锂测量MR技术供应商NanoNord与DLE领域领军企业ElectraLith拓展业务合作，此前丹麦代表团刚结束对澳大利亚的国事访问

丹麦奥尔堡和澳大利亚墨尔本, 2026年3月25日 - (亚太商讯) - 北日德兰半岛科技公司NanoNord借丹麦王室夫妇对澳大利亚进行国事访问之机，成功获得澳大利亚深科技先驱ElectraLith价值16万至24万澳元的额外测量设备订单。该订单彰显了丹麦测量技术在绿色转型领域日益增长的国际潜力。

NanoNord作为国事访问期间的商业代表团成员，借此良机加强了与澳大利亚现有及新客户的业务合作。这并非丹麦王室首次与NanoNord结缘——该公司最初正是由时任年轻的弗雷德里克王储正式揭幕的。

丹麦技术实现锂元素实时测量

NanoNord的旗舰技术Tveskaeg是一款基于核磁共振（MR）的测量仪器，能够对锂及其他多种元素进行精确的实时测量。该技术采用无线传输，不使用化学试剂或一次性耗材，且校准与维护需求极低，因此具备坚固耐用、环保及运行可靠的特点。

ElectraLith将Tveskaeg仪器作为其突破性锂提取技术DLE-R的核心组件。DLE（直接锂提取）是一种新型且更具可持续性的锂提取方法——锂是推动绿色转型的电池中至关重要的金属。随着ElectraLith在全球范围内部署其技术，未来几年双方合作的潜在价值可达1000万丹麦克朗。

两家公司于墨尔本举行的“丹麦工业招待会——以商业、体育和丹麦活力之名”活动中建立联系，并在官方商务代表团结束行程后，于ElectraLith总部举行的会议中进一步加深了合作关系。

地球另一端的满意客户

“Tveskaeg是我们DLE-R系统不可或缺的组成部分，我们非常高兴能与Martin及NanoNord团队建立合作伙伴关系。每台DLE-R设备都将配备Tveskaeg系统用于锂含量测定，此次追加订单充分彰显了该系统对我们运营的重要性，尤其在我们为满足激增的锂需求而准备快速全球部署之际。

我们现有的两套系统运行完美且操作直观——甚至让团队给它们起了昵称‘福基’和‘希尔达’（取自‘叉胡子’斯文·特维斯卡格国王及其妻子的名字）。“这是我们收到的第二笔大额订单，预计未来还会有更多。”

——查理·麦吉尔（Charlie McGill），ElectraLith首席执行官

“没有什么比远赴地球另一端拜访客户，并看到像查理及其团队这样满意的客户正在使用我们的技术更令人欣慰的了。这项技术能够稳定运行并赢得客户满意，功劳应归于我们位于奥尔堡斯凯恩韦（Skjernvej）的才华横溢的员工们。能为公司再添一笔设备订单，自然让我倍感欣喜。”

——马丁·明多夫，NanoNord首席商务官

“能参与此次历史性的澳大利亚国事访问是莫大的荣幸，我们尤其荣幸此次行程中受到女王陛下的关注。女王迅速洞察了该技术在澳大利亚的潜力，并好奇地询问了Tveskaeg在锂提取中的具体应用。NanoNord与ElectraLith正是两国合作典范，澳大利亚蕴藏着巨大潜力，特别是在绿色转型所需关键金属的提取领域。除了ElectraLith，我们还有多家令人振奋的客户及潜在合作方，这正是我们必须再次造访的原因。”

- 马丁·明多夫（Martin Mindorf），NanoNord首席商务官

关于ElectraLith

ElectraLith是一家美国深科技先驱企业，致力于开发DLE-R——一种专有的锂提取与提炼电化学技术。该技术无需用水、化学品或产生废料，即可生产电池级氢氧化锂或碳酸锂，且可由可再生能源驱动。

2024年12月，该公司完成了约1700万美元的A轮融资，认购额远超预期，投资方包括力拓、雪佛龙、马拉松石油和In-Q-Tel。2026年，ElectraLith被世界经济论坛评选为“顶级创新企业”，并计划在澳大利亚、英国和阿根廷开展试点项目。

关于NanoNord

NanoNord由发明家奥勒·诺加德·延森（Ole Nørgaard Jensen）于2001年创立，他此前曾将蓝牙先驱公司Digianswer出售给摩托罗拉。该公司以“Tveskaeg”为品牌名称，开发和制造基于MR技术的测量设备，应用领域包括食品中的钠含量测定、采矿业中的锂含量测定，以及农业中的氮磷含量测定。其客户包括卡夫亨氏（Kraft-Heinz）、奥克拉（Orkla）和伊美瑞斯（Imerys）等全球知名企业。在食品等其他行业，NanoNord的设备消除了对硝酸银滴定法的依赖；在欧洲多个国家，Tveskaeg技术目前正接受农业应用测试，有望优化液态肥的使用，从而减少地下水污染并提高养分利用率。

NanoNord 是一家由基金会和家族共同持有的企业，Lauritzen 基金会是其主要投资者，公司仍由创始人 Ole Nørgaard Jensen 担任首席执行官。在澳大利亚，NanoNord 由首席商务官 Martin Nørgaard Mindorf（家族新一代成员）代表出席此次国事访问。

联系方式：

Martin Mindorf

首席商务官

mm@nanonord.dk

+4596341590

查理·麦吉尔

首席执行官

charles.mcgill@electralith.com

来源：NanoNord

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