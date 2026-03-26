日清食品公布2025年全年业绩



财务摘要 截至2025年12月31日止年度 (百万港元) 2025 2024 变动 收入 4,001.1 3,811.9 + 5.0% 毛利 1,385.1 1,312.1 + 5.6% 毛利率 34.6% 34.4% + 0.2个百分点 本公司拥有人应占溢利 331.4 201.0 + 64.9% 纯利率 8.3% 5.3% + 3.0个百分点 经调整EBITDA 622.8 612.5 + 1.7% 每股盈利（港仙） 31.76 19.26 + 64.9%

香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今天公布截至2025年12月31日止年度之全年业绩。 集团的收入由2024年的3,811.9百万港元按年增加5.0%至2025年的4,001.1百万港元，由于核心方便面业务持续增长、中国内地消费情绪改善及海外市场需求增加所致。毛利由2024年的1,312.1百万港元增加5.6%至2025年的1,385.1百万港元；毛利率由2024年的34.4%微升0.2个百分点至2025年的34.6%。由于集团透过优化销售组合及持续推行成本效益措施，有效纾缓成本压力，支持毛利率提升。 本公司拥有人应占溢利大幅增加64.9%至331.4百万港元，相当于年内纯利率8.3%。溢利及盈利能力较去年大幅改善，乃由于营运效率提升以及上年度曾确认资产减值亏损之非现金费用。集团的每股基本盈利增至年内的31.76港仙，经调整EBITDA水平由2024年的612.5百万港元增加1.7%至2025年的622.8百万港元，相当于年内经调整EBITDA利润率15.6%（2024年：16.1%）。董事会建议派发末期股息每股15.88港仙，派息率为50.0%。 各业务地区之业务回顾及前景 年内，来自香港及其他地区业务的收入增加7.7%至1,658.7百万港元，主要由于香港方便面业务表现稳健及其他地区需求增加；分部业绩上升16.1%至152.8百万港元，主要由于高端方便面销量持续增长。同时，中国内地业务于年内录得收入2,342.4百万港元，温和增长3.1%；分部业绩增加3.5%至339.9百万港元，主要由于集团持续致力拓展内陆地区销量，以及中国内地业务的销售势头持续。 在香港，为持续丰富方便面产品组合，公司推出多款新单品，包括合味道杯面京都鸡白汤味及咚兵卫肉汁味杯乌冬（方便面）。为推动销量及促进消费者互动，合味道及出前一丁与虚拟歌手「初音未来」合作。此外，公司亦透过指定微信小程式加强餐饮渠道的数码化营销。为配合针对冷冻食品业务的高端化策略，公司推出日清The Chef’s Signature系列，以满足追求在家享受高质极致美食体验之消费者需求。公司持续扩大非面类产品组合，以时令产品加强其饮料产品线，以及推出全新一口装日清迷你可可脆。此外，香港制造的日清谷物麦片及鲜切蔬菜持续获得注重健康的消费者青睐，展现本公司对于健康、养生及营养的坚定承诺。 在海外市场，集团在推行策略市场扩展及提升品牌方面取得重大进展。越南仍为东南亚快速增长的经济体之一，公司透过拓展其销售及分销渠道至现代零售渠道，并以新产品锁定年轻消费者群体把握强劲的消费者需求。台湾方面，公司在当地成立全资附属公司，为合作伙伴提供更清晰的销售方向及加强对他们的支援，促进销售动力及长期业务增长。韩国方面，随着韩流在全球的热潮日益扩张，韩国业务取得稳健表现。集团亦凭借其全球销售网络，将Gaemi Food Co. Ltd.（「Gaemi Food」）的零食产品推广至新的海外市场。在澳洲，公司加强与ABC Pastry Holdings Pty Ltd（「ABC Pastry」）的营运整合，同时把握主流及亚洲零售渠道对亚洲美食日益增长的兴趣，拓阔公司的方便面产品销售网络。 在中国内地，公司的表现稳健，主要由于方便面销量扩张，以及公司策略性扩展内陆地区的业务据点。为提升消费者参与度及品牌知名度，公司增加店内试食活动、加强微信小程式等平台的数码化营销，并与日本虚拟歌手「初音未来」高调合作，加强促销活动。作为高端化策略的一部分，公司为丰富其产品组合，推出了日清咚兵卫油豆腐炸乌冬面杯面等新产品。非面类业务亦录得正面发展；分销业务扩大了产品组合，新增欧洲瓶装水、日本碳酸饮料以及日本巧克力及曲奇饼等高端进口产品，而零食业务则受惠于其薯片及节日产品，例如限量版可可脆粒等，取得良好表现。 为展现对中长期发展的坚定承诺，集团以总代价人民币30.68百万元收购了两块珠海地块的土地使用权。集团计划投资超过人民币240百万元收购该等地块，于该等地块上建设新厂房及安装新生产线。 日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「我们对公司的增长前景保持谨慎乐观的态度，同时持续专注于成本控制和运营效率。全球经济复苏之路崎岖不平，主要由于地缘政治局势紧张及保护主义抬头导致供应链重组。在此背景下，集团仍将致力于在需求明确且具可持续性的市场中，持续推动产品升级及强化执行能力。香港政府的相关举措可望支撑经济及家庭开支，为我们产品组合持续高端化提供更有利的环境。中国内地的中产阶级不断壮大为我们带来巨大机遇，而越南蓬勃发展的零售业以及韩国对健康的关注亦将支持公司战略发展。此外，澳洲对高品质冷冻食品的需求不断上升，亦具有宝贵的增长潜力。我们透过高端化及多元化策略，增强在这些地区的竞争力。凭借稳健的财务状况、现金流生成能力及强大的品牌认受性，在中期至长期内我们将具备良好条件实现收入及盈利持续增长。」 有关日清食品有限公司 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他地区开展业务，包括越南、台湾、韩国及澳洲市场。 日清食品被纳入5项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通食品饮料消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。详情请浏览www.nissingroup.com.hk。



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