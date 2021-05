Tuesday, 18 May 2021, 15:22 HKT/SGT Share: 福布斯2021全球上市公司2000强发布 兴业银行跻身50强

香港, 2021年5月18日 - (亚太商讯) - 《福布斯》杂志近日发布“2021全球企业2000强”榜单。兴业银行凭借538亿美元的营收,97亿美元的利润,12072亿美元的总资产和665亿美元的市值排名第50位,较上年提升7个位次,跻身全球上市公司50强。



据悉,《福布斯》系根据来自FactSet Research系统数据编制全球企业2000强榜单,综合营收、利润、资产及市值四项指标对全球上市公司进行综合排名。全球新冠疫情大考下,今年上榜的中国企业达395家,兴业银行位列中国上榜企业第13位。



2020年以来,兴业银行保持战略定力,与中国经济同频共振,全力支持打赢疫情防控阻击战、经济发展保卫战、脱贫攻坚战、污染防治攻坚战“四大战役”,扎实构建场景、投资、投行“三个生态圈”,强化科技、风控、研究、协同“四个赋能”,推动“商行+投行”转型落地生根、开花结果,实现规模、质量、效益同步提升,创近五年最好水平。



根据2020年年报,该行总资产7.89万亿元,同比增长10.47%;营业收入2031.37亿元,同比增长12.04%;净利润同比增长1.15%,达666.26亿元;不良余额、不良率五年来首次“双降”,较上年末分别下降33.66亿元、0.29个百分点,不良率1.25%达到近五年最优水平。



同时,该行直面实体经济重点领域、薄弱领域,推动中国经济加快越冬迎春,在与实体经济共担风雨中共生共荣。2020年,该行新增贷款5242亿元,贷款增速高出资产增速4.76个百分点,增量及增速都处于同类型银行前列。其中,新增个人贷款、普惠小微贷款、制造业中长期贷款、绿色金融贷款合计占比超过80%。数据显示,截至2020年末,该行制造业贷款余额3735.32亿元,其中中长期制造业贷款余额较年初增长46.42%;普惠型小微企业客户数、贷款余额,分别较年初增长68%、61%,贷款平均利率较年初下降1.28个百分点;绿色融资余额1.16万亿元,服务客户2.98万家,积极助力“碳达峰”“碳中和”目标实现。



2021年是“十四五”开局之年,也是兴业银行新一轮五年规划启航之年。该行将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局,结合自身特色和实际,坚定不移、久久为功推动“1234”战略落地,升级打造绿色银行、财富银行、投资银行三张“金色名片”,全面推进数字化转型贯穿始终,真正实现从规模银行向价值银行转变,为经济社会高质量发展贡献更大金融力量。





