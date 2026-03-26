瑞声科技CFO郭丹：加速布局AI蓝海 2026年营收将再攀高峰

香港, 2026年3月26日 - (亚太商讯) - 3月19日，瑞声科技（2018.HK）在新加坡举办2025年度业绩发布会，交出了亮眼的"年度答卷"。财报显示，瑞声科技2025年收入人民币318.2亿元，历史首次突破300亿元大关，同比增长16.4%。净利润达 25.1 亿元，同比大幅增长39.8%。公司近年来营收规模屡创新高，净利润实现高双位数增长，战略转型成效凸显。

"向新而行"与"AI赋能"已成为瑞声科技近年发展的核心关键词，而这背后正是公司从元器件供应商向"AI感知基础设施构建者"的深刻转型。瑞声科技CFO郭丹在业绩发布会访谈中强调，以光学、车载为代表的战略新业务，叠加散热、机器人、XR 等AI蓝海赛道布局，已构建起公司中长期可持续增长的核心动力引擎，2026年将持续释放增长潜力。

展望2026年，郭丹表示充满信心。尽管行业仍存在波动，集团将依托多元业务引擎，实现全年稳健的收入增长，增速预计不低于2025年的水平。同时，毛利率也将在2025年22.1%的基础上稳步提升。



（受访者：瑞声科技CFO郭丹）

01、谈光学业务：

塑胶镜头毛利率将升至35%，独家WLG技术迎关键里程碑

作为公司战略核心增长点，瑞声科技光学业务（辰瑞光学）自2019年确立布局以来实现跨越式发展。数据显示，光学业务2025年营收已攀升至57.3亿元，六年期间年均复合增长率（CAGR）超32%，成为集团增长的重要支柱。

郭丹介绍，2026 年公司光学业务将实现稳健增长，毛利率亦同步提升。2025年，公司持续优化中高端镜头产品结构，6P及以上规格镜头出货占比突破18%，7片式镜头出货量达1500 万颗。在此基础上，2026年塑胶镜头毛利率将从2025 年的30% 提升至 35%，达到行业领先水平。

值得关注的是，瑞声科技全球独家的WLG玻璃镜片技术实现历史性突破，迎来关键里程碑，不仅拓宽了应用场景边界，还有望重构全球塑胶镜头主导的市场格局。郭丹表示，"未来无论是手机、车载领域，还是新兴智能终端形态，都会看到更多更稳健的增量为业务增长注入长期动能。"

02、谈车载业务：

"第二增长极"稳固，2026年营收预计增长15%-20%

通过收购PSS 公司，瑞声科技快速搭建起智能车载领域的核心平台，成功培育出助推公司发展的"第二增长极"。

郭丹透露，公司2024年完成PSS 收购，2025年并购初光、PSG，已全面升级为车载领域系统级解决方案提供商，业务版图从智能手机拓展至汽车全域。2025年公司车载声学业务收入达41.2亿元，同比增长16.1%，跻身仅次于Harman、Bose的全球头部车载音频系统供应商行列。

针对车载声学业务2026年发展前景，郭丹表示，业务有望保15%-20%的高位双位数增长，毛利率将保持稳健。目前公司车载业务已实现海外、国内及亚洲多地客户的全面拓展，多区域布局将为营收与利润带来稳健且确定的增长支撑。

03、谈AI蓝海业务：

散热业务未来规模有望达百亿，XR、机器人再拓新局

如果说光学、车载是公司的"核心增长引擎"，那么散热、机器人、XR光波导等业务则是瑞声科技布局未来的高潜"后备军"。郭丹认为，公司过往营收主要依托以传统手机声学与触觉等为代表的业务，而历经数年战略转型，叠加行业技术变革，AI已成为驱动公司多产品线持续成长的核心基石。

"比如，散热业务增长为什么会这么快？主要还是来自于AI需求，包括机器人、AR眼镜的布局也是来自于AI需求。"郭丹介绍，2025年公司散热业务营收同比增长4倍至16.7亿元，稳居消费电子散热全球头部供应商地位。"未来随着AI持续发展，相关应用将从智能手机进一步延伸至笔电、平板等更多品类，实现更广泛的场景覆盖，为公司增长提供强劲动能。"

而更具战略意义的是，通过收购远地科技，瑞声科技正式进军数据中心液冷、AI 服务器散热及高端热管理领域，实现从"终端散热"向"AI基建散热"的场景延伸，形成"终端+基建"双赛道协同发力的格局。郭丹明确表示："依托多业态带来的广阔市场机遇，我们的散热业务有望在未来几年间实现百亿级规模，成为集团极具潜力的重要增长引擎。"

在XR光波导领域，瑞声科技通过收购全球领先的AR衍射光波导企业Dispelix，成为业内少数具备光波导设计与制造垂直整合能力的厂商，可提供光波导、光引擎、推/拉透镜、眼动追踪及电致变色等一站式全显示模组解决方案，并预计于2026年成为全球首家向头部客户量产SRG全彩光波导的供应商。郭丹透露，"光学业务单机价值量可达100–200美金，相关布局未来两三年内有望迎来明确量产出货机遇，将从营收、利润及长期市场增量等多方面持续创造显著价值。"

针对机器人领域，郭丹指出，当前行业的市场定义、应用场景及产品形态尚未完全定型，仍处于多样化探索发展阶段。而瑞声科技长期深耕声学、马达、光学、结构件、电机等多个核心领域，并已完成深度布局，为把握行业成熟后的增长机遇筑牢基础。"比如，我们的人形机器人灵巧手相关产品已经批量出货，去年收入规模就超过了1亿元。另外，我们正在与客户开发第一款AI硬件设备中的核心零部件电机。整体来看，公司已与国内外头部客户都建立深度合作，相信未来会是其中的一个重要玩家。"

04、战略复盘：

技术复用+生态构建，锚定长期增长

梳理瑞声科技三十载发展脉络，其持续增长的核心密码，始终根植于技术底座复用 + 生态协同构建的双重逻辑。

依托在微型声学、精密光学、电磁传动、传感器及半导体领域长期积淀的硬核技术底座，公司成功实现从手机等消费电子主赛道，向AI终端、机器人、XR、智能汽车、数据中心基建等新兴领域的跨越升级，让核心技术能力在多元场景中高效迁移、持续放大。

这种"底层技术不变，应用场景迭代"的发展模式，既保障了业务转型的稳定性与成功率，又通过生态整合（如收购东阳精密、PSS、初光、远地科技）快速补全能力短板，形成"技术-产品-场景-客户"的正向循环。

而打通这一循环的关键路径，已在郭丹的展望中清晰呈现：面向2026年及未来，瑞声科技将锚定"AI感知基础设施构建者"定位，深化多业务协同与全场景覆盖，加速奔赴"AI蓝海"，深耕全球化布局，推动公司乘势而上、再攀高峰。

source as Forbes（https://www.forbeschina.com/investment/71292）

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network