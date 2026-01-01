安乐工程公布2025年全年业绩 本公司拥有人应占溢利增23.5%至1.670亿港元

香港, 2026年3月27日 - (亚太商讯) - 领先的机电工程与智慧城市的资讯及通讯科技服务供应商安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股份代号：1977），今天宣布截至2025年12月31日止年度（「年内」或「2025财政年度」）的全年业绩，除净利润录得增长，集团的手头合约更再创新高，订单额增长逾倍，为未来三年及往后的发展奠下稳固基础。

财务摘要

- 本公司拥有人应占溢利按年增23.5%至1.670亿港元

- 手头合约增61.8%至178.787亿港元，再创历史新高，受惠于年内订单额增长113.7%至129.136亿港元

- 新增维修保养合约涵盖房屋项目、环保项目以及升降机及自动梯，合约额增51.4%至16.69亿港元，巩固经常性收入来源

- 集团维持强健现金水平，银行结余及现金为10.208亿港元，资产负债比率则由26.2%降低至2025财政年度的10.1%

- 董事会已决议派付第二次中期股息每股2.9港仙；全年合共派息每股5.5港仙，较上年度増25.6%

主席麦建华博士表示：「2025年见证了全球的重大变化，挑战与机遇并存。集团稳步向前，以谨慎履行承诺作坚实基础，不断精益求精，更推动革新落到实处、投资提升技术及生产力，引领香港工程的卓越实力踏上环球市场。我们欣然宣布，集团实现了利润增长，更创下历史新高的手头合约水平，并持续巩固在国际市场的影响力。这些成就彰显了我们在各个业务领域的综合能力，对卓越质量的承诺，以及在先进工程技术方面的领导地位。」

「凭着充裕的现金流支持， 我们具实力适时开展更多工程项目，并在高价值商机出现时抓紧机会。我们将继续保持灵活专注，积极把握集团广泛业务组合中的机遇，透过持续提升我们具竞争力的优势，并强化应用创新解决方案，以提升工程质量、安全和表现。我们深知为客户坚定不移地履行承诺，是赢得他们信任及维系持久伙伴关系的基础。秉持『重承诺、慎履行、献成果』的座右铭，我们将继续为客户、股东、供应商和其他持份者创造最高利益，同时为我们所服务的社区作出贡献。」

业务回顾：屋宇装备工程

- 此业务板块继续成为集团最大的收益来源，收益达32.79亿港元。

- 手头合约创下历史新高，达82.97亿港元，于2025财政年度新签合约增长一倍达64.70亿港元。集团在跨多专业的综合项目中拥有竞争优势，并有赖在创新的机电装备合成法和其他新工程技术方面的领导地位成功取得重要合约。

- 凭借策略性投资以加快创新，并在珠海和香港发展现代化制造设施，集团得以在机电装备合成法和装配式设计技术方面继续领先同侪。

- 集团通过成功取得物业管理牌照扩大业务以提供可横跨整个建筑周期的综合解决方案。此涵盖建造、维修保养、营运，以至长期的设施管理的新能力，开拓了潜在的收益来源，与核心服务互补优势。

- 透过不断开发创新技术和优化营运，此业务板块强化自身定位以维持在市场中的竞争优势，同时探索东南亚其他市场的发展机遇。

环境工程

- 此业务板块的手头合约与新增订单额创下历史新高，分别按年增加86.9%及253.7%至80.94亿港元及53.55亿港元。同时，业务收益按年增加18.0%至15.91亿港元。

- 此业务板块于年内维持积极参与投标，并成功赢得标志性合约，包括合约额破纪录的搬迁沙田污水处理厂往岩洞、马鞍山污水泵房等工程项目。

- 于庆阳市开立了合营企业，以拓展中国内地的营运及维修业务。

- 探索在亚洲和中东地区的项目机遇，并将专业服务拓展至欧洲市场。

资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」）

- 业务收益维持在6.30亿港元，手头合约价值截至2025年末为8.52亿港元，年内新增订单额为5.23亿港元。

- 此业务板块持续以DigiFusion品牌巩固其在绿色及智慧屋宇解决方案的领导地位，有助打造更智慧化、更可持续的城市环境。

- 持续凭借安乐工程大厦作为平台以研发创新技术，并透过与中国内地及环球领先生产商的策略合作持续扩大技术能力，从而加强在多个范畴的能力以提供可扩大规模的高效解决方案。

升降机及自动梯

- 收益与新增订单额分别按年增加11.0%至5.87亿港元，以及增加3.2%至5.66亿港元。

- 集团位于美国的联营公司Transel Elevator & Electric Inc（「TEI」）取得重大合约，在耸立于纽约时代广场旁的地标性56层摩天豪华酒店内提供世界级垂直运输系统。TEI亦将业务版图拓展至美国东南部，进一步巩固其市场地位。

- 积极加强在英国的业务，并扩大在其他国际市场的网络，强化在垂直运输解决方案领域的全球发展的雄心。

- 无机房升降机产品继续在主要国际市场取得进展。

- 南京工厂简化了生产流程，扩大产品种类，并提高了整体产品质量。这些提升正好配合集团的环球视野，肯定其承诺，矢志提供可靠和高效的垂直运输解决方案。

有关2025年度业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。

关于安乐工程集团有限公司

安乐工程集团有限公司成立于1977年，为领先的机电工程与智慧城市的资讯及通讯科技服务供应商，总部设于香港，业务遍及中国内地、澳门、美国、英国、德国、新加坡及马来西亚。本集团为公共和私营机构提供跨专业综合机电及技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯等四大业务板块。

本集团同时制造及向全球销售升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一 – Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司（603912.SS）专门制造精密空调设备。

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