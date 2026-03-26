心玮医疗2025年业绩：净利润8334万元 扭亏为盈

香港, 2026年3月27日 - (亚太商讯) - 2026年3月26日，心玮医疗（06609.HK）公布了2025年业绩公告。2025度，公司收入4.08亿元，同比增长46.9%，净利润8334万元，较上年度亏损约1362万元实现重大扭亏为盈。这一转变主要由于公司在缺血性卒中、出血性卒中及介入通路三大业务板块均实现了收入的快速增长，同时公司的经营效率进一步提升。

2025年，公司的缺血性卒中业务收入同比增长31.8%，主要由于：(1)公司具有差异化竞争优势的颅内血栓抽吸导管得到临床的广泛认可，大腔抽吸及级联抽吸技术(CATCH)被纳入《急性缺血性卒中血管内治疗技术中国专家共识2025》，产品进入超过450家医院使用，收入规模快速提升；(2)成熟产品在纳入集采后，销量快速增长。

在出血性脑卒业务中，公司已构建完整动脉瘤治疗解决方案。公司的颅内支架（获NMPA创新医疗器械认定）在首个商业化年度累计进入约500家医院使用，带动栓塞弹簧圈的市场份额快速提升。同时，公司的血流导向装置于2025年获NMPA批准上市，实现临床推广和应用。基于前述原因，公司的出血性卒中业务收入在2025年同比增长223.2%。

在介入通路业务中，公司的明星产品血管封堵器累计进入超过1800家医院使用，年终端医院临床使用量超过20万条，在2025年实现单产品收入过亿。与此同时，公司正推动第二代血管封堵器的开发和商业化，以继续扩大市场份额。

公司的毛利率从2024年度的65.4%提升至2025年的70.9%，主要由于高毛利创新产品的收入占比提升，以及公司持续推动的生产工艺改进、供应链优化等降本措施的有效实施。不断完善的产品布局以及持续的降本增效工作，使公司在面临激烈的市场竞争情况下，仍能保持优质的产品质量及突出盈利能力。公司在业务规模扩大的同时，费用控制效果显著，销售及管理费用率较2024年相比从49.6%降至45.8%。

报告期内，公司发生研发费用人民币4076万元，主要用于神经介入医疗器械及脑机接口等创新产品的开发。截至目前，公司已取得以下各项进展：

(1)在缺血性卒中领域，公司已取得颅内血栓抽吸导管、取栓支架及配套通路产品的注册证。公司的自膨式颅内药物洗脱支架已完成对照临床试验，注册申请已获NMPA受理。根据公开信息查询结果，目前全球未有类似产品获批上市，公司在此类产品的研发进度上领先业界。在颈动脉狭窄领域，公司正推动开展颈动脉支架的临床试验工作；

(2)在出血性卒中领域，公司是获证最全面的国产公司，实现颅内支架（获NMPA创新医疗器械认定）、血流导向装置、栓塞弹簧圈、神经血管封堵球囊导管的完整布局；

(3)同时，公司正积极推进创新产品介入式脑机接口的研发工作。该产品在有效提取大脑信号以用于完成人机交互的同时，保障了手术的安全性和产品长期植入的稳定性，有望在2026年开展首例人体临床试验。

2025年，公司的海外市场收入较2024年增长101.3%，这主要归功于公司快速推进的海外产品注册工作及产品推广工作。海外市场方面，公司的取栓支架、封堵球囊导管、远端通路导管以及微导管已取得CE或FDA认证，并在其他13个国家或地区取得56项注册证书。截至目前，公司还在其他29个国家或地区开展超过130个产品注册工作，扩展销售管道，为实现海外销售的长期目标建立基础。

2025年，公司经营性现金流1.55亿元，账面现金及存款7.86亿元，整体资金状况稳健。依托扎实的财务实力，公司已于2025年完成股份回购3936万港元，并将持续推进股份回购工作，积极维护全体股东利益。此外，公司计划于2026年提交A股科创板上市申请，借助登陆境内资本市场进一步提升股东回报水平与股份市场流动性。

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