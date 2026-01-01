绿茶集团2025年业绩出炉：同店韧性与新店优化双轮驱动 领跑中式连锁餐饮赛道



香港, 2026年3月25日 - (亚太商讯) - 2025年，中国餐饮行业步入存量博弈新阶段，连锁化加速与消费需求升级并行，市场竞争更趋激烈。在此背景下，绿茶集团（6831.HK）凭借深厚的品牌积淀、成熟的运营体系与持续的模式创新，交出了一份亮眼的成绩单，彰显出头部品牌的强劲发展势能。 数据显示，2025年，绿茶集团实现营业收入人民币4,762.97百万元，同比增长24.1%；经调整净利润人民币508.89百万元，同比大幅增长41.0%，门店总数突破609家，同比增长31.0%。在行业承压的大环境下，公司经营业绩远超同业水平，展现出极强的经营韧性。 一、同店运营韧性十足，筑牢发展压舱石 靓丽成绩的背后，是绿茶集团多年来对同店运营韧性的坚守，以及对新店模型持续优化的深耕。 在同店方面，2025年，绿茶集团同店业绩与2024年基本持平，在餐饮行业存量竞争加剧、人均消费承压下行的背景下，这一稳健表现，充分印证了公司同店运营具备扎实的经营韧性与可持续的抗风险能力。 这份穿越行业周期的稳定表现并非偶然，而是源于公司融合菜、质价比、新国风三大核心能力的长期积淀与协同发力。 1.融合菜：构建全国化的门店网络，实现产品常青 融合菜作为绿茶集团的产品核心，以强大的适应能力与研发能力，构建起全国化的产品壁垒。在产品结构上，绿茶菜单以全国通用菜品、地方特色菜品与时令菜品有机组合，既坚守经典菜系的风味底蕴，又可依据不同区域的口味偏好灵活本土化适配，实现对不同区域消费者口味的全面覆盖，持续拉动客流与用户增长。 同时，在菜品的研发创新上，公司依托全国性的餐厅网络构建起高效的市场洞察体系，能够快速捕捉各地餐饮流行趋势，在借鉴优秀经验的基础上进行本土化改良与创新后推向全国，形成了「快速发现、精准改良、高效落地」的研发死循环，后发而先至。 凭借这些核心能力，绿茶集团不仅成为业内唯一实现全国高密度布局的中餐品牌——除西部四个省份外，还在全国近150座城市完成密集布局；此外，公司亦通过持续且精准的菜品上新，有效应对菜系潮流与消费口味的快速迭代，实现产品层面的「常青」发展。 数据显示，2025年，绿茶集团推出约500+道新品，既让经典菜品持续焕发新活力，也牢牢锁住了消费者的味蕾，进而为公司业绩增长提供了强劲动能。 2.质价比：构建成本结构护城河，实现经营常青 质价比是绿茶集团的经营底色，通过规模化与标准化的深度融合，公司持续优化采购、运营及供应链体系，精炼成本结构，赋予品牌极强的盈利能力与抗风险能力。 在规模化层面，公司将门店扩张的规模优势持续转化为成本优势，通过集中规模化采购降低食材采购成本，采用统一的装修模版压缩门店装修投入等措施，实现全链路成本管控，驱动公司2025年经调整净利润率同比提升1.3个百分点。 在标准化层面，公司第三代供应链体系、高度标准化的SOP流程与智能化厨房设备形成协同效应，构建起高效的运营体系，在保持食材新鲜的基础上，大幅提升后厨出餐效率、降低人工成本，实现了「标准化生产」与「现做现吃」的完美结合。 规模化与标准化的深度融合，为绿茶集团构筑起行业领先的成本结构，不仅让公司在行业下行周期依旧保持强劲的盈利能力，还让公司能够以行业最具竞争力的客单价，为消费者提供一流的菜品质量、用餐环境和服务体验。 这种高质价比的消费体验，既能持续吸引新老顾客、形成良性口碑传播效应，又能不断提升用户消费粘性，构建正向循环，最终助力公司实现长期稳健发展。 