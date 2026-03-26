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来源 Formerra
Formerra宣布征收运输附加费以应对持续的货运和物流市场压力

俄亥俄州克利夫兰, 2026年3月26日 - (亚太商讯) - 高性能材料分销领域的领导者Formerra宣布，将征收运输附加费，以应对美洲货运和物流市场持续上涨的成本。自2026年4月1日起，所有货运将收取每次350美元的附加费。

受柴油价格上涨、影响司机供应的监管要求变化、卡车运输能力趋紧以及物流行业整体运营成本上升等因素驱动，货运和物流市场的成本持续攀升。行业预测显示，这些压力在可预见的未来仍将持续。

“为了向客户维持可靠的服务，我们必须适应运输行业持续发生的变革，”Formerra首席执行官汤姆·凯利（Tom Kelly）表示。“实施这项附加费是必要的，旨在应对这些超出我们控制范围的行业性成本压力，同时继续提供客户所期待的Formerra高水准服务。”

客户如需了解更多信息，请联系您的 Formerra 代表。

关于 Formerra

Formerra 是工程材料领域的顶尖分销商，致力于将全球领先的聚合物生产商与医疗保健、消费品、工业及移动出行市场中的数千家原始设备制造商（OEM）和品牌所有者紧密连接。凭借深厚的技术与商业专长，Formerra 融合了产品组合的深度、强大的供应链、行业洞察、优质服务、领先的电子商务能力以及创新精神，形成独特的综合优势。Formerra经验丰富的团队助力多行业客户以创新且更优的方式进行产品设计、选型、加工与开发，从而提升产品性能、生产效率、可靠性和可持续性。了解更多信息，请访问 www.formerra.com

媒体联系
Jackie Morris
Formerra
市场传播经理
jackie.morris@formerra.com
+1 630-972-3144

来源：Formerra



话题 Press release summary

部门 化学, 健康与医药, Manufacturing
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