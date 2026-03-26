王朝酒业公布2025年全年业绩



财务摘要 (经审核) （港币千元） 截至十二月三十一日止年度 2025年 2024年 收入 170,011 271,372 毛利 53,382 104,720 本公司所有者应占溢利 13,688 33,440 每股基本盈利 (港仙) 0.97 2.37

香港, 2026年3月26日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号：00828)今日公布截至2025年12月31日止（「年内」）经审核之全年业绩。 2025年，受宏观经济和中国葡萄酒消费市场需求疲弱的情况影响，集团中高档产品销售下滑，收入较去年同比减少37%至1.70亿港元。另外由于销售收入及毛利率下降，以及部分经销商延迟还款导致应收账款亏损拨备增加，本公司所有者应占溢利较去年同比减少59%至13.7百万港元，尽管溢利减少部分已被年内确认的补偿交出净收益所抵消。集团每股基本盈利为每股0.97港仙。 随着集团在沿海地区加大对干白葡萄酒市场的推广力度，并推出新款白葡萄酒及起泡酒产品，白葡萄酒产品的销售已成为集团的主要收入来源。红葡萄酒及白葡萄酒产品的销售分别占集团于年内收入的约39%及54%（2024年：分别为约41%及56%）。于2025年，红葡萄酒产品及白葡萄酒产品的毛利率分别为25%及35%（2024年：分别为36%及41%）。整体毛利率减少至31%（2024年：39%），主要由于年内因应市场动态及需求调整产品组合并降低销售价格及利润率。 集团积极求新，聚焦「5+4+N产品战略」，其中「N」代表集团推出N项需求定制，不断开拓创新产品，以满足中国不同类型消费群体的多元化需求。年内，集团推出礼盒新品－王朝乙巳蛇年生肖纪念干红葡萄酒，与中国生肖文化相融合，引领「国潮风」，以年轻化的视觉语言呈现生肖文化，吸引潜在消费者。此外，基于其现有的优质产品，集团继续推出新产品并推进产品升级。集团于2025年3月在第112 届全国糖酒商品交易会上推出天阳茶酒系列、王朝百馥VSOP白兰地等新品，以进一步完善其产品矩阵，为消费者提供多元的消费选择。该系列茶香葡萄酒突破传统葡萄酒的局限，以「茶酒融合」为核心理念，凭借独特的酿造工艺迅速获得市场目光。在全国糖酒商品交易会期间，集团亦举办品酒会，而王朝宁夏酒庄的新品凭借独特的风味和精湛的酿造工艺，赢得业界的好评。下半年，集团亦因应市场需求，推出全新产品「嗨」茶风味酒系列，非常适合年轻消费者的即饮场景。 除了丰富产品矩阵外，集团与经销商紧密合作，积极推进市场推广活动，加速创新消费场景，提升及强化葡萄酒文化体验。集团于各类展览及葡萄酒博览会举行期间，举办了全国巡回品鉴会及招商活动、新品发布会以及香港上市20周年推广活动，期间集团大力推广其全系列的最新产品组合。 年内，集团批准设立的两间合资公司于2025年2月成立，分别从事黄酒及陈皮酒生产及销售，以及于全国范围内买卖酱香型白酒产品。对于黄酒项目，江苏的一座储罐容量为3,000 吨黄酒及特种黄酒－陈皮酒的生产设备及安装及测试预期将于2026年下半年完成建设。于项目完成后，集团将能够生产特种黄酒－东台陈皮酒，让集团可有效扩展产品品类，把握中国黄酒行业的发展机遇，进一步优化集团产业布局，拓展品类版图，实现王朝向全品类、全产业链企业的转型。对于酱香型白酒领域，王朝酱香型白酒产品，即「汉」、「唐」、「宋」、「明」，已于天津及上海核心市场新推出，并将于2026年进一步战略推广至其他地区。酱香型白酒产品满足不同消费习惯的客户群体的需求，并为集团业务作出贡献。未来，酱香型白酒产业的持续发展及扩张及客户群体水平的提升，必将有效推动王朝葡萄酒及相关产品销售规模的增长，从而提升行业影响力及品牌知名度。 电商销售方面，集团的电商团队于传统电商平台全面运营在线商店销售产品，例如京东商城、天猫商城及拼多多，以及通过兴趣电商平台（包括小红书app、快手app 及抖音app）全面创新品牌、品类、业务体系、流程和模式。集团继续为改善网上销售渠道及时投入资源，优化在线商店界面，以把握中国客户消费行为的变化，与头部电商平台共同开发专属产品，并通过多种渠道推广人工智能直播模型以提升品牌曝光度及直播销售额，采用大数据分析以精准洞察消费者需求，为市场规模持续扩大注入强劲动力。为建立在线品牌矩阵，集团于年内甄选及开放新店在线经销商授权。集团相信线上平台不仅是集团与消费者之间的企业对客户交易平台，亦是品牌新增的市场推广及宣传渠道，从而提升集团的整体业务潜力。 年内，集团在大型葡萄酒品鉴大赛中屡获殊荣。在多个奖项中，「王朝锦邑桶藏12年XO白兰地」荣获2025年国际葡萄酒与烈酒大赛（「IWSC」）中的银奖。该比赛被视为葡萄酒和烈酒质量的国际评价标准。王朝百馥VSOP白兰地、金王朝马瑟兰干红葡萄酒以及天阳茶酒系列亦于中国酒业协会举办的「二零二四年青酌奖」各类别评选中获奖。「王朝梦园白葡萄酒」亦以其卓越的酒质荣获2025年春季FIWA法国国际葡萄酒大奖赛中国区金奖。此外，「王朝传承系列－干红葡萄酒」于同一比赛中荣获金奖。该等葡萄酒因其酒香优雅、酒体顺滑和口感圆润从众多参赛作品中脱颖而出，并在比赛中获得奖项，向国家及世界展示了王朝葡萄酒的魅力和实力。王朝旗下产品「王朝天阳酒庄茉莉葡萄起泡酒」、「王朝传承干红葡萄酒」以及「王朝传承半干白葡萄酒」分别于2025年度国泰环球葡萄酒及烈酒大奖亚洲（「GWSAA」）（前称国泰航空香港国际美酒品评大奖（「HKIWSC」））荣获中国产区品评组别下气泡酒、干型酒银奖殊荣，以及中国产区品评组别下半干型酒铜奖殊荣。这是王朝产品连续15年于该奖项中获得佳绩，标志着王朝在葡萄酒酿造技艺与卓越质量方面再次获得业界的高度认可。此外，「王朝品悦VSOP白兰地」在2025年中国优质葡萄酒挑战赛中荣获白兰地类别金奖。 王朝主席万守朋先生总结︰「展望2026年，本集团将继续以市场及消费者需求为导向，重塑消费情景，提升产品质量。同时，本集团将继续创新市场营销策略，激发品牌活力，进一步扩大王朝产品的市场占有率，加强王朝品牌作为国产葡萄酒代表的形象，并为中国葡萄酒行业树立标杆，将王朝美酒风尚带给更多的中国消费者。本集团将继续秉持质量至上，把握低酒度饮品及年轻消费者市场的发展趋势，并通过产品品类及消费场景的创新，积极开拓新的市场前景。」 关于王朝酒业集团有限公司 王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号00828。成立于1980年，王朝为中国优质葡萄酒生产商，主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品，是中国第一家中外合资的酿酒企业，主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种，及引入进口葡萄酒产品，为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。 新闻垂询：

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