3.新国风：构建独特品牌形象，实现品牌常青 新国风是绿茶集团构建差异化竞争壁垒、树立独特品牌心智的核心标识。公司以江南文化为精神内核，将东方美学底蕴与现代餐饮体验深度融合，匠心打造记忆点鲜明、识别度极高的沉浸式用餐空间，让每一家门店都成为自带传播属性的文化场景与流量载体。 凭借这一独具特色的品牌形象，绿茶集团成功在同质化竞争日趋激烈的餐饮市场中脱颖而出，成为消费者心中「中式用餐美学」的经典代名词，持续为门店汇聚稳定的自然流量与市场关注。 更重要的是，新国风为品牌注入了绵延不绝的文化生命力，助力绿茶集团突破传统餐饮品牌的生命周期局限，以文化价值驱动商业价值，实现长期稳健的高质量增长与品牌价值持续攀升。 依托新国风的独特的品牌文化与东方美学体验，绿茶集团在海外战略布局中形成了差异化竞争优势，并迅速打开国际市场，截至2025年底，公司境外门店达14家，覆盖亚太4个核心市场，包括新加坡、泰国、马来西亚及中国香港地区，全年境外收入同比增长16倍，突破1.4亿元，出海业绩实现跨越式增长，整体呈现出强劲且持续向上的增长曲线。 二、新店模型持续优化升级，激活增长新引擎 如果说同店韧性是绿茶集团的「压舱石」，那么新店模型的持续优化便是公司的「增长引擎」。 1.数据左证：新店核心指标全面领跑 2025年，绿茶集团通过对单店模型的精准打磨，让新店在堂食坪效、利润率、投资回报期及ROIC（投入资本回报率）等核心指标上全面优于老店，实现了从「门店扩张」到「规模释放」的质变。 从核心经营数据来看，新店模型的优势尤为突出。2025年新店堂食坪效达1,953元/㎡/月，较老店1,316元/㎡/月实现大幅提升；单店利润率新店为15.9%，优于老店的15.7%；投资回报周期新店仅12.6个月，远短于老店的19.3个月；ROIC方面新店更是达到73.1%，显著高于老店的47.4%，各项核心指标全面领跑。 2.模型优化：全维度升级捕捉消费潜力 新店模型的成功，源于绿茶集团对市场变化的敏锐洞察与快速应变能力。在模型优化上，绿茶集团近年来对新店进行全维度升级。在门店选址上，公司采用「分区加密+广度下沉」双轮驱动策略，在一线及新一线城市核心商圈加密布局的同时，加速向二线以下城市下沉，2025年，公司新进16个二线以下城市，精准捕捉下沉市场的消费潜力。 在门店设计上，绿茶集团持续优化装修模版，在融合中国传统文化的同时不断适应年轻人的需求，同时针对不断变化的消费习惯和趋势变化，优化空间布局，提高餐桌利用率和门店的经营效率，在优化成本结构的同时，提高门店前厅的运营效率。；在运营效率上，公司不断优化智能化厨房设备与数字化管理系统，在保证食材新鲜的基础上，提高了产品的标准化和口味的稳定性。同时不断升级的数字化管理系统也降低了管理难度，提高了门店的管理运行效率。 新店模型的高效优化与同店韧性形成共振，驱动绿茶集团在2025年实现了营收与利润的双高增长，核心财务指标全面向好。除了24.1%的营收增速与41.0%的经调净利润增速，公司2025年经营性现金流达10.5亿元，同比增加43.8%，现金流十分充裕，，经营质效与规模实现良性协同增长。 总体而言，绿茶集团2025年的亮眼业绩，不仅是同店韧性与新店模型优化双轮驱动的必然结果，更是公司核心竞争力的集中体现。未来，在消费升级及餐饮行业持续回暖的背景之下，绿茶集团有望进一步巩固规模优势、提升市场份额与盈利能力，在中式连锁餐饮的赛道中持续领跑。



话题 Press release summary



部门 旅游观光, 食品, 酒店

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

