市值数十亿美元的运动品牌U.S. Polo Assn. 推出全球马球衫宣传活动：源自赛场的经典之作



佛罗里达州西棕榈滩, 2026年3月26日 - (亚太商讯) - 作为1890年成立的美国马球协会（USPA）官方运动品牌，U.S. Polo Assn. 今日宣布启动其全球马球衫宣传活动——“源自赛场的经典”。此次全球宣传活动旨在向标志性的马球衫致敬，既彰显其纯正的运动血统，也展现其演变为全球最具持久魅力的时尚单品之一的过程。 U.S. Polo Assn. 全球品牌大使、6级美国职业马球运动员尼科·埃斯科巴（Nico Escobar）身着马球白装及经典海军蓝 U.S. Polo Assn. 马球衫，骑着爱驹观赛，演绎“源自赛场的经典” U.S. Polo Assn. 模特身着马球衫，亮相于南卡罗来纳州查尔斯顿举办的2026春夏全球系列大片拍摄现场 以U.S. Polo Assn.模特为主角的“Polo衫：源自赛场的经典”宣传大片 Polo衫的起源可追溯至马球赛场，它由运动、竞技以及其命名所源自的马球精神所塑造。自诞生之初，Polo衫便以功能性为设计核心，专为追求赛场表现的马球运动员而打造。如今，U.S. Polo Assn. 致敬这款永恒经典，它不仅是一件时尚单品，更是源自体育运动、经由世界各地数代运动员与消费者传承至今的标志性象征。 Polo衫是拥有逾百年历史的最具标志性的经典单品之一，以其运动与时尚的独特融合而著称。最初采用透气的平纹针织面料、柔软的领口和轻盈的结构设计，以满足竞技运动的需求，如今它已演变为一款永恒的经典单品，既适合展现休闲优雅，也适合日常休闲穿着。 Polo衫的起源可追溯至马球运动员，其诞生源于运动的实际需求。马球运动员曾对长袖棉质衬衫进行改良，以更好地应对比赛中的高温、动作和风力。这些功能性、运动驱动的改良，正是后来Polo衫的雏形。20世纪初，随着马球运动日益普及，马球运动员们将这些功能性元素正式确立下来，从而强化了Polo衫与这项运动及其功能性设计的紧密联系。 多年来，Polo衫已成为全球休闲运动装的基石，象征着学院风、奢华休闲文化以及当代运动休闲风，从马球场到大学校园再到董事会会议室，其风格转换自如。数十年来，Polo衫历经多次独特革新，彰显了其持久的适应性；这种不断演变的能力，确保了Polo衫经久不衰的时尚地位和文化意义。 作为成立于1890年、美国历史最悠久的体育管理机构之一——美国马球协会（USPA）的官方运动品牌，U.S. Polo Assn.在马球衫的历史长河中占据着无可替代的地位。 “马球衫的基因深深植根于孕育它的这项鼓舞人心的运动之中，”USPA Global总裁兼首席执行官J. Michael Prince表示。该公司负责管理和推广价值数十亿美元的全球性品牌U.S. Polo Assn.。“通过‘源自赛场的传奇’这一主题，我们致敬了始于赛场、并持续塑造着当今乃至未来几代马球运动员、体育迷和消费者生活方式、行动方式及自我表达方式的传承。” “源自赛场的传奇”通过将马球衫与马球运动的起源相联结，同时颂扬其在现代文化中的地位，从而进一步强化了这一传承。 “马球衫最初是为比赛设计的，在赛场上有着切实的用途，但它也是我场下外出就餐或与亲朋好友聚会时的日常穿搭，”U.S. Polo Assn. 全球品牌大使、6级美国职业马球运动员尼科·埃斯科巴说道，“我很欣赏U.S. Polo Assn. 既注重性能表现，又懂得如何将马球衫融入日常生活。” “U.S. Polo Assn. 与马球运动的深厚渊源，以及它对全球马球运动的支持，正是我无论在赛场内还是赛场外都选择穿着它的原因，”埃斯科巴补充道。 全球发布：源自赛场的经典 “源自赛场的经典”系列将于2026年春季在全球190个国家同步上市。通过精心策划的多渠道整合营销，该系列将生动呈现，确保无论消费者在何处接触这个运动灵感品牌，都能清晰辨识出U.S. Polo Assn.的马球衫。在实体店中，专门的马球衫展示区——包括品牌标志性的马球墙、橱窗陈列及视觉营销亮点——将通过大胆的色彩搭配、清晰的分类以及以口号为核心的宣传标识，全面展示全系列款式。在户外及平面广告中，实地拍摄的主视觉画面将马球衫带回赛场，强化了其与这项运动的真实联系；而数字及社交媒体营销活动则通过短视频内容和全球化叙事延伸这一故事。这些触点共同构成了一个连贯且沉浸式的表达，展现了马球衫作为真正标志性单品的特质——它植根于体育运动，却又与日常生活息息相关。 此外，“源自赛场的标志”营销活动将围绕美国马球界两大重要赛事展开——享有盛誉的USPA金杯赛®以及全球竞争最激烈的赛事之一——美国马球公开赛®，该赛事将于4月26日迎来冠军决赛。 “‘源自赛场的经典’旨在彰显我们的真实本色，并以大胆姿态向全球讲述这一故事，”全球品牌营销副总裁斯蒂芬妮·科罗亚莱斯（Stefanie Coroalles）表示。“此次全球Polo衫宣传活动将品牌传承、产品与自我表达融为一体，展现了Polo衫如何从运动场无缝融入日常生活。” “此次发布令我们倍感自豪，它以一种现代、醒目且不折不扣的U.S. Polo Assn.风格，让我们的品牌传承焕发新生，”科罗亚莱斯补充道。 