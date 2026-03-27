城建设计公布2025年业绩：收入75.27亿元 综合毛利率提升至19.85%

香港, 2026年3月27日 - (亚太商讯) - 2026年3月26日，北京城建设计发展集团股份有限公司（"本公司"或"公司"，简称"城建设计"，股票代码：1599.HK）董事会（"董事会"）欣然公布本公司及其子公司（合称"本集团"）截至2025年12月31日止年度（"2025年度"或"报告期"）的经审计业绩。

2025年，公司面对市场持续下行压力，紧紧围绕高质量发展，迎难而上、实干担当，聚焦主责主业，推动全产业链协同发力，阶段性完成了"十四五"规划主要目标任务，为新征程加快发展积蓄了强劲动能。截至2025年12月31日止年度，本集团实现收入为人民币75.27亿元。本集团实现净利润为人民币5.36亿元，同比上涨1.52%。综合毛利率19.85%，同比上涨1.77%。

核心主业与新兴领域协同发力，高端咨询品牌效应显现

设计、勘察及咨询板块为本集团的传统和主营核心业务，报告期内，本集团轨道交通领域中标成都27号线二期、厦漳泉城际铁路（厦门段）等重点项目；既有线改造市场成效显著，中标北京、南京、哈尔滨、长春、沈阳等一批代表性项目，市场份额保持领先；高端咨询品牌效应持续显现，成功承担了香港铁路标准、北京三期线网技术标准等标杆项目，专业服务能力稳步提升；境外业务扎实推进，在香港、新加坡、安哥拉、哈萨克斯坦、哥伦比亚持续获取订 单，新签合同额突破人民币1亿元；民建、市政设计走特色化发展之路，在居住建筑、大型TOD、校园、道路等传统领域精耕细作，积极向展陈、城市更新、水环境治理领域延伸布局。截至2025年12月31日止年度，本集团设计、勘察及咨询板块业务收入人民币40.89亿元。其中城市轨道交通工程板块收入人民币29.38亿元，工业与民用建筑和市政工程板块收入人民币11.51亿元。

本集团工程承包业务板块专注于服务城市轨道交通建设项目和相关基础设施建设项目，2025年，本集团中标北京轨道交通R4线一期北段01标、03标、M101线05标、市郊铁路东北环线03标等项目，进一步巩固了北京核心市场，在手工程承包项目主要集中在北京、广州、重庆、乌鲁木齐及青岛等城市。截至2025年12月31日止年度，本集团工程承包业务板块实现收入人民币34.38亿元。

新建项目与存量改造双线发力，中标额突破81亿元，在手订单储备充足

2025年，轨道交通行业面临市场持续下行、招标规模显著缩减、行业竞争加剧及宏观经济形势不确定性增强的局面，公司始终全力以赴力争中标轨道交通新建项目，尤其注重稳固北京区域市场份额。在守住基本盘的同时，积极布局既有线改造、城市更新、能源、数字化及智慧等其他高潜力板块，以应对市场变化并提升抗风险能力。截至2025年12月31日，公司中标金额人民币81.71亿元，其中设计、勘察及咨询业务板块中标人民币26.39亿元，工程总承包板块中标人民币55.32亿元。报告期末公司在手合同额为人民币251.43亿元。

2026年展望：锚定"十五五"开局，推动高质量发展

2026年是"十五五"开局之年，面对深刻变化的市场形势和艰巨繁重的发展任务，我们要积极把握战略机遇，主动适应行业发展新格局，以稳中求进为总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，锚定打造"以设计为引领的城市建设综合服务商"战略目标，确保"十五五"开好局、起好步。

有关城建设计

北京城建设计发展集团股份有限公司（股份代码：1599.HK）是国内第一家以城市轨道交通设计咨询为引领的H股上市企业。公司前身是北京城建设计研究总院成立于1958年，是为中国首条地铁北京地铁1号线的勘察设计而成立。拥有国内设计勘察行业最高资质—综合甲级资质。作为行业龙头和市场规范的制定者，公司由成立至今仍保持市场占有率第一的位置。基本业务涵盖投融资、勘察设计咨询、工程总承包、科技产业化、运营管理的城市轨道交通全产业链。公司市场覆盖了全国已批复轨道交通建设规划城市的80%，业务拓展到了国内近70个城市，在50多个城市拥有分支机构。

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