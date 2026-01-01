现代牙科集团公布2025年全年业绩 数码化驱动运营效率提升 净利同比大增47.7%



业绩摘要： - 截至2025年12月31日止年度收益约为37.4亿港元, 同比增加约11.1%。 - 截至2025年12月31日止年度毛利率约为55.8% ；毛利约为20.8亿港元，同比增加约15.9%。 - 截至2025年12月31日止EBITDA 约为9.4亿港元，同比增加约32.4%。 - 本集团于截至2025年12月31日止纯利约为6.0亿港元，同比增加47.7%。 - 截至2025年12月31日止每股基本盈利约为63.7港仙，相较去年同期增加约47.5%。 - 董事会建议宣派截至 2025年12月31日止年度末期股息每股普通股15.0港仙。 - 截至2025年12月31日止年度，本集团于中国内地、泰国及越南生产设施生产之数码化解决方案个案增加至约1,039,000件，较2024年同期增加32.7%，原因为更多客户采用口腔内部扫描仪。 香港, 2026年3月27日 - (亚太商讯) - 2026年3月26日，全球领先之义齿器材供应商 - 现代牙科集团有限公司 (简称「现代牙科」或「本集团」，股份代号：03600.HK) 欣然公布截至2025年12月31日止年度(「年度」) 业绩。 截至2025年12月31日止年度，在牙科行业数码化趋势持续的支持下，本集团的多维度策略及持续提升的营运效率及生产力，使其于本期间的收益、纯利及EBITDA数字均创下纪录新高。虽然期内宏观经济环境充满挑战，牙科手术的需求普遍疲弱，且贸易战存在不确定性，然而仍然创下纪录。本集团利用位于泰国、越南及中国内地的国际生产设施，积极应对前所未有的国际贸易环境。 全球数码化趋势持续推动义齿行业的整合，使本集团进一步扩大其市场份额。我们持续的数码转型措施提升客户及病人体验的同时，进一步使本集团在竞争对手中脱颖而出，表现优于同业。本集团的相关基础仍然稳固，并将全力以赴把握未来机遇。 欧洲市场业务 截至2025年12月31日止年度，欧洲市场录得收益约18.9亿港元，较去年增加约2.7亿港元，此地理市场占本集团收益总额50.5%。欧洲市场收益增加主要由于新产品的推出(例如数码化义齿)及我们最先进的数码化流程，推动销售订单量增加。 本集团已成为提供全面数码化解决方案的先驱，范围涵盖多项微创及美容义齿解决方案以至口腔内部扫描仪及透明矫正器，本集团已准备好把握牙科行业数码化趋势加速带来的机遇。本集团继续透过所建立，重点为教育及数码化且非常邻近客户的牙科生态系统解决方案，积极从国际及本地竞争对手取得市场份额；透过不同的境内及境外资源有效地满足我们客户的高期望。本集团一直致力并将继续装备好自己，为市场上的牙科领域提供最先进的数码化解决方案。 北美市场业务 于截至2025年12月31日止年度，北美市场录得收益约7.0亿港元，较去年减少约5,570万港元，此地理市场占本集团收益总额约18.6%。 我们在北美地区的大部分业务包括MicroDental Laboratories, Inc.及其附属公司(「MicroDental集团」)在本地制造的高端产品。虽然2025年对主动美容治疗的需求仍然疲弱，然而我们的中央化数码流程及对区内广泛生产单位的网络让我们为北美客户交出更高服务质素及营运效率。 我们位于美国、中国、越南及泰国等地的多元化供应基地，继续在应对美国关税的不确定性时带来更大弹性－此为将我们与竞争对手作区分的优势。虽然进口产品线的数码化带动大型市场个案的增长，然而2025年4月在美国实施的关税带来新的不确定性及为我们以进口为主的业务单位的销售带来缓慢增长。 大中华市场业务 截至2025年12月31日止年度，大中华市场录得收益约6.2亿港元，较去年减少约4,685万港元，此地理市场占本集团收益总额约16.5%。 中国内地市场面对带量采购政策及价格激烈竞争延长的逆境，而于2025年下半年情况开始稳定。此亦导致中国内地牙科诊所积极于香港推广种植牙治疗(香港患者就诊人数明显减少)。本集团有意退出低利润分部，并专注于中及高价值客户，确保本集团业务能够长期及可持续获利。 