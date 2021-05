敏华控股2021财年主营收入逆巿上升35%至164亿港元 净利润持续增长至19.2亿港元

香港, 2021年5月14日 - (亚太商讯) - 敏华控股有限公司(「敏华控股」或「集团」,香港联交所股份代号:1999)今天公布截至2021年3月31日止年度(「2021财政年度」或「回顾期」)的全年业绩。回顾年内,敏华控股积极拓展内销市场,有力地克服了不利的外部影响,在中国功能沙发市场的占有率提升至59%,更在全球市场连续三年蝉联销量第一 。



于2021财政年度,集团的主营业务收入(不包含房地产、商场物业等其他业务收入)增长35.3%至164.3亿港元,其中中国市场的收入更较上年同期大幅增长约61.9%。公司权益拥有人应占溢利上升17.5%至约19.2亿港元。净利润率约11.7%。截至2021年3月31日止,集团财务状况稳健,银行的现金及现金等价物达约24.0亿港元,流动比率为1.4。



为回馈股东的长期支持,董事会建议派发末期股息每股16港仙,连同已派发的中期股息每股10港仙,全年股息为每股普通股26港仙,派息比率达52.7%,较去年44.3%相比上升8.4个百分点。



业务回顾



中国市场

回顾期内,即使疫情对中国整体经济表现带来了挑战,但巿场上也存在消费复苏和家居产品需求增长的机遇。透过有效的门店扩张、市场推广、门店运营,加上大力发展电商销售和推进业务模式创新等,集团在中国家具市场中获得更大的市场份额,中国市场主营业务收入增长61.9%至99.8亿港元,占集团的收入比重已超过60%,成为主要增长动力。



截至于2021年3月31日,集团于中国总共拥有 4,122间「芝华仕头等舱」及「芝华仕五星床垫」品牌专卖店,回顾期内实现专卖店店铺数目净增长1,125间。



在线销售渠道方面,集团在传统天猫、京东等电商销售平台持续发力,并积极推动直播销售模式,通过短视频推广、自有店铺直播、与头部主播深度合作等,实现了业绩、粉丝和品牌影响力的大幅增长。此外,集团亦积极布局新零售业务,实现在线线下的业务融合,带动网上的销售上升约41.0%至21.9亿港元。



北美市场

虽然受疫情及集团经营战略转向内销的影响,然而在2020年第二季度后,集团的北美出口订单恢复快速增长,带动北美市场的主营销售收入在回顾期年内增长约30.5%至45.8亿港元。集团在越南的新工厂于2020年正式投产,产能迅速上升,大部分美国客户的订单已基本转移到越南工厂进行生产,有效减轻因美国政府征收关税造成的影响。



欧洲及其他海外市场

回顾期内,集团在欧洲的收入难免受到英国脱欧及全球新冠疫情影响。尽管如此,集团于欧洲及其他海外地区的主营销售收入(不包括Home集团)仅同比下降6.5%至8.77亿港元。



Home集团分别于波兰、波罗的海诸国及乌克兰拥有五间沙发制造工厂,主要从事设计并生产固定沙发及沙发床,产品销售到众多欧洲家具零售商,对比去年同期收入增长2.7%。



前景

鉴于中国庞大的人口规模孕育天然巨大软件消费市场,集团将继续强化在功能沙发领域的核心竞争力及品牌推广力度,维持行业内的领导地位,同时进一步加强铁架及电机的创新及智慧自动化,提高核心竞争力及壁垒,有效降低产品成本,实现价格优势。随着功能沙发性价比、美观度提升,结合电商、直播、抖音等传播方式,加速提升功能沙发的曝光和认知度。未来敏华控股会增加在线线下功能沙发体验场景,通过体验性增强、曝光率增加,更好提升门店有效体验数、购买转化率。



随着疫情及经济的复苏,出口功能沙发市场快速回暖,订单快速增加。有见及此,集团已在北美市场逐步拓展自有品牌「MW Home」,并实现一定的出口销售增长,同时计划拓展固定款沙发的出口业务,继续提供更加多元化、具备竞争力的产品,积极开拓新客户群,维持出口市场更优质稳健发展。



敏华控股主席黄敏利博士表示:「中国消费者对家居质量的消费日益重视,并加大消费支出或购买频率。功能沙发在固定款沙发基础上,增加更多体验功能和舒适度的提升,对消费者而言是一种升级的体验。另一方面,凭着敏华控股核心零部件的自产自供,我们将功能沙发能以更具性价比的价格链接触达更广泛的家庭,满足刚需市场的需求。在目前低市占率、低差异化的市场中,我们坚持为消费者创造差异化产品和体验,更好的实现未来的规模化效应,加速提升自家产品未来在软件市场功能沙发的渗透率,为股东创造更好的回报。」





