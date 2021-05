Tuesday, 18 May 2021, 12:16 HKT/SGT Share: 全球绿色能源革命 哪些股将站在下一个风口上?

香港, 2021年5月18日 - (亚太商讯) - 面对全球气候问题,中国勇敢地担负起“大国责任”,在联合国上郑重承诺:“二氧化碳排放在2030年前达到峰值,在2060年前实现碳中和”。世界听到中国的声音,但其承诺背后还有艰辛的“零碳”之路要走。中国这艘航行在世界之海上的大船面临着能源结构和产业结构的深刻变革。甲之砒霜,乙之蜜糖。随着能源结构的重大改变,火电、化石能源的比重逐步降低,风电、光伏等清洁能源快速发展,中国的风电产业迎来了第二次增长高峰,这其中的“碳中和”相关能源概念股,也成为资本市场热捧的对象。



气候承诺掷地有声 “国之重心”向碳中和转移



2020年人类迎来历史上最温暖的年份,气候异常、物种多样性减少、粮食危机等等棘手的问题日益凸显,威胁着全人类的生存。全世界范围内减少二氧化碳排放,发展绿色经济迫在眉睫。



2020年,中国在联合国大会上明确指出中国“碳中和”和“碳達峰”实现的时间表。同时,在2021年全国两会上,“碳达峰”和“碳中和”首次被写入政府工作报告,并在多个中央重要会议和习近平总书记的谈话中高频率出现。



根据这一时间表,中国将西方50-70年实现“碳中和”的进程缩短至30年。这对于正处于工业进程中、以煤炭为主要能源结构的中国来说不容易,意味着中国需要更为陡峭的节能减排路径。由于中国目前70%的能源消耗都来源于高二氧化碳的煤炭燃烧,因此积极转变能源结构,大力发展光伏、风力、氢能等清洁能源成为时代的选择,电气化及非化石能源占比提升预计将解决中国碳排放51%的问题。到2050年,中国预计将煤炭和石油的比例下降至5.4%和7.2%,而风电和太阳能的占比则分别增加至38.5%和21.5%。中金据此估计,“碳中和”战略带来的总投资量将达到惊人的60万亿。



2021年,“碳中和”成为中央经济工作的八大重点任务之一,风电作为再生能源行业中关键的一员,随着国家政策的扶持和社会前进的发展要求,迎来了它的黄金时代。



强劲的行业脉搏 风电产业的增长逻辑还在继续



风电行业在经历了“弃风限电”的低谷之后,碳中和目标的提出让风电迅速复苏,这主要来源于国家战略、市场需求和技术升级的多重驱动。



为大力扶持风电行业的健康有序发展,国家发改委前后发布了《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》、《关于2021年风电、光伏发电建设有关事项的通知(征求意见稿)》的函等多项文件,文件中明确了风电光伏发展目标,到2021年风电、光伏发电量要占全社会用电量的11%。中信证券指出,随着火电逐步退出历史舞台,光伏风电接力增量需求,光伏、风电装机增长有望进入二次爆发阶段,从补充性能源升级为主要增量能源形式。



风电已成为我国重要的发电形式,由于在资源获取方面更加便利,优于煤电、核电、生物质发电和水电,而在发电效用方面又优于光伏。然而能源虽好,“弃风限电”却始终是困扰风电行业高速发展的难题。



随着2019年国家发改委与能源局“可再生能源电力消纳保障机制”的出台,明确了可再生能源消纳保障的实施机制,“弃风限电”的状况得到进一步的缓解,我国弃风率由2016年最高的17%下降至2019的4%,弃风限电的情况持续好转。2020年,风电利用率达到96.5%,同比再次上升0.5个百分点。有赖于储能技术和弃风率的改善,风电行业再次进入黄金发展时期,甚至成为可预期范围内应用规模最大的新能源发电方式。



