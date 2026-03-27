云知声首份年报！2025营收大增近三成 下半年亏损大幅收窄超九成 盈利在望 迈向原生智慧体新征程！

香港, 2026年3月27日 - (亚太商讯) - 3月26日，云知声（09678.HK）发布截至2025年12月31日止年度的经审核全年业绩，展现上市后首份成绩单强劲的增长动能与持续优化的财务结构。

营收结构持续优化，下半年增长提速

2025年全年，云知声实现总营收12.1亿元人民币，同比增长29%。其中，下半年收入同比增长33%，达8.1亿元。

值得关注的是，公司大模型业务全年收入6.1亿元，同比增长超10倍。尤其是下半年，该业务贡献收入约5亿元，为上半年规模的5倍，显示出强劲的规模化落地能力。

亏损大幅收窄，盈利路径日渐清晰

在营收高速增长的同时，公司亏损状况显著改善。2025年下半年，公司净亏损同比收窄84%，经调整后亏损同比收窄92%，接近盈亏平衡点，反映出公司在成本控制与运营效率方面的持续优化。

同时，公司的部分经营指标也得到明显改善。经调整营业费用率较去年同比大幅下降10%，销售费用不升反降，占收入比重仅为5.4%，费效比提升明显。从数据端来看，2025年公司人均产值为252万元/人，相较24年的202万元同比增长25%，人均创效能力持续领跑行业，直观彰显了公司技术驱动、精益运营的核心优势。

双轮驱动战略落地，智慧医疗与智慧生活齐头并进

2025年，在技术突破与政策红利的双重驱动下，全球人工智能市场需求持续升温。云知声坚持「强基模+深应用」战略，持续夯实全模态技术底座，推动自研大模型矩阵在医疗、语音、OCR等领域的全球影响力不断提升。

在商业化层面，公司以AI原生组织推动业务落地，智慧医疗与智慧生活双轮驱动战略成效显著。报告期内：

智慧生活业务实现收入9.68亿元，同比增长30.8%。其中，智慧交通业务同比增长近40%，目前，已在青岛、宁波、深圳、南宁等10余个城市落地基于山海大模型的智能体应用。此外，AI芯片累计出货量突破1.1亿颗，进一步验证公司在终端AI产品的规模化能力。

智慧医疗业务实现收入2.44亿元，同比增长22.3%，客单价同比增长53.2%。2025年，合作的医院中超70%为三级医院，且超过三分之一客户已经连续合作三年以上；而基于医疗大模型的病历录入与生成产品已在某头部三甲医院单院区实现全年病历生成同比增长10倍；商业保险智能体平台案件处理量同比增长37倍；与头部保险集团的深度合作中，控费率水平有效提升至约20%，相较传统审核方式实现超10亿元级别的增量成本管控，全面赋能保险机构在医疗风控领域的精细化运营。

持续加码研发，夯实技术护城河

为巩固行业领先地位，2025年公司持续在技术端大力投入，全年研发费用超3.8亿元，占经调整三费的75%；研发人员占比达69%。持续的研发投入在多个技术领域取得突破，如在MedBench 4.0评测中，公司一举斩获"医疗智能体""医疗大语言模型""医疗多模态大模型"三项技术范式第一，荣膺"三冠王"。

未来展望：深耕技术底座，拓展应用边界

展望未来，云知声将继续深化"强基模+深应用"战略。技术层面，公司将持续加大对基座大模型的战略性投入，力争保持全球一流水平；应用层面，将以MaaS（模型即服务）与智能体的规模化拓展为核心增长引擎，推动智慧生活与智慧医疗业务的指数级增长。同时，公司正积极探索以API调用、Token计费等模式构建经常性收入体系，并将C端产品机会作为第二增长曲线，进一步拓展商业化边界。

2026年第二季度，云知声将推出面向编程和办公的原生智能体大模型，并预计能实现智能密度和Token生产效率的倍增。

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