产品核心理念：随心演绎 “每一件 U.S. Polo Assn. polo 衫都经过精心设计，在风格、舒适度、功能性以及正宗的运动细节之间取得了完美平衡，”品牌与产品开发高级副总裁布莱恩·卡米纳（Brian Kaminer）表示。“从受传统启发的剪裁到现代功能性面料，我们的 U.S. Polo Assn. 系列展现了 polo 衫在忠于其运动本源的同时，如何不断演变。” 此次全球马球衫宣传活动通过五种截然不同的风格诠释，展现了这一经典单品的百搭特性，让消费者在搭配马球衫时能够“随心而动”。 “运动风”系列马球衫的每一针一线都承载着U.S. Polo Assn.的传承。凭借正宗的细节处理、标志性的品牌标识以及运动灵感元素，这款永恒的剪裁设计直接呼应了品牌起源的马球运动。官方徽章、经典剪裁与传统设计细节，共同致敬马球运动的历史与品牌深厚的传承。 “经典风范”系列专为日常生活的点滴时刻而生。简约、舒适且易于搭配，是您追求百搭之选时的首选。这款设计旨在经久耐穿，无论休闲、惬意还是稍显正式的场合，都能完美融入您的日常穿搭。 Play It in Motion 系列专为动态活动打造的高性能POLO衫。采用先进技术面料，具备吸湿排汗、透气舒适及弹性伸展特性，全天候随您自由活动。无论是在赛场上还是生活中，这款专为POLO球手设计的POLO衫，在兼顾耐用性与功能性的同时，更呈现出利落现代的造型。 Play It Bold 系列是专为自我表达而生的时尚POLO衫。这款POLO衫以自信与风格为特质，为经典单品注入个性与自由。无论是随性穿着还是精心搭配，它都展现了当Polo衫由自信塑造、并按个人方式穿出时，其多变的魅力。 Play It Elevated是专为需要精致时刻打造的顶级Polo衫。采用高级面料与精心细节，呈现出精致外观却不显拘谨。简洁的线条与考究的剪裁，营造出从容而自信的风格，在舒适与优雅之间取得完美平衡。 U.S. Polo Assn.本季的Polo衫涵盖男装、女装及童装系列，面料、工艺与色彩选择丰富多样——从经典中性色到鲜艳亮色应有尽有。新款设计融入了纹理罗纹、低调图案及精湛的工艺细节，并饰有品牌标志性的双骑士徽标——既是正品的印记，也是这项运动的象征。 U.S. Polo Assn. 持续推出符合其全球可持续发展计划“USPA Life”的产品，彰显了品牌对负责任采购及长期环保举措的承诺。将于2027年春季登陆门店的“USPA Life”Polo衫，以U.S. Polo Assn.最具标志性的款式为基础，采用精心挑选的优质面料，体现了品牌致力于改善这款经典单品对全球环境影响的承诺。从100%优质棉面料到纽扣、缝线等细节处理，每个元素的选用都旨在减少环境影响，同时保留顾客对U.S. Polo Assn.马球衫所期待的经典外观、舒适度与品质。 U.S. Polo Assn.的服装及配饰可在U.S. Polo Assn.门店及官网uspoloassnglobal.com购买。 关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美国马球协会（USPA）的官方运动品牌。USPA 成立于 1890 年，是美国规模最大的马球俱乐部和马球运动员协会。U.S. Polo Assn. 业务规模达数十亿美元，通过全球1,200多家零售店及数千个其他销售网点进行分销，为全球190多个国家的男女及儿童提供服装、配饰和鞋履。该品牌赞助了全球各大马球赛事，包括每年在棕榈滩的NPC举行的美国公开马球锦标赛®——这是美国最顶级的马球锦标赛。通过与美国ESPN、欧洲TNT和Eurosport以及印度Star Sports达成的历史性合作，由U.S. Polo Assn.赞助的数项世界顶级马球锦标赛现已实现电视转播，使全球数百万体育迷首次得以欣赏这项激动人心的运动。 根据《License Global》的报道，U.S. Polo Assn. 一直与 NFL、PGA 巡回赛及一级方程式赛车并列为全球顶尖的运动授权商之一。此外，这个以运动为灵感的品牌更因全球业务成长及运动内容而获得国际奖项肯定。凭借其作为全球品牌的巨大成功，U.S. Polo Assn. 曾获《福布斯》、《财富》、《现代零售》及《GQ》等媒体报道，并登上雅虎财经与彭博社等全球众多知名媒体平台。欲了解更多资讯，请造访 uspoloassnglobal.com 并追踪 @uspoloassn。 USPA Global 是美国马球协会（USPA）的子公司，负责管理市值数十亿美元的运动品牌 U.S. Polo Assn.。USPA Global 同时管理其子公司 Global Polo，该公司是全球马球运动内容的领导者。欲了解更多资讯，请造访 globalpolo.com 或 YouTube 上的 Global Polo 频道。 如需更多资讯，请联系： Stacey Kovalsky - 全球公关与传播副总裁

电话 +954.673.1331 - 电子邮件：skovalsky@uspagl.com Kaela Drake - 高级公关与传播专员

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