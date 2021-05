Thursday, 13 May 2021, 10:05 HKT/SGT Share: 乐享互动入选MSCI中国小型股指数

香港, 2021年5月13日 - (亚太商讯) - 今日(5月12日),港股上市公司乐享互动(06988.HK)发布公告,公司获纳入MSCI中国小型股指数,将于2021年5月27日收盘后生效。



据了解,MSCI中国小型股指数是摩根士丹利资本国际公司推出的中国市场指数之一,旨在衡量中国市场小型股板块的表现,涵盖具有良好经营业绩和发展潜力的中国公司,是全球机构投资者平衡投资组合的重要参考指标。



乐享互动是中国领先的从事移动新媒体效果营销与营销SaaS服务的营销科技公司,连续多年业绩表现突出,上市以来受到港股市场广泛关注。



财报数据显示,乐享互动2018年至2020年营收分别为2.62亿港元、5.38亿港元、9.24亿港元,年内盈利(净利润)分别为0.45亿港元、0.77亿港元和1.39亿港元,业绩保持高速增长。



公司董事会认为,此次获纳入MSCI中国小型股指数,显示出资本市场对公司业绩和价值的认可,预期将能够提升资本市场和投资者对本公司的信心,增加公司股份流动性。同时,亦能提升公司知名度,助力公司的业务及合作。





