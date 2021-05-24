冠科美博上海分公司正式开业

|
|
|
|
中国上海市、杭州市和美国福斯特市, 2021年5月20日 - (亚太商讯) - Apollomics, Inc. (冠科美博)，一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司，今天宣布， 冠科美博上海分公司正式开业并启用，地址位于上海市浦东张江高科技园区。
公司联合创始人、董事长兼首席执行官余国良博士表示 ：「2018年我们在杭州成立中国公司，我们中国的团队由当初几个人已发展到几十人。上海分公司地处中国生物创新药的硅谷张江药谷，聚集了从研发、临床到商业化的顶尖人才。我们有很多临床试验马上要在中国开展，上海分公司的成立将更有利于我们多元化人才团队的建设，也会促进和国内外合作伙伴的对接与沟通。」
关于Apollomics, Inc.
Apollomics, Inc. (冠科美博)是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com。
冠科美博联系方式:
投资人联系人:
Wilson W. Cheung
首席财务官
电话: +1-650-209-4436
电邮: wcheung@apollomicsinc.com
公司联系人:
张立平
电话: +86-571-83521933
电邮: liping.zhang@apollomicsinc.com
中国媒体联系:
博达浩华国际财经传讯集团
冯嘉莉
总经理
电话: (852) 3150 6763
电邮: kelly.fung@pordahavas.com
冯静仪
助理副总裁
电话: (852) 3150 6773
电邮: phoenix.fung@pordahavas.com
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Apollomics, Inc.
|Mar 9, 2021 10:37 HKT/SGT
|
APOLLOMICS(冠科美博)任命K. PEONY YU余健鸿医学博士为首席医学官(CMO)
|Mar 4, 2021 11:32 HKT/SGT
|
APOLLOMICS(冠科美博)UPROLESELAN注射液(APL-106)中国I期临床试验第一例受试者成功入组
|Feb 12, 2021 13:00 HKT/SGT
|
APOLLOMICS(冠科美博)在中国和南非引进一款靶向主动免疫检查点控制剂重组疫苗
|Feb 11, 2021 11:00 HKT/SGT
|
APOLLOMICS(冠科美博)从ITERION THERAPEUTICS引进TEGAVIVINT
|Feb 10, 2021 10:12 HKT/SGT
|
APOLLOMICS(冠科美博)从EDISON ONCOLOGY引进一款创新实体瘤酪氨酸蛋白激酶抑制剂
|Feb 3, 2021 06:02 HKT/SGT
|
两个移民，一项独特的生物制药创业计划
|Jan 7, 2021 20:11 HKT/SGT
|
APOLLOMICS(冠科美博)UPROLESELAN(APL-106)注射液获得国家CDE突破性疗法认定
|Nov 12, 2020 14:35 HKT/SGT
|
APOLLOMICS(冠科美博)APL-102 I期临床研究获得中国新药临床试验批件
|Nov 6, 2020 12:00 HKT/SGT
|
APOLLOMICS（冠科美博）完成1.24亿美元C轮融资
|Sept 28, 2020 08:00 HKT/SGT
|
APOLLOMICS（冠科美博）APL-106治疗急性髓系白血病的III期临床桥接研究获得中国新药临床试验批件
|更多新闻 >>