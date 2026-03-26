中创新航航空级电池量产下线 率先实现飞行汽车电池规模化交付

香港, 2026年3月26日 - (亚太商讯) - 3月25日，小鹏汇天 X3-F（陆地航母）飞行汽车所搭载的顶流圆柱电池系统在中创新航成都工厂量产下线。据了解，此次下线的动力电池产品应用了中创新航全球首创的“顶流圆柱”电池技术。该“顶流”高能飞行电池，能量密度达360Wh/kg，是行业能量密度最高的固液混合圆柱电池，在高安全性、高功率密度与高能量密度之间实现了卓越平衡，严格满足航空级安全标准，将配套应用于小鹏汇天多款飞行汽车。

双方合作始于2022年，中创新航助力小鹏汇天完成了全球首个电动垂起飞行汽车的首飞。在历经了一系列严苛验证之后，中创新航电池产品的可靠性得到了充分检验。以此为契机，中创新航组织优势科研力量，重点布局下一代“顶流圆柱”电池，针对一系列基础科学和技术难题组织了专项攻关，并牵头联合小鹏汇天等优势单位获得国家重点研发计划项目支持，切实推动了相应航空动力电池本征安全与高比能技术的国际领先。基于此，双方于2025年4月签署深化战略合作协议，确立下一代机型的独家供应关系。

从牵头国家重点研发计划攻关“顶流圆柱”技术，到此次飞行汽车电池率先实现量产落地，中创新航在前瞻性新兴赛道的布局正加速兑现。多元化应用场景中的商业化能力的持续夯实，为其在下一代能源技术竞争中打开了新的增长空间。

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