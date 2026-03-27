受邀参加中关村论坛！百望股份以Tax Swift打造全球贸易的"合规路由器"

近日，2026中关村论坛年会在北京隆重举行。作为国家级科技创新交流合作平台的重要参与者，百望股份受邀出席本次国家级科技创新交流盛会，并在"东盟创新合作发展论坛"中发表了重磅主题演讲。

论坛上，百望股份聚焦跨境贸易合规痛点，推介全球智能税务合规平台Tax Swift。它内置百望自研的AI税务引擎、百望指数与国家适配器，依托覆盖全球的税务规则知识库，动态监控、AI分析、自动更新，打造起全球贸易的"合规路由器"，为国际经贸合作注入合规新动能。

论坛聚焦科技创新，跨境合规成全球贸易核心命题

2026年中关村论坛年会，是经国务院批准、以"科技创新与产业创新深度融合"为年度主题，由科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协和北京市政府共同主办。大会汇聚了100多个国家和地区的全球顶尖科学家、企业家及国际组织代表，上千名嘉宾共同搭建起中国与世界科技创新交流的桥梁。

作为本次中关村论坛的重要平行论坛，东盟创新合作发展论坛聚焦中国与东盟科技创新协同、产业融合发展、跨境贸易便利化等核心议题，汇聚东盟各国政、产、学、研各界代表，交流研判破解区域经贸合作中的共性难题。

在主题演讲环节，百望股份围绕着"AI赋能中企出海：构建全球化合规新底座"展开了深度分享。当前，全球贸易一体化进程不断加快，跨国经营的业务蓬勃发展，但税务合规难题始终是制约全球贸易高效推进的关键瓶颈。

尤其是东盟这样的活力经济体，区域内各国经贸往来频繁，跨境交易规模持续攀升，市场主体对于交易效率、交易合规有着更高的需求和更迫切的期待，而区域内各国税务政策、技术标准的差异，却成为了制约中国-东盟跨境贸易提质增效的重要因素。

从实践来看，国际贸易税务合规难题呈现多元化、复杂化态势：

- 语言与格式壁垒凸显，不同标准、规范让企业票据解读成本高、理解易出偏差；

- 各国财税政策碎片化严重，差异性的税种、税率、申报流程，让企业难以精准掌握；

- 技术标准不统一，系统接口、数据传输缺乏规范，各类操作繁琐且效率低下；

- 跨境交易链条长、涉及主体多，企业难以实现全流程风险检测；

这些难题不仅增加了企业跨境经营的成本，更成为制约企业融入全球产业链、拓展国际市场的关键瓶颈。百望股份的Tax Swift平台，正是破解合规困境、保驾跨境贸易的全新技术创新，尤其为中国-东盟跨境贸易合规发展提供了高效可行的思路。

Tax Swift重磅亮相，全链路一站式赋能国际贸易合规

作为百望股份的深耕全球税务合规领域、布局国际化市场的核心成果，Tax Swift一次适配，就可帮助企业构建起覆盖"票据处理-纳税申报-风险管控"的全链路跨境税务合规服务体系：

一是全球AI全链路票据处理能力，可打破语言与格式壁垒。

国际化引擎、发票引擎、税务引擎与国家适配器，四重引擎自动协同运转，完成智能算税、智能识别等，一套架构适配全球业务场景。企业无需手动干预任何细节，即可完成多语言、多币种、多时区的票据管理工作，完美适配东盟各国票据规范与业务场景。

二是全球AI一键申报，打通跨境税务申报便捷通道。

Tax Swift现已与20多国国税局直连，全球税务规则知识库动态更新、AI分析引擎自动扫描规则变化，联动发票识别引擎与全球交易计税规则引擎实时响应，将全球申报工作压缩成一个动作：一键登录，自动填饱，实时同步状态，可大幅提升东盟跨境贸易税务申报效率。

三是全球AI税务顾问，提供全周期政策支撑。

平台内置超3万条国际财税规则，覆盖200+国家税种与费金，通过实时联动发票引擎与税务引擎，实现AI自动解读、自动更新，及时识别和处置异常变化，帮助企业精准把握区域政策动态、规避合规风险，尤其针对东盟各国税务政策的更新与调整实现实时响应。

三大AI能力模块的协同运作，为企业建立起全球合规洞察的能力，构筑起清晰可控的合规管理边界。

当前，全球贸易格局深度调整，合规已成为企业跨境经营的核心竞争力，百望股份"贸易无国界、纳税有主权"的理念，精准契合了出海企业的合规需求。

依托全球化战略布局，百望股份持续推进TaxSwift产品迭代落地，自2025年8月启动以来，产品已完成1.0版本全球电子发票布局，并在2026年加速海外数据中心与算力中心部署，加速东南亚、欧盟、中东等区域市场的拓展，向着建设覆盖80+CTC国家的全球AI票税合规平台快速演进。

而东盟作为百望股份全球化出海的先锋阵地，凭借区域内旺盛的跨境贸易合规需求，成为 Tax Swift 落地应用的核心市场，已有众多企业与百望股份达成深度合作，其中越南、新加坡、印度尼西亚等东盟国家的企业、高校更是与百望携手，共同探索跨境税务合规的数智化解决方案，让 Tax Swift的技术能力与服务体系更好地适配东盟市场需求。

依托中关村论坛及东盟创新合作发展论坛的开放平台，更多国际嘉宾尤其是东盟各国代表，对百望股份的数智解决方案有了进一步了解。深耕财税数智领域十余年，百望股份已经累计处理发票数量逾260亿张，对应交易总额高达1188.0万亿元，服务的纳税人识别号数量更是突破了9640万家，这些丰富的实践经验与数据智能领域的深厚沉淀，赢得了与会嘉宾产生了高度关注与广泛认可。

未来，百望股份将持续深化Tax Swift平台的迭代升级，重点打磨适配东盟市场的产品能力与服务体系，打造一流的全球税务合规智能体平台，进一步拓展全球服务范围，帮助更多跨境经营的国际企业开拓发展、赢得未来！

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