本集团对此市场的中长期前景感到乐观，特别是在政府最新的采购相关措施中，预计(i)规范义齿价格及建立价格透明度，平衡中心点；(ii)让本集团领先的品牌名称及声望成为客户及顾客的主要考虑；及(iii)让本集团从其庞大生产团队中得益及根据顾客或客户有效分配资源的能力。 澳洲市场业务 截至2025年12月31日止年度，澳洲市场录得收益约2.9亿港元，较去年增加约2,438万港元，此地理市场占本集团收益总额约7.7%。澳洲的收益录得增长，反映牙科行业数码化趋势带动大量新的数码化产品，以及收购Digital Sleep的收益贡献，但部分被相较于截至2024年12月31日止年度，澳元兑港元贬值2.4%所抵销。 透过我们不同的品牌(可提供境内及境外制造的产品)，凭借涵盖从经济及标准至优质/精品等的多种价位，本集团能够有效地渗透整个澳洲市场。我们投资于本地产能，以为客户提供更快捷的服务，并可供选择产品之生产地。本集团为澳洲市场最大参与者之一并为市场内主要企业牙科团体的首选供应商。 其他市场 其他市场主要包括泰国、印度洋国家、马来西亚、台湾及新加坡。截至2025年12月31日止年度，该等市场录得收益约2.5亿港元，较截至2024年12月31日止年度增加约1.8亿港元。此地理市场占本集团收益总额约6.7%。其他市场的收益增加主要由于新收购的Hexa Ceram带来的收益贡献所致。 未来前景及策略 全球宏观经济环境仍然不明朗，地缘政治的紧张局势及关税的潜在变动继续营造不利环境。然而，本集团的生产遍及全球各地，而全球分销网络让我们在面对该等挑战时享有独特优势。有别于依赖单一国家生产的一众竞争对手，我们的营运遍布中国、越南及泰国(包括新收购的Hexa Ceram)等地，让我们面对挑战时能够进退有据，灵活应变。此策略连同我们快速适应当地市场环境的能力，使本集团降低风险，同时把握各地区的新兴机遇。 牙科行业继续展现卓越的适应力，在不可逆转的人口趋势下加以突显，包括人口老化及人们对口腔健康的意识提高，持续带动义齿的长期需求。本集团建基于2025年创记录的表现而处于有利位置，能够保持良好势头，同时进一步强化市场的领导地位。 行业数码化势不可挡，加快义齿行业的整合。我们处于转型的尖端，目前数码化解决方案个案占总销量约35至40%。我们的中央化数码工作流程、有关口腔内部扫描仪的伙伴关系、专有的解决方案及全球教育中心有助提升营运效率、缩短处理时间及提供卓越的客户体验。有关措施创造高进入门槛，并将于未来数年继续扩大利润及增加市场份额。 在成功整合于2025年1月收购的泰国最大牙科实验室Hexa Ceram及Digital Sleep Design(用于治疗阻塞性睡眠窒息症的专利尼龙口腔矫正器)后，我们在东南亚地区的影响力及专业能力已经大幅提升。是次扩张连同我们位于美国、中国、越南及泰国等地的多元化供应基地，让我们在应对潜在的贸易及其他地缘政治风险时带来更大弹性，同时支持区内快速交付。 展望将来，本集团仍然致力透过多角度方针强化其全球领导地位。我们将继续寻求具针对性的收购、合营企业及伙伴关系，以扩大及补充我们所提供的产品，特别是我们高增长的透明矫正器TrioClear，同时加强我们的分销及销售网络。我们在大型生产设施、AI、自动化、研发及数码创新方面的持续投资，使效率大幅增高，从而确保我们一直处于行业尖端。 关于现代牙科集团 现代牙科集团有限公司 (股份代号: 03600.HK) 为全球领先的义齿器材供应商、经销商和顾问，专注于发展迅速的义齿行业为客户提供定制式义齿。我们的产品组合大致可分为三类﹕固定义齿器材，例如牙冠及牙桥；活动义齿器材，例如活动义齿；及其他器材，例如正畸类器材、透明牙套、运动防护器及防鼾器。 现代牙科集团拥有多个备受称许的全球品牌，包括西欧的Labocast、Permadental及Elysee Dental、中国的洋紫荆牙科器材、香港的现代牙科器材、美国的Modern Dental USA及MicroDental、澳洲及新西兰的Modern Dental Pacific、新加坡的Modern Dental SG、台湾的 Modern Dental TW、马来西亚的 Apex Digital Dental及泰国的Hexa Ceram等。我们提供稳定和优质的产品及卓越的客户服务，令这些公司品牌能茁壮成长。我们于全球超过 28个国家拥有超过 80 家服务中心及服务逾 35,000 名客户。



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