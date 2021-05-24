中基长寿科学配股及发行认购股份集资总额达2.13亿港元



香港, 2021年5月11日 - (亚太商讯) - 中基长寿科学集团有限公司（「中基长寿科学」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0767.HK）宣布，集团于2021年5月10日透过配售代理向不少于六名独立承配人以配售价每股0.65港元配售最多2.5亿股股份，集资最多达 2.13 亿港元，为集团拓展长寿科学业务提供资金，为未来发展奠定稳固的基础。



是次配售价每股0.65港元较5月10日收市价每股0.74港元折让12.16%，而所有承配人均为独立第三方。根据配售协议，承配人须就配售予彼等之配售股份遵守12个月禁售期。此次配售股份总数占现时已发行股本约6.46%；假设已发行股本概无其他变动，经配发及发行配售股份扩大的公司已发行股本约6.07%。扣除将由集团承担之配售相关费用及开支后，集资所得款项净额预计将不少于2.07亿港元，当中约1.8亿港元主要用于集团发展长寿科学业务的收购项目，而其余资金则用作集团往后之一般营运资金。



此外，中基长寿科学董事会主席兼执行董事闫立先生已与集团订立认购协议，拟以相等于配售价的每股0.65港元认购集团配发及发行的合共7,700万股股份，足证其对集团长远可持续发展之信心及承诺。



中基长寿科学董事会主席兼执行董事闫立先生表示﹕「是次配售旨在为集团补充长期资金，扩大集团的资本实力，让我们得以捕捉长寿科学领域的机遇，发掘潜质优厚的项目。此外，此举亦可进一步扩大我们的股东基础至一些优质及长远的投资者。中基长寿科学现正加快发展步伐，完善我们的研发实力及产业链，目标为持份者争取更大回报，实现集团『让人类健康长寿』的愿景。」



关于中基长寿科学集团有限公司

中基长寿科学集团有限公司（0767.HK）主要从事长寿科学、借贷、证券投资及投资咨询业务。凭借管理层在生物科技行业的专业知识及技术，集团近年锐意进军国内长寿科学医疗行业，以崭新的长寿管理方案实现 「让人类健康长寿」的愿景，透过长寿生物制品、细胞及基因疗法，以及先进医疗等长寿科学技术，为人类的健康作出贡献，从而建立良好声誉。



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