天韵国际公布2020年度环境、社会及管治报告: 推动食品饮料研发创新 履行企业社会责任



香港, 2021年5月20日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号 : 6836.HK）公布2020年度的环境、社会及管治报告，阐释集团过去一年于环境保护、员工关爱、企业运营及小区投入等方面的可持续发展和履行企业社会责任方面的管理策略、表现、成就及未来计划。报告涵盖期间为 2020年1月1日至2020年12月31日。



集团作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，致力向广大消费者提供天然、健康、安全、美味及便捷的产品，让消费者能够享用有益的水果食品及饮料，并向大众推广健康的饮食文化，加深他们对健康饮食的认识，尽力履行企业社会责任。



报告重点如下﹕

-- 废气排放方面，集团于本年度首次将数据披露范团扩大并包括废气排放，致力于将其因运营而产生的废气排放量降至最低，并确保遵守相关法规。

-- 节能减排方面，由于集团采用「减少使用、物尽其用、循环再造及替代使用」的废弃物管理原则以及减排政策，在直接能源、天然气及汽油的消耗方面有明显降幅，回顾年内其温室气体排放总量较去年下降了1,619.79吨二氧化碳当量。

-- 集团于本年度的数据收集系统越见成熟，改善及加强了温室气体排放量、废弃物量以及包装材料总量的数据收集系统及披露范围，致力追求从源头减排以及善用资源。

-- 集团追求业务与环境的最佳实践，注重生产过程的管理，已制定针对室内空气质素及原材料管理的严格流程，以达至清洁生产的标准。

-- 集团引入各种措施和倡议，以实现节电及高效消耗的目标。与2019年相比，集团回顾年内的直接能源消耗、天然气、汽油及间接能源消耗均呈现下降趋势。

-- 集团以节省用水、循环再用及排放前净化水源为基本原则，本年度的耗水量较去年同比下降超过20%，且集团已采取系列措施以提升水源使用效率。

-- 集团继续致力研究更为轻便以及节省存放空间的、更为适合中国市场的新包装，从而在未来将潜在降低产品之运输成本以及碳排放，努力实现高水平的可持续性发展。

-- 员工发展及培训方面，集团从高层管理者到基层员工，针对性地建立多层次的培训方式与培训课程，形成了一整套系统化的培训机制，包括部门内部培训，跨部门培训，跨领域的知识分享等，回顾年内，员工受训比例达到100%。

-- 除了经营自家品牌外，集团亦提供可靠安全及全方位的原厂委托制造代工（OEM）服务，并以一贯高质量、全面的行业国际认证、产品线丰富等原厂委托制造代工的竞争优势，吸引国际知名食品客户，成为国内水果加工行业的领先企业之一。

-- 集团高度重视食品质量、企业声誉以及服务质量，向供货商提供的水果进行严格检验，严格监管生产过程，确保为客户生产及提供优质安全的产品。集团继续通过各种最高级别的生产及管理体系认证。

-- 集团积极参与社会慈善行动和公益事业，亦于2020年初新冠疫情爆发的时候，捐赠价值超过人民币三十万元的物资，助力全社会共同抗击新冠疫情。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示： 「2020年无疑是极具意义及挑战的一年，集团积极应对并成功迎难而上，整体业务稳步运作，并继续执行一系列的提高能源效益的措施，不断提升生产效率及扩充产能，并取得良好进展。我们的品牌价值首次突破15亿元人民币。集团在不断提升产品质量，研发和改良产品的同时，推进高效和准确的市场推广及战略合作，亦致力将企业社会责任融入业务营运之中。集团有意将环境、社会及管治方面纳入其全面的风险管理体系及内控系统，继续履行企业社会责任，提升业务及可持续发展能力，充分把握后疫情时代的新常态所带来的庞大机遇，继续与员工、客户及小区携手前行，与持份者共同努力以提升其环境、社会及管治表现，为更广泛的小区创造更大的价值。」



如欲参阅天韵国际「环境、社会及管治报告2020」，请浏览 http://www.tianyuninternational.com/hk/。



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)



天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品，(ii) 生产及销售饮料产品及(iii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严 格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年，集团荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com







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