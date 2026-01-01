迅策科技业绩环比激增449% 结构性重估或进入千亿市值阵营？



香港, 2026年3月27日 - (亚太商讯) - 随着人工智能加速迈向推理阶段，企业级AI迎来规模化落地，Token消耗呈指数级攀升，数据需求进入全新发展阶段。在这一趋势下，高质量、结构化、场景化的专业数据，正成为AI时代企业构建核心战略竞争能力的关键所在。 作为中国领先的AI实时数据基础设施及分析服务商，迅策科技得益于赛道红利，凭借全链路技术能力与多元增长引擎驱动，正加速确立其在AI数据层的核心地位。随着智能经济新形态的全面展开，这家深耕十年的企业正迎来结构性价值重估的窗口期。 Token价值重构：让每一次数据调用都可量化、可计价 迅策科技成立于2016年，历经十年发展，已构建起覆盖数据获取、清洗、标准化、实时计算至大模型调优的全链路技术体系。公司以AI Data Agent为核心，专注于毫秒级实时数据处理，服务领域涵盖金融、城市运营、高端制造、医疗、机器人、卫星、低空经济、电力、电网及能源等多元化产业。 在AI推理时代开启的当下，Token正从"燃料"进化为"硬通货"。如何将每一个Token的价值最大化，成为大模型推理阶段的核心命题。当前，通用大模型普遍采用"用算力换精度"的策略，每一次推理都伴随着大量无效Token消耗。一旦推理失败，前期投入的Token全部作废——这是通用AI面临的共同困境。 相比之下，垂类AI解决方案则是用行业数据为通用大模型安装一个"外脑"。其核心在于用业务模型优化推理路径，提前判断任务可行性，从源头避免Token浪费。长期深耕专业垂类数据建模领域的迅策科技，凭借其多年积累的高质量、场景化垂类数据，相当于为每一次Token调用加装了"增效器"，在消耗 Token 时换取更高精度的结果，实现最高的产出确定性。更为关键的是，公司正在构建全链路的数据计量、计费、结算能力，使每一次数据调用，都可量化、可计价，通过提升每单位Token的有效性，为客户带来更高的业务价值。 围绕这一思路，迅策科技的平台采用"乐高式"模块化架构，让客户可以根据自身需求灵活组合模块，实现"按需装配、随需而变"，建立深度黏性。公司在定价与收费模式上亦遵循灵活设定，基于模块数量、处理速度等维度，销售采用订阅制、交易制以及按Token收费制的模式，以精准匹配客户需求。 目前，迅策科技正全力构建全链路的数据计量与结算体系，探索按大模型调用次数与模块应用个数等维度计价，让客户为"有效Token"付费，而不是为算力消耗买单。 业绩拐点已现，盈利能力得到验证 在Token价值重构背景与商业模式创新的推动下，迅策科技业绩表现强劲，迎来历史性拐点：2025年下半年，公司实现经调整净利润0.5亿元，首次实现半年度正向盈利。此外，公司在2025年上半年实现营收1.98百万元，下半年营收跃升至10.87百万元，环比激增449%。公司在高速扩张的同时，盈利能力已开始实质性释放。 全年来看，公司实现营业收入达1,284.66亿元，较上年同期大幅增长103.28%，成功跨越"十亿营收"这一关键门槛，标志着公司已从早期技术驱动的初创阶段，正式迈入可规模化复制的平台化发展新纪元。 此外，2025年公司综合毛利约为人民币792.08百万元，较上年度约人民币484.63百万元大幅增加63.44%。经调整净亏损方面，扣除一次性非经常性损益后，公司2025年度经调整净亏损为人民币54.84百万元，较2024年度的82.37百万元大幅收窄33%。 值得注意的是，2025年公司综合毛利率达62%，不仅高于以AI芯片为核心业务的寒武纪（55%），更远超通用大模型公司Minimax（25.4%），体现出其在AI数据基础设施领域独特的高价值卡位与商业模式韧性。 在研发投入方面，迅策科技亦保持了高效的增长转化。2025年公司研发开支达450.44百万元，研发支出占收入比重为48%，驱动营业收入实现105%的同比增长；相比之下，Minimax研发支出占比高达219%，收入增幅为159%。