同时,2019年国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》,明确新核准的集中式陆上风电项目上网电价全部通过竞争方式确定。这意味着,平价上网进程明确,国内风电投资成本、运维成本总体开始呈下降趋势。据国家能源局披露,2020年,风电新增装机量飙升至7167万千瓦,同比大增178%,相较于业内人士预测4000万千瓦左右,实际数字之巨令人咋舌。这一资料甚至已超过前三年装机量之和,创下历年新增装机的记录。



随着“碳中和”国家战略的确立,我国继2015年之后迎来了第三次建设高峰。数据显示,截至2020年底,全国风电累计装机2.8亿,占比全国总发电装机比例12.8%。“十四五”期间。东中部为重点开发区域,装机占比将提升至41.19%,规划投产2.9亿千瓦,2025年规划风电装机达到5.4亿千瓦,年均增加量超过5000万千瓦。



天风证券预计,为了达到“碳中和”的最终目标,国家进行能源结构调整是必然手段。到2025年,非水可再生能源发电占比有望达到20%,用电量的稳步增长将倒逼风力发电量增长,从而有效推动装机量的增长。特别是海上风电装机量,2021年预计增长将超过50%,给出“强于大市”评级,行业保持高景气度。



风电时代来临 中国传动是否值得关注?



风机装机量的可预期性增长拉动了风电行业的二次繁荣。目前,风电产业链主要包括原材料企业、零部件制造商、风电整机制造商、风电运营商四个环节,市场规模超万亿,行业集中度高。其中,中国高速传动(658)作为高速重载齿轮行业的龙头企业受到关注。



财报显示,2020年公司收益为153.7亿元,上升58.1%;公司2020年全年纯利8.4亿元人民币,上升91.9%;毛利32.1亿元,增长66%。公司体量庞大,盈利能力强劲,纯利增速远超同业。



中国传动主要从事研究、设计、开发、制造和分销广泛应用于风力发电及工业用途以上的各种机械传动设备。细化来看,公司在风电齿轮传动设备的研发、设计和制造上尤为突出,收入高达116.5亿元,同比增加42.5%,领跑同行。



在风电主齿轮行业中,中国传动占国内65%,全球30%以上的市场份额,包括:GE Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable等名列全球前列的风机成套商均是公司的客户,多年来与公司保持着稳定的合作关系,产生较高的粘连度,公司产品在海内外供销两旺。



券商预计,未来10年将进一步提升风电主机制造能力,巩固市场份额前三大风机成套商的市占率将达到55%。作为行业的巨头的上游企业,中国高速传动的业绩上升空间广阔。



目前,公司已覆盖1.5MW、2MW、3MW、4MW、5MW及6MW风电传动设备,其中生产7MW及以上兆瓦级风力发电齿轮箱的产品技术水准已与国际领先水平同步。依托NGC StanGearTM产品平台和核心技术平台,可持续优化产品设计及计算分析技术、工艺制造技术、热处理控制技术以及精密齿形的加工技术,为大兆瓦机型的制造储备坚实的技术基础,同时也为公司建立较深的护城河。财报显示,2020年中国传动的研发费用高达5.12亿,较去年增加近30%,可见“不满足是向上的车轮”,公司在新技术新产品的研发上仍在砥砺前行,不断提高自身的市场竞争力。



此外,拜登于2021年首季度推出2万亿基建计划。此次大规模的基建与之前三次不同的是,拜登基建不止着眼于传统基建,更加侧重于“绿色基建”,即包括:新能源发展、清洁能源技术绿色建筑等等。支持性的政策将推动社会向新能源建设上的发展。



Global X ETFs基金研究和策略主管Jay Jacobs对此称,“拜登绿色基建计划不仅仅是改变投资,更多的是改变整个社会的运营方式,美国企业接受ESG(环境、社会和治理)的理念会对清洁能源的整体发展做出更大的贡献。”



全球性的绿色能源变革由此拉开序幕。目前,中国传动的收入主要来源于中国地区,占到总收入的75%。随着海外市场的需求的快速增长,公司在美国、欧洲以及其他国家的收入有望实现的可观增长。



目前,中国传动PE 9.23倍。截至目前,机构投资者已陆续增持563.74万股,涉资6898.57万港元。







