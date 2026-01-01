国泰君安国际（1788.HK）2025年收入创历史新高 盈利水平跨越式提升



业绩摘要： - 收入增长41%至62.30亿港元，创历史新高 - 税后利润跃升287%至13.45亿港元 - 总资产上升18%至1,535亿港元 - 金融产品业务规模上升18%至474亿港元 - ROE显著提升6.4个百分点至8.7% - 建议派发末期股息每股2港仙，全年派息7港仙，派息比率50%，每股股息增长119% 业务亮点： - 投行业务创历史最佳表现，收入大幅增长133% - 港股IPO保荐项目7个，配售项目34个，配售按数量市场排名第一 - 债券发行项目294个，发行规模增长34% - OTC产品交易量爆发式增长，成为佣金收入主力来源之一 - 港交所场内衍生品累计成交中资券商排名第一 - 资产管理业务规模增长49%，收入大幅增长1.2倍 - 中资离岸ESG债券主承销金额中资券商排名第一 - 连续10年获穆迪"Baa2"、标普"BBB+"长期发行人评级，展望"稳定" - MSCI ESG 获提升至最高AAA评级， 连续第三年营运层面碳中和 香港, 2026年3月25日 - (亚太商讯) - 国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"、"集团"或"公司"，股份代号：1788.HK）秉持稳健务实的经营理念，坚守风险底线，聚焦核心主业，推动各业务实现全面高质量增长，经营成果丰硕。年内，集团收入创历史新高，同比大幅上升41%至62.30亿港元，普通股股东应占溢利同比大幅跃升287%至13.45亿港元，盈利规模实现跨越式提升。董事会建议宣派截至2025年12月31日年度之末期股息每股0.02港元，连同已派发的中期股息每股0.05港元，全年股息合共每股0.07港元，派息比率50%，每股股息增长119%。 厚积薄发，财富管理2.0拉开帷幕 2025年，集团全面推进财富管理2.0战略落地，坚持"客户需求为核心、定制化服务为特色、数字化能力为支撑"的发展方向，完成"平台+产品"综合性升级。年内，OTC产品交易增长迅猛，成为佣金收入主力来源之一，其中结构性票据、OTC期权佣金均同比跃升超过100%，产品交易量、客户参与人数较2024年分别增长超50%，成为集团财富管理业务高质量发展的核心支柱。同时，集团深化科技金融与普惠金融布局，完成交易平台数智化升级，"君弘全球通"活跃用户大幅增长，有效带动客户托管资产规模提升。 2025年，集团资产管理业务实现规模、收入双增长，资产管理规模同比增长49%，收益跃升1.2倍。投资级债券基金Class I年化回报率达8.96%，位列中资同业前茅；美元货币基金Class A2年化回报率约4.38%，稳居同类产品第一梯队。 企业融资创佳绩，规模效益创新高 依托与母公司国泰海通证券的协同优势，2025年，集团股权融资业务继续聚焦新科技、机器人、人工智能等前沿赛道，创历史最好表现，全年共完成七单IPO保荐项目，数量居中资投行前列，集资总额超过160亿港元，递交上市申请共25个项目（不含保密递交的申请）。其中，本集团独家保荐的上海剑桥科技（6166.HK）创下A股与港股通信设备行业史上最大规模IPO记录；卧安机器人（6600.HK）为智慧家庭机器人第一股；集团联席保荐的禾赛科技（2525.HK）为2022年以来募资规模最大的中概股回归项目。此外，年内，集团完成34个二级市场配售项目，按项目数量计排名市场第一。 2025年，集团共参与294笔境外债券的发行项目，发行总规模约5,221亿港元，同比增长34%。根据DMI债券平台数据显示，集团离岸债一级承销规模在中资券商中排名第三，中资离岸债主承销规模位列中资券商第二。集团服务客户涵盖大型国有企业、金融机构、地方政府等各类发债主体，业务实力稳居行业领先地位。 机构业务稳定发展，产品服务领跑市场 集团持续为机构投资者提供跨境、跨资产、跨市场一站式服务，依托沪港通、深港通等互联互通机遇，深化与母公司协同，整合境内外资源优势，提升产品设计与交易能力。截至2025年年底，代客持有金融产品规模同比增长17.7%至474亿港元，净收益平稳提升。在港股衍生品领域，集团场内衍生品交易量同比显著增长，稳居中资券商领先地位。 深耕绿色金融，推进低碳运营 本集团坚守"金融报国，金融为民，金融向善"信念，将ESG理念融入日常业务营运及管理中。在绿色金融服务方面，集团持续深耕ESG债券市场，年内完成86笔ESG债券发行，融资规模约达2,044亿港元，同比增加25%，于DMI中资离岸ESG债券主承销金额排名中位列中资券商第一名，彰显了在绿色金融领域的领先地位。 低碳运营发展方面，公司在坚持践行节能减排的基础上，通过认购核证碳标准林业项目碳汇资产成功抵销2024年度范围1及范围2温室气体排放，连续第三年实现营运层面碳中和，展现了本公司在应对气候变化方面的坚定承诺和卓越表现。 本公司MSCI ESG、万得ESG和商道融绿ESG的评级均领先同业，其中MSCI ESG评级达最高AAA级，标普全球ESG评分领先全球81%同业，彰显可持续发展核心竞争力。 展望2026年，国泰君安国际将坚持稳中求进总基调，主动应对市场变化，聚焦核心业务提质增效，深化客户中心理念，构建覆盖机构、企业及个人客户的全周期综合金融服务体系，持续提供精准、多元、高效的一站式金融解决方案，推动各项业务高品质发展再上新台阶。 完整版公告请参阅：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0325/2026032500354_c.pdf 声明 本文稿不构成购买或认购任何证券或金融工具或提供任何投资建议的邀请或要约，幷且其任何部分不构成或依赖与任何合同、承诺或与此相关的投资决策，本文稿亦不构成有关公司之证券或金融工具的建议。 本文稿包含有关集团财务状况、经营业绩的若干前瞻性陈述，及集团管理层的若干计划及目标。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际业绩或业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩或业绩截然不同。这些前瞻性陈述是基于集团现在和将来的策略以及集团将来经营的政治和经济环境的假设。不应将这些前瞻性陈述放在这些前瞻性陈述之上，反映集团管理层截至本次发布的观点。不能保证未来的结果或事件与任何这样的前瞻性陈述一致。 关于国泰君安国际 国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）, 是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"AAA"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球81%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



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