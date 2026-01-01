英皇钟表珠宝有限公司公布2025年全年业绩 净利润上升约68% 末期股息增加超过150%

财务亮点

截至12月31日止年度





变动 2024年

百万港元 2025年

百万港元 总收入 5,230 5,765 + 10.2% 毛利 1,481 1,780 + 20.2% 毛利率 28.3% 30.9% + 2.6百分点 经调整EBITD 1 433 646 + 49.2% 净利润 257 431 + 67.7% 每股基本盈利 3.79港仙 6.34港仙 + 67.3% 每股末期股息 0.45港仙 1.14港仙 + 153.3%

1经调整EBITD为利息、税项及自家拥有旗舰店的折旧费用前之盈利，以反映本集团之核心营运表现

香港, 2026年3月25日 - (亚太商讯) - 欧洲制钟表及珠宝首饰之零售商翘楚－英皇钟表珠宝有限公司(「本集团」或「英皇钟表珠宝」)(股份编号：887)公布其截至2025年12月31日止年度(「本年度」)之全年业绩。

于本年度，在市场充满不确定性和挑战下，本集团取得了令人鼓舞的表现。本集团的总收入增加10.2%至57.7亿港元(2024年：52.3亿港元)。来自香港的收入增加13.3%至33.1亿港元(2024年：29.2亿港元)，占总收入57.5% (2024年：55.9%)，而来自中国内地的收入增加20.3%至16.3亿港元(2024年：13.5亿港元)，占总收入28.2% (2024年：25.8%)。按产品分部划分的收入而言，钟表分部的收入增加5.8%至35.3亿港元(2024年：33.4亿港元)，占总收入61.2%(2024年：63.8%)，珠宝分部的收入增加18.1%至22.4亿港元(2024年：18.9亿港元)，占总收入38.8%(2024年：36.2%)，而黄金产品占珠宝分部收入72.4%(2024年：72.4%)。

本集团的毛利增加20.2%至17.8亿港元(2024年：14.8亿港元)，毛利率提升至30.9% (2024年：28.3%)。本集团的净利润于本年度大幅增加67.7%至4.3亿港元(2024年：2.6亿港元)。每股基本盈利为6.34港仙(2024年：3.79港仙)。本集团已建议派付末期股息每股1.14港仙(2024年：0.45港仙)。连同中期股息每股0.55港仙(2024年：0.65港仙)，全年股息总额为每股1.69港仙(2024年：1.10港仙)。

于2025年12月31日，本集团之银行结余及手头现金为16.1亿港元(2024年：9.5亿港元)。由于本集团处于净现金状况，因此净负债比率为零(2024年：零)。

于本年度，本集团就其于中国内地珠宝业务之策略性发展成功伙拍陈世昌先生。陈先生为一位于珠宝行业具影响力且备受推崇的资深人士，拥有超过40年的经验。于2025年12月31日，本集团于中国内地共有11间珠宝店。本集团计划于2026年开设约40间店铺，面向中端市场，其中一半在一线及新一线城市，其余一半则在二线城市。

于2025年12月31日，本集团于香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚营运共64间店铺。于本年度，除了在中国内地开设的珠宝店外，本集团于香港及澳门新开设了三间珠宝店。此外，本集团亦于香港及澳门分别开设了一间百达翡丽旗舰店及一间IWC万国表专卖店，以及于中国内地开设了一间帝舵表专卖店和一间劳力士专卖店，进一步提升本集团的市场占有率。

于2026年，本集团计划于全球顶级购物街之一的尖沙咀广东道开设一间多层劳力士专卖店及一间多品牌钟表店。该等店铺将进一步提升本集团于名贵钟表零售市场的竞争优势，并巩固其市场领先地位。

英皇钟表珠宝主席杨諾思女士表示︰「面对全球经济动荡的重重挑战，本集团预期消费者整体支出将趋于谨慎。然而，黄金珠宝作为另类投资，将持续受中国消费者青睐。随着与陈先生建立战略合作伙伴关系，本集团将以多元化市场细分策略，有效地扩大其零售网络布局，从而在中国内地市场的庞大商机中抢占份额。」

杨女士总结道︰「本集团预期全球奢侈品零售市场之复苏步伐，尤其是中国内地及香港，将会维持。由于不受潜在地震风险及政治局势紧张的顾虑，中国消费者普遍视香港为选购奢华腕表的首选之地。此外，备受瞩目的演唱会及大型国际赛事等旅游刺激措施亦将吸引更多中高端消费客来到香港。本集团将继续提升竞争优势及进一步扩大市场占有率，并致力把握市场复苏带来的机会。」

关于英皇钟表珠宝有限公司

作为零售商翘楚，英皇钟表珠宝(887.HK)自1942年在香港开业至今已有超过80年悠久历史，业务包括销售享誉国际之欧洲制腕表及旗下「英皇珠宝」品牌之珠宝首饰。凭借其代理齐全的钟表品牌、独特的市场推广策略以及遍布香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚黄金地段的广泛零售网络，英皇钟表珠宝在全球各地中高收入人士的目标顾客群中已建立稳固的品牌形象。于香港投资者关系协会颁发的2025年香港投资者关系大奖中，英皇钟表珠宝荣获「最佳投资者关系公司—小型股」、「最佳投资者关系团队—小型股」及「最佳投资者关系素材—小型股」。有关详细资料，请浏览其网站︰www.EmperorWatchJewellery.com。

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