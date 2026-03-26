视觉语言大模型赛道迎来重磅玩家 极视角港股认购火爆



香港, 2026年3月26日 - (亚太商讯) - 在"AI+"战略全面落地的浪潮下，人工智能正从技术概念加速渗透到产业深处。其中，vision AI（电脑视觉）作为与实体经济结合最紧密的赛道之一，在政策支持、新兴应用场景不断涌现，叠加算力成本下降，正迎来爆发式增长。 在这条高景气赛道，山东极视角科技股份有限公司（"极视角"）凭借其自研的视觉语言大模型（Vision Language Model） 技术，构建起从"看懂"到"理解"的跨越式能力，在行业内脱颖而出。目前，极视角已结束港股招股，预期于3月30日登陆港交所，有望成为港股"视觉语言大模型第一股"。招股期间，极视角受到市场热捧。根据市场消息，极视角公开发售部分孖展认购额录得1158亿港元，超额4596倍，国际发售部分也获得超额认购，反映了资本市场对其投资价值的认可。 全栈基础设施打底 星际视觉大模型引领突破 在 AI 视觉赛道的激烈竞争中，极视角自主研发了涵盖数据标注、算法开发、模型训练、推理部署及算法测试的开发全周期的全栈式技术平台，构建起行业领先的 AI基础设施，实现高效的算法开发以及解决方案的快速部署落地，推动公司在技术与商业化上不断突破，形成差异化竞争优势。 其中，AI视觉语言模型构成了开发AI解决方案的核心基础设施，算法开发平台极市支持AI解决方案的开发及优化，二者共同构成了极视角核心研发基础设施。 所谓视觉语言大模型，简单来说，就是能让机器具备像人一样"看懂"图像与视频、"读懂"视觉信息并将其转化为语言逻辑、甚至完成复杂的视觉语言推理的能力，从而实现跨模态的信息处理，推动了AI向更加智能和多元的方向发展。极视角最新推出的高精度全栈式视觉语言基座模型星际视觉语言大模型，将视觉感知与语言理解技术融合，兼具"细粒度视觉感知"与"视觉理解"的双重能力，可实现超过80.0%的视觉感知任务（包括目标检测及定位）通过简单的文本提示完成，无需重新标注数据和训练。其较高的准确度和泛化能力得益于对100多个行业海量训练数据的深度汲取，能够在复杂场景下保持高准确度，真正实现了从"视觉感知"到"业务认知"的跨越。 凭借领先的技术实力，极视角于2025 年 11 月联合中标青岛地铁轨道交通垂域大模型及线网级智慧化项目，中标金额超 5.2 亿元。该项目覆盖线路的调度、运维、服务、安全全业务链智慧管控，验证了视觉语言大模型在关键行业场景中的核心价值与商业化潜力。 而极市作为开放式算法开发平台，为算法开发提供全面的基础设施支持，显著降低算法开发门槛，缩短定制算法开发所需的时间。截至2025年9月，平台已吸引超过13万名第三方开发者登记和交流，覆盖全国500馀所顶尖高校及研究机构，形成了中国最大型的AI开发者生态之一。通过利用真实世界场景数据，极市又进一步加快算法优化，提升开发效率。 在底层基础设施之上，极视角构建了"极星"与"极栈"两大交付平台，将底层模型能力转化为转化为可落地的商业化解决方案，支撑起千行百业的智能化转型需求。"极星"作为 AI算法推理及部署平台，支持云端、边缘及设备层级的灵活部署，确保模型在不同硬件环境下稳定运行；"极栈"则为具备内部研发能力的大型客户提供私有化训练环境，协助用户快速生成及启动AI应用，加速AI+解决方案在各行各业的普及。 商业化能力领跑 业绩表现亮眼 在AI公司普遍面临商业化困境的当下，极视角的财务数据展现出难得的亮点。 财务数据显示，2022年至2024年，在销售及分销开支大幅下降的情况下，极视角依然实现了强劲的收入增长，收入从1.02亿元增长至2.57亿元，复合年增长率高达59.2%，超过行业平均水平。2025年前9个月，公司实现营收1.36亿元，同比增长71.7%。值得一提的是，2024年公司新推出的大模型解决方案当年即贡献6212万元收入，占总营收比重迅速达到24.1%，展现出强劲的增长潜力。 盈利方面，极视角整体毛利率从2023年的25.9%升至2024年的40.2%，并进一步升至2025年前9个月的44.9%。这一增长既得益于成本控制与供应链管理的优化，更源于高毛利标准AI计算视觉解决方案的销售增长，以及定制AI 电脑视觉解决方案及软件定义的一体式AI解决方案的销售扩张及毛利率优化。 伴随盈利能力持续提升，2024年，极视角经调整净利润达到2049万元，实现净利润870.8万元，成功实现扭亏为盈，成为 AI 行业中少数实现盈利闭环的企业。 赛道乘风：规模效应初显，成长空间广阔 从行业前景看，极视角所在的vision AI解决方案行业及大模型解决方案行业，正站在高速增长的风口之上。 根据弗若斯特沙利文的资料，2024年到2029年，中国新兴企业级vision AI解决方案的市场规模预计将从人民币111亿元增至人民币970亿元，复合年增长率为54.3%，渗透率由30.2%提高至53.2%；企业大模型应用解决方案产业中国市场规模预计将从人民币58亿元增至人民币527亿元，复合年增长率55.5%。更值得期待的是，随着融合更多模态信息，视觉语言大模型的应用场景有望持续拓宽，从当前的智能制造、智慧交通等领域，向机械人交互、无人机巡检、智能驾驶等更广泛的场景延伸，市场需求将持续扩容。 在这一高速增长的市场中，极视角凭借在视觉语言模型领域的技术积累，已建立起先发优势。截至2025年9月30日，公司已累计服务超过3000家客户，交付逾6000个项目，产品复购率超过80%，彰显了客户对其技术稳定性与标准化水平的高度认可。按2024年收入计，公司在中国新兴企业级电脑视觉解决方案市场中排名第八，同时也是该市场第三大以软件为中心的提供商。 从应用场景看，极视角业务正从传统的工业领域向能源、零售、运输等行业加速渗透，形成"工业 + 非工业"的多领域协同发展的业务格局。截至 2025 年 9 月，公司演算法商城已展示逾 1500 种演算法，覆盖超过 100 个行业，凭借全栈技术平台与星际大模型的适配能力，能够快速回应不同行业的个性化需求。 此次赴港上市后，将为极视角注入更强劲的发展动能。公司计划将募集资金用于增强研发能力、提升商业化水平，加速技术迭代与生态布局。在 AI 技术重塑产业格局的关键时期，极视角有望凭借深厚技术沉淀、成熟的商业化经验与开放的生态优势，持续解锁千行百业的智能价值，成为推动中国实体经济智能化转型的核心力量。



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