越投资者关系大奖】致力发掘在投资者关系有出色表现的香港上市公司，得奖企业透过不同途径打开与投资者沟通之门，杰出的专业手腕为投资者关系工作树立了最佳典范，值得表扬。第六届「华富卓越投资者关系大奖」获上市公司热烈支持，本年度共有13家公司获奖，成就卓尔非凡。



中国通海融资（控股）有限公司主席魏永达先生致开幕辞表示：「在新冠肺炎疫情爆发期间，投资者关系团队仍须与投资界保持沟通，实在殊不简单。透过商界上下不懈的努力，必定能共度难关，共同迎接更好的一年。」中国通海金融集团﹙00952﹚首席营运及风控总监黄伟诚先生 ﹙Mr. Stacey Wong﹚致辞时亦表示：「过去两年，香港面临着疫情的挑战。随着疫苗的面世，我们终于能看见曙光，虽然经济仍需要一些时间才能恢复，但相信企业将能在充满波动的环境中砥砺前行，只要投资者关系团队能与资本市场紧密沟通，保持高透明度，定可为投资者及股东带来更大的信心。」



颁奖典礼获各界精英和传媒支持

中国通海投资者关系荣幸邀请到商务及经济发展局副局长陈百里博士太平绅士、财经事务及库务局副局长陈浩濂太平绅士、香港中大学商学院副院长（对外事务）赵善铭教授及香港科技大学商学院副院长徐岩教授担任颁奖嘉宾，共证盛事。



是次颁奖典礼获得媒体广泛支持，﹙排名不分先后﹚包括《英文虎报》(The Standard)、《财股网》、《汇通财经》、《证券之星》、《赛雷头条》和《FX168》。鸣谢赞助商PINKBOX及HKTaxi鼎力支持，赞助名贵礼品，为颁奖典礼锦上添花。



【华富卓越投资者关系大奖2020】 得奖企业（按英文名称字母排序）

股票编号 公司

香港指数成份股 (恒生指数) 类别

0267 中信股份

0017 新世界发展有限公司

2382 舜宇光学科技（集团）有限公司



主板类别

1530 三生制药集团

3383 雅居乐集团控股有限公司

1050 嘉利国际控股有限公司

0173 嘉华国际集团有限公司

1989 松龄护老集团

2878 晶门半导体有限公司

0826 天工国际有限公司

6158 正荣地产集团有限公司



首年上市类别

0826 德琪医药有限公司



可持续发展类别

0992 联想集团有限公司



【华富卓越投资者关系大奖】网站: http://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2020-21/



查询及联络：

中国通海企业传讯有限公司

活动推广/ 传媒联络：

陈静妍 (Jane Chan) T: 2217-2888 Email: jane.chan@tonghaifinancial.com

卢秋玲 (Mandy Lo) T: 2217-2753 Email: mandy.lo@tonghaifinancial.com

陈碧虹 (Charlie Chan) T: 2217-2504 Email: charlie.chan@tonghaifinancial.com





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