迅策以更低的研发强度，实现了接近同等级别的扩张速度。 随着收入规模持续扩大、新行业毛利逐步收敛，公司短期盈利目标为实现经调整净利润迎来拐点。未来随着已投入行业陆续进入毛利收敛期，以及Token付费与分成模式加速落地，公司净利率有望加速提升。 多元增长引擎驱动，业务结构持续优化 业绩的强劲增长并非偶然，背后是迅策科技多维驱动、系统推进的增长逻辑。 加速跨行业复制。公司目前覆盖9大行业，对标Palantir的17个行业，横向拓展空间广阔。迅策科技正加速向资管、电信、电力、城市管理、高端制造、医疗、能源、机器人训练平台、商业航天等国家重点发展的行业纵深拓展。每进入一个新行业，公司先用3-5年完成行业数据沉淀，随后便可实现同行业客户的快速复制推广。 商业模式驱动客户价值深耕。 随着客户从单一模块走向多模块部署、从局部试用走向核心业务流程嵌入，ARPU值仍有显著提升空间。通过Token调用次数、模块应用数量及单次Token价值的协同提升，公司将打开全新的增长空间。 稳步开拓海外业务，构建全球化布局。公司规划2026年海外收入占比提升至10-15%，2027-2028年持续提升全球化战略，为长期增长开辟新的空间。 构建战略合作生态，与算力及算法上下游深度绑定。迅策科技正与国内头部GPU厂商及大模型公司深度合作，构建"底层算力+上层应用+数据治理"的一站式解决方案，进一步巩固其在AI数据层的核心地位。 开拓前沿应用，抢占未来产业制高点。从机器人数据平台到商业航天、低空经济、电力电网，迅策科技率先将AI基础设施延伸至对实时性、可靠性要求极高的新兴领域，这些对数据实时性、可靠性要求极致的场景，正是公司技术优势的最佳试金石。公司将持续加大在前沿领域的研发投入，以尖端场景锤炼技术能力，为未来发展开辟高增长、高价值的新赛道。 从数据服务商到AI经济核心基础设施，构建深厚竞争壁垒 宏观层面来看，人工智能数据领域正迎来五大趋势的深度交汇：AI Agent时代对实时、安全、高质量数据的需求爆发；垂类模型崛起使专业数据成为行业智能化升级的关键要素；Open Claw等新一代AI操作系统将数据接口标准化，迅策科技正成为核心数据Token供应商；Token化付费成为数据要素市场的新范式；数据资产入表政策落地，企业对数据治理的刚性投入需求激增。 在这五大趋势的交汇点上，迅策科技逐步构筑起长期发展的坚实底层逻辑。迅策科技不再只是数据基础设施提供商，而是连接模型、算力、云厂商的"连接器"与"赋能者"。向上连接模型，向下连接算力，横向协同云厂商，最终为客户提供不可替代的数据价值。 公司强调，其与通用大模型公司是天然的上下游合作关系，而非竞争关系。正如GPU厂商与模型公司深度合作一样，迅策科技的价值在于：客户使用的模型越多，公司的服务机会越多，为客户创造的价值也越多。 值得关注的是，与市场上仅做数据清洗、或仅做计算引擎的单一模块厂商不同，迅策科技的核心差异在于全流程覆盖与为结果负责的能力。从数据获取、清洗、标准化、建模、实时计算，到模型调优，提供端到端解决方案，确保最终输出给客户的数据是干净的、准确的、实时的、可被模型秒级调用的。同时，公司深度嵌入客户的私有云或本地系统，扮演"数据管家"角色，形成极高的客户粘性与竞争壁垒。 目前，公司产品与解决方案拥有超过300多个功能模块，覆盖从数据基础设施到上层分析的全场景。2025年，公司的付费客户活跃量达到230家，客户留存率高达90%。ARPU值从2024年的272万元，再大幅提升2025年559万元，同比增幅超过103%。 当算法走向开源，算力趋于标准化，真正拉开差距的，是数据——尤其是经过深度治理、能够驱动大模型的行业数据。迅策科技凭借十年深耕，已在这一领域构建起深厚的护城河。 结语 从早期私募工具到跨行业的AI数据基建，从"模块供应商"到"Token计价平台"，迅策科技始终致力于让数据成为真正可流动、被调用、可驱动决策的稀缺资源。 在智能经济新形态加速到来的今天，这家公司正站在结构性重估的起点上, 或进入千亿市值阵营。它不是任何人的竞争者，而是所有人都需要的合作伙伴。



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