益美国际(01870.HK) 优化供应链 加速储能产品布局 夯实全球产业能力

香港, 2026年3月27日 - (亚太商讯) - 益美国际控股有限公司（"益美国际"或"公司"，连同其附属公司统称"集团"，股份代号：01870.HK）公司执行董事，以及高级副总裁等一行带领新西兰子公司Future Energy Auckland Limited（"Future Energy"）核心团队于2026年3月15日至19日期间，先后对浙江艾罗网络能源技术股份有限公司、浙江凌骁能源科技有限公司（零跑汽车旗下能源业务平台）及比亚迪深圳总部开展实地调研与交流。通过对储能产业链关键环节的系统性调研与深入对接，集团进一步完成关键资源的梳理与评估，持续优化供应链体系，并为完善储能布局及构建一体化产业能力体系奠定了坚实基础。

在全球能源转型加速的背景下，储能已成为新能源产业的核心支撑环节，亚太地区凭借旺盛的电力需求与政策支持，正成为全球储能市场增长最快的区域。本次考察通过深化合作共识、优化储能装备供应链，将持续提升Future Energy在新西兰及澳大利亚市场的竞争优势，进一步夯实集团海外储能业务发展基础，对完善集团全球产业布局具有重要战略意义。

深化供应链整合，推动业务结构升级

在本次考察中，Future Energy和相关各方深入开展了储能系统技术交流，进一步强化了Future Energy与各方的合作共识，共同开发新西兰储能市场，乃至临近国家市场。通过持续优化Future Energy在新西兰市场的储能系统装备供应链，公司有望有效降低设备采购成本、提升采购效率，从而显着改善项目内部收益率（IRR）。同时增强公司在澳洲市场的竞争力，扩大市场份额，提升收入规模盈利水平。

作为集团的海外业务平台，Future Energy在2025年实现业务收益较2024年收购后增长204%，整体发展势头强劲。公司业务结构持续优化，基于"以卓越新能源专业能力整合全球最佳新能源供应链，深新西兰，进攻澳洲、东南亚市场"战略理念，Future Energy已经形成了在当地市场独特竞争优势，主营业务也从单纯的户用新能源项目开发建设承包商，向户用、商用、电网侧集中式新能源系统解决方案提供商转变。其中，非户用业务收入占比较收购后增长319%，成为推动业绩增长的核心动力。凭借快速提升的综合能力，公司已跃升为新西兰市场排名前二的新能源EPC解决方案服务商，并逐步向澳大利亚市场延伸，辐射东南亚区域，成为集团海外业务拓展的重要支点。

在储能技术持续迭代升级及产业加速发展的背景下，通过紧密跟踪行业领先技术路径并深化与头部企业的交流合作，公司将不断提升在储能系统集成与整体解决方案领域的综合能力，进一步强化"技术+产品+供应链"的协同体系，加快由项目驱动向平台化运营能力驱动的转型步伐，持续巩固在新能源产业链中的竞争优势。

益美国际新能源业务高管表示："此次对核心供应商，潜在合作伙伴及比亚迪的走访与调研，让我们对进一步扩大海外市场力度更具信心。在新一轮储能产业周期中，公司将通过深化与头部企业的战略合作、构建高效直采体系，持续优化项目成本结构与财务回报能力。同时，这一系列举措也将加速益美国际由成长型企业向平台型新能源公司的转型升级，为公司长期稳健发展奠定基础，并持续为股东创造更具可持续性的价值回报。"

(图：公司前往凌骁能源调研)

(图：公司前往比亚迪调研)

关于益美国际控股有限公司

益美国际控股有限公司（股份代号：01870.HK）是一家专注于绿色电力及智慧能源服务的综合性企业。公司围绕"AI+电力交易+储能资产"构建多元业务体系，并持续推进全球化战略布局，以新西兰为海外发展平台，积极拓展澳大利亚及东南亚市场，布局可再生能源项目投资及综合能源解决方案。通过不断强化产业链整合能力与技术应用水平，集团正逐步形成"资产+算法+服务"协同发展的业务生态，致力于打造具备长期增长潜力的国际化新能源平台企业。

此新闻稿由真灼财经代益美国际控股有限公司发布。

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