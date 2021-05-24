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Monday, 10 May 2021, 13:41 HKT/SGT
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中国有色矿业配售对战略布局的考虑

香港, 2021年5月10日 - (亚太商讯)  - 上周五，中国有色矿业(01258.HK)宣布配股。公司以每股3.96港元配售2.5亿股新股，较5月6日收市价4.52港元折让约12.39%，占已发行股份总数约7.17%，集资净额约9.85亿港元。资金用作现有业务拓展、战略投资以及日常营运资金等。从配售后股价表现来看，市场对公司是看好的。开盘公司股价未跌破配售价，并一度升至前一日收盘价4.52，收巿时报4.41港元，仅跌2.4%，股价企稳，较配售价溢价超11%。此外，当日同板块的江西铜业、五矿资源也略有下跌。对于铜价前景看好的时候，公司突伸手向巿场集资，究竟是未雨绸缪，还是有大型收购在后，可从今次配售的目的探讨一下。

首先，公司对资金的需求。翻查2020年年报，公司的银行结余及现金有4.98亿美金。由于铜价高涨，一季度的现金净流入应该较年报公布时更多。至于资本化开支，2020年各项目开支已达高峰，因此2021年的资本化支出将下降至约2亿美元左右。待今年三季度末，刚波夫公司正式投产后，公司的资本化开支将更大幅减少。如非资金需求，那配售目的何在？

其次，公司配售2.5亿股是值得注意的数字。有央企人仕透露，自国资委36号令颁布后，央企下属上市公司可有合理持股范围，在范围内，央企可自行安排融资，否则，需要国资委进行审批。根据公司的公告，配售后大股东的持股比例由74.52%下降到69.54%，下降幅度刚好在5%以内，相信这是精心计算好的。

此外，这次配售有点投石问路的意味。中色集团旗下最主要的两家上市公司--中色股份和中国有色矿业，两家公司近8年没出现大规模融资活动。因此，此次配售可能揭示了中色集团未来资本运作的布局。中色集团旗下迪兹瓦矿业没有上市，市场人士非常关心这项优质资产如何注入到上市体系。毕竟一家年产8万吨矿产铜、8000吨氢氧化钴的项目，有极大的吸引力，尤其投行早前表示铜价格中期仍处上升轨道。相信能收购的话，估值应可几何级数上升。

尽管被上巿公司收购，收购流程及公司负债比率都是极大挑战。如果不能突破国资委对资产负债率的考核红线，上市公司也不容易收购。大股东此刻透过配售被摊薄中国有色矿业持股，适时再增发收购迪兹瓦矿业的话，成功率应可提升。不然，中色集团持股中国有色矿业达74.52%的话，要注入资产可供考虑的方案不多。反之，若大幅增发股票募资来购入资产的话，对公司股价、股东架构及巿场对公司前景，将造成不可预期的判断。

此外，迪兹瓦矿业已经正式投产，但同系竞争的问题并未解决。今次配售规模虽不大，但大股东持股出现调整，显示中色集团对中国有色矿业收购迪兹瓦矿业的部署。随着铜价和股价齐涨，迪兹瓦矿业的资产注入也许能迎来黎明。

最后，这次配售增加股票流通性，对中国有色矿业的交易量有正面影响，同时对纳入生综合指数成分股增添利好因素，对进入港股通的可能性就大得多了。

总之，中国有色矿业配售应是试探性质，希望了解巿场反应，以及配售后的股价表现，是否对配售存正面看法。中国有色矿业赶上了资本市场对优质项目的追求，公司有机会对标紫金矿业，成为有色金属重要一员。


来源：阿思达克财经网

原文链接：http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/comment.aspx?id=29138


话题 Press release summary

部门 金属，矿产
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