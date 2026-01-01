国元国际：亿胜生物科技价值被低估 建议积极关注

香港, 2026年3月25日 - (亚太商讯) - 国元国际发表于 3 月 24 日研究报告表示，亿胜生物科技（1061.HK）2025 年业绩稳健增长，实现营业额 18.14 亿港元，较 2024 年增加 8.6%，主因眼科与外科板块持续发力。其中，眼科收入达 8.35 亿港元（+8.2%），外科收入 8.96 亿港元（+1.8%），医疗保健服务收入激增 350% 至 0.829 亿港元。

亿胜生物科技 2025 年溢利较 2024 年增加 3.5% 至 3.18 亿港元。毛利率为 89.2%，处行业高位。现金及等价物增至 7.83 亿港元（+40.5%）。公司实施中期股息每股 7 港仙，末期股息拟派每股 7 港仙，合计每股派息 14 港仙，较 2024 年每股 12 港仙增长 16.7%。

2025 年，亿胜生物科技的国际化战略取得成果，并不断扩大对外合作。旗下贝复舒 ® 已通过新加坡特别采用程序成功引入新加坡国家眼科中心，此里程碑标志产品首次进入中国以外地区，为未来在东南亚及全球市场推出奠定基础。此外，贝伐珠单抗 BLA 已获受理，前景广阔；而公司从 Mitotech 获得 SkQ1 滴眼液全球独家权益，能把握干眼症市场的庞大市场空间。

国元国际表示，公司原有业务稳健增长，能提供较好的现金流，新产品贝伐珠单抗三期临床试验达到主要临床终点，该产品的国内以及海外市场空间广阔，随着创新药未来商业化顺利推进，将推动公司业绩上升。目前静态 PE 仅为 6.5 倍，价值低估，建议积极关注。

重要披露：

本文引用国元国际控股有限公司于 2026 年 3 月 24 日发表的研究报告内容。本资料仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

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