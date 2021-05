Monday, 10 May 2021, 17:40 HKT/SGT Share: 乐享互动一季度成绩单:视频电商业务营收大增143.58%

香港, 2021年5月10日 - (亚太商讯) - 2021年5月10日,港股上市营销科技公司乐享互动(06988.HK)发布2021年一季度业绩情况更新。公告显示,一季度,乐享互动实现营收2.48亿港元,同比增长33.26%;实现毛利7740万港元,同比增长64.16%。实现毛利率31.16%,较去年同期增长5.87个百分点。



从具体业务来看,一季度,乐享互动互娱及其他数字产品营销业务营收为2.20亿港元,同比增长26.31%;电商产品营销业务营收达到2845万港元,同比增长143.58%。



随着短视频电商浪潮的崛起,视频电商业务正在成为乐享互动业绩的最大增量。一季度,乐享互动互娱及其他数字产品营销业务毛利5465万港元,同比增长44.96%;而视频电商业务毛利达到2276万港元,同比增速高达143.68%,占整体毛利的比重不断提升。



与此同时,乐享互动另一项核心业务营销SaaS服务也在高速增长。目前,乐享互动通过自己的营销SaaS平台接入内容发布者,为其提供流量变现服务。



公告显示,截至一季度末,乐享互动接入的微信公众号达55616个,环比增长36.01%。在短视频方面,公司接入的抖音号达29828个,环比增长37.01%,同时还接入了11567个微信视频号。整体来看,乐享互动合作的移动新媒体可变现接入点数量达63.90万个,环比增长35.96%,进一步夯实业务增长基础。





