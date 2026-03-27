多维驱动全局突破 海天味业2025年交出高质量发展成绩单

香港, 2026年3月27日 - (亚太商讯) - 3月26日，海天味业（A股：603288；H股：03288）发布2025年年度业绩报告，面对2025年复杂多变的市场环境，凭借多元产品矩阵、高效运营体系、硬核科技创新，公司在行业变革浪潮中稳健前行，交出一份彰显行业龙头实力与高质量发展成色的优异答卷。

财报数据显示，2025年公司核心经营指标稳健增长，实现营业收入288.73亿元，同比增长 7.32%。盈利能力同步提升，全年归母净利润70.38亿元，同比增长10.95 %；扣非归母净利润68.45亿元，同比增长12.81%；调味品主业毛利率41.78%，同比增加3.15个百分点；各项经营资料均创下历史新高，盈利质量与增长动力双双亮眼，彰显公司硬核实力。

丰富的国民产品矩阵，构筑多元增长格局

丰富完善的国民级产品矩阵，是海天味业实现稳健增长的核心基石。在产品矩阵方面，海天围绕用户需求持续推进品类创新，构建起覆盖全场景烹饪的一站式产品体系，全方位满足不同消费群体的多样化需求。

得益于丰富的产品矩阵与优异的产品质量，2025年，公司酱油、蚝油、调味酱等核心品类保持稳健发展，分别实现营业收入149.34亿元、48.68亿元及29.17亿元，同比增长8.55%、5.48%及9.29%，构成业务增长的“金字塔基座”。

其中，海天酱油产销量和市场占有率已连续数十年位居全国第一，海天蚝油的市场占有率也连续10年位居全国第一，凭借优质口感与稳定质量，成为千万家庭与餐饮机构的首选；公司调味酱已形成产品丰富、风味立体、场景多元的产品体系，涵盖黄豆酱、香辣酱等具备广泛消费基础的大单品，同时亦有柱侯酱、海鲜酱、拌饭酱、香菇酱等适用不同烹饪方式的特色酱料，紫苏酱、桂林风味辣椒酱等适合不同地域口味的风味酱料，以及葱油拌面酱、重庆小面调料等便捷化调味酱，有效满足用户需求。此外，为顺应消费者对醋类产品的细分化需求，公司坚持「传统醋+特色醋」的产品布局，同时不断推陈出新，推出有机醋、果醋等多元化产品，形成丰富多元的醋类产品体系，进一步弥补品类空白，扩大市场覆盖面。

截至2025年底，公司拥有7个十亿级以上产品系列、超30个亿级以上产品系列，产品矩阵的丰富度与完整性持续提升。其中，金标生抽、草菇老抽两大产品系列已畅销60余年，味极鲜酱油、海天上等蚝油两大产品系列连续10余年实现单品年收入超10亿元，成为支撑公司业绩稳健增长的「压舱石」，其市场认可度与用户忠诚度持续处于行业领先水平。

在保持核心品类稳健增长的同时，海天精准把握消费趋势变化，持续培育新兴增长点，不断丰富产品矩阵的层次与内涵。报告期内，在领先行业的产品力支撑下，以有机和薄盐为代表的营养健康系列产品实现营业收入同比增速达48.3%，成为拉动业绩增长的新引擎；食醋和料酒业务持续发力，规模优势和体系化能力逐步显现，市场占有率稳步提升，为公司长远发展注入强劲新动能。​

值得关注的是，依托供应链规模效应、技术研发与柔性生产三大核心壁垒，海天加速从“调味产品供货商”向“一站式风味解决方案提供商”转型，深度布局商用市场，实现To C与To B业务双轮驱动。截至2025年底，公司已为众多餐饮连锁、食品工厂及全球头部零售品牌提供商用调味品一站式解决方案，成为公司业绩增长的重要支撑。

坚持以用户为中心，全局深耕驱动效率与价值双升

坚持以用户为中心，持续优化运营效率与用户价值，是海天味业保持行业领先地位的关键所在。面对消费渠道的多元化变革，海天立足用户需求，通过数字化赋能传统渠道、拥抱新兴渠道建设、联动餐饮及工业渠道，实现效率与价值的双重跃升，进一步巩固市场渗透率。

在传统渠道方面，海天依托覆盖全国的终端网络，借助数字化营销工具和服务模式创新，持续向下沉市场渗透，并延伸到最终用家和消费者，显著提高了终端覆盖质量与消费者触达效率，同时，通过终端管理的精细化升级，让存量网点焕发新活力。2025年线下渠道营业收入达257.60亿元，同比增长7.85%。

在线与实时零售等新兴阵地，海天主动适应消费场景的变化，通过规范销售秩序、强化专业运营，实现新兴渠道的高质量发展；针对新兴渠道的消费特性，公司还推出线上定制化产品，精准匹配消费群体的需求，逐步构建在线与线下协同互促的健康发展模式，2025年在线渠道增幅高达31.87%。

在商用渠道方面，依托柔性供应链与「销研产一体化」快速响应机制，海天为餐饮连锁和食品工厂提供从通用产品到定制化的一站式调味解决方案，实现「3天打样、15天交付」的高效响应，大幅提升了客户体验与合作粘性。目前，餐饮与工业渠道稳健发展，收入占比持续提升，正成长为公司专业增长的重要动力源，进一步拓宽了公司的增长空间。

坚持科技立企与创新，驱动价值链全面升级

坚持科技立企、创新驱动，是海天味业实现高质量发展的核心动力。作为调味品行业数字化转型的先行者，公司全面拥抱AI时代，推动人工智能、大数据与传统酿造技艺深度融合，在守护匠心工艺的同时实现提质增效，推动行业从「传统酿造」向「智慧酿造」转型升级。

海天味业坚持每年将研发投入保持在营业收入约3%的水平，近十年研发投入累计超65亿元，累计拥有各类专利超1,000项，形成了完善的研发体系与创新机制。2025年1月，海天高明生产基地获得全球酱油酿造行业首家「灯塔工厂」认证，标志着公司数字化转型已跻身全球行业标杆，也印证了中国调味品企业在智能制造领域的领先实力。

此外，公司部署端到端供应链创新用例，将AI与大数据深度应用于研、产、供、销各环节，实现全链条的数字化、智能化升级。在数字化全面赋能下，海天供应链运营效率显著提升，订单准时足额交付率（OTIF）不断提高，综合成本稳步下降，充分彰显智能制造带来的效率红利与竞争优势。

受益于在数字化转型与高质量发展方面的突出成就，海天味业屡获殊荣。2025年，公司斩获「CGF中国供应链数字化与可持续韧性发展案例」「全国制造业数字化转型典型案例」等多项殊荣，得到行业与社会的广泛认可。同时，由海天主导起草的国家标准《食品数字化工厂通用技术要求》正式发布，填补了国内食品行业数字化工厂通用技术标准的空白，为食品行业数智化升级提供「海天范式」，充分彰显了公司的行业带动力与责任担当。

回望2025年，海天味业以稳健业绩、多元布局、硬核实力，在高质量发展之路上行稳致远，进一步巩固了行业龙头地位。展望未来，公司将继续坚守匠心、深耕主业，持续优化产品矩阵、深化科技赋能、拓展全球市场，以更优质的产品、更高效的服务、更强劲的创新力，守护中国味道、引领行业升级，书写中国调味品企业全球化高质量发展的崭新篇章。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network