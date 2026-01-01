万亿风口上的中医"龙头" 战乱世界的"压舱石"



香港, 2026年3月25日 - (亚太商讯) - 全民养生潮爆发。 不只是中老年"银发群体"，就连Z世代都不"浪"了，开始学习中医知识、吃食补药膳、打太极拳......在某视频平台，《八段锦》的播放量高达7880万。在某社交平台，"健康养生"话题的浏览量累计超过百亿次。 政策持续支持，近期又加了把"火"。十五五规划纲要明确：全面实施AI+。加快建设健康中国，推进中医传承创新。 需求和政策的双重驱动下，中医医疗服务行业的确定性愈加凸显。据弗若斯特沙利文测算，到2029年，市场规模将达到1.62万亿元，未来几年的CAGR约9.9%。[1] 同时，一家万亿风口上的"龙头"--同仁堂医养，正备受青睐。 一方面，它积极拥抱AI，以优质普惠的中医医养服务+成熟供应链，收获了全国超过76万会员用户的信任。 另一方面，作为"AI+中医医疗服务"龙头，它是稀缺的"压舱石"资产，不仅填补了港股空白，也让全球投资者能够分享中国人口转型和民族医药复兴的红利。 机构投资者嗅觉敏锐，已抢先布局。据悉，航空港科技资本、Aurora SF，已经与同仁堂医养签订了基石投资协议。 值得注意的是，他们已承诺，上市后7个月内不会卖出。这一禁售期限，比港交所的规定（最低6个月）更长。 显然，这是看好同仁堂医养的中长期价值。而在当下的港股市场，信心比黄金更重要。 1、全产业链协同，夯出百年护城河 十年前养生，"西式产品"风靡全球。 如今，望闻问切、药膳膏方、针灸推拿等"中式医养方案"，正越来越火。甚至连老外也争相加入，直呼"上头，舒服"。 风向的转变，源于中医医养的独特优势：治未病，副作用较小，强调人体内部系统的平衡与和谐，更注重养生保健和长期健康管理。 这，正好适配当前的养生需求。 老龄化趋势叠加快节奏生活，我国慢性病患病率不断上升。据国家卫健委统计，有75.8%的老年人至少被1种慢性病困扰。[2] 从高层到行业，已经形成共识：中医医养服务，有助于提升国民健康质量。 但，问题出在了供给端。 经验丰富的中医医师极度稀缺，且大多执业于三甲医院。即便患者抢到了专家号，诊疗结束即服务终止，后续很难再互动，更遑论持续的健康管理。 该如何破局？同仁堂医养敢于啃"硬骨头"，给出了解题思路：全产业链协同。 品牌端，同仁堂拥有350余年历史，家喻户晓，自带"信任基石"。 同时，它始终锚定医疗服务的本质，潜心练功，锻造出了严肃专业、高质量的医疗服务能力。截至去年9月末，平台拥有2745名中医执业医师。其中，820名是主任医师或副主任医师，有30名执业医师拥有国家级荣誉称号。 在此基础上，同仁堂医养进一步打通服务堵点，线上线下融合协同，已建立起全面、强大的分级诊疗网络。 在线上，数智化诊疗平台突破时空限制，"老中医"7×24小时极速响应，使优质的中医医养服务更加普惠。 在线下，基层连锁机构覆盖社区场景，提供及时、贴心、温暖的医疗需求，例如开展社区义诊，为老人提供家庭医生服务等。 连锁化的中医院，有传承，又有创新。它拥有先进的医学检查设备和领先的优势专科能力，聚焦精细化医学检查和系统性诊疗服务，与互联网医院、基层机构，互为补充，大幅优化了资源配置。 但，一家极致的公司，还不止于此。 同仁堂医养希望"把简单留给用户"，它背靠同仁堂集团，自带中医药和供应链基因，"炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力"。 当诊疗完成后，它能直接提供优质可靠的药品、药膳、慢病调理膏方。 至此，中医医养-医药供应链，形成了闭环服务生态。患者无需折腾，就能享受到优质、高效的医疗健康服务。 用户纷纷投出"信任票"。 2025年前9个月，同仁堂医养的推广费占总营收比重仅0.1%。但同时期，总就诊人次达到250万人次，同比增长21.6%。 会员人数方面，2022年-2024年CAGR达到30.2%，2025年前九个月增长至76.66万。 据弗若斯特沙利文调研数据，按2024年总门诊人次及住院人次计，同仁堂医养是中国非公立中医院医疗服务行业中最大的中医院集团，妥妥的行业龙头。 这，正是市场给予"新质供给"的掌声和回报。 2、高质量增长，强劲稳健的基本面 当前，同仁堂医养正处于港股招股阶段，已引入2家基石投资者，散户投资者也正积极踊跃申购。 投资的底层逻辑，是强劲稳健的基本面。 IPO招股书显示，2022年-2024年，同仁堂医养营业收入分别为9.11亿元、11.53亿元、11.75亿元，持续稳健增长。 2025年前9个月，营收8.58亿元，保持增长势头。 同时，其营收结构显著优化，销售健康产品及其他产品的占比达到13.6%，验证了全产业链协同的逻辑。 从地区来看，北京、浙江以外地区的营收规模增长了约17%，营收占比提升了2个百分点，意味着，业务扩张已见成效。 利润方面，同仁堂医养于2023年扭亏后，一直保持着盈利状态。 2025年前9个月，得益于标准化运营+数智化转型，其经营质效进一步提升，费用率优化至13.6%，毛利率18.2%。 以长期视角看，这样的高质量增长，才刚刚开始。 招股书显示，2024年，同仁堂医养的市场份额为1.7%，整合空间巨大。 未来，中医医疗服务赛道将进入高景气周期，规模万亿级。作为行业龙头，同仁堂医养已经构筑起坚实的"护城河优势"，且用户信任、高粘性。 另外，它拥有健康的现金流，此次IPO后，"资金弹药"将更加充裕，能够支撑业务扩张。 可以预见，强者恒强，它有望吃下更多的"蛋糕红利"。 3、乘AI东风，开辟医养"新航线" AI重塑医疗健康，数千年的中医智慧正与新技术碰撞融合，焕发新生。 中国工程院院士张伯礼认为，AI赋能，可以让中医更快地进步，飞得更高、飞得更远。 这是历史性的机遇，也是每一家公司的必答题。 同仁堂集团精准洞悉趋势，积极拥抱AI浪潮。去年，其"牵手"小米公司，共同推出了AI智能体"同仁堂养生馆"，它是一个AI中医药健康管家，能提供"健康问询-分析-个性化建议"全流程服务。 研发端，在北京市经济和信息化局的支持下，其已落地AI新药开发平台建设项目，将构建十万级方剂数据库，驱动"经验主义"进化至"数据主义"。 同时，生产制造端也在"智变"。据悉，同仁堂集团旗下的"中医药全生命周期数智管控智能工厂"，已构建起13个AI应用场景，关键生产环节已全面完成智能化改造，实现了"全链智能"。 作为大健康生态的"终端"，同仁堂医养是"数智化排头兵"，也正加速推进中医医疗服务的数智化转型。 本次募资中，将有约5%的资金用于智慧医疗、数字化和智慧化改造。 这将为其带来更多的想象力。 例如，AI将"解放"医生，重构生产力，将使优质中医医养服务更加普惠、效率更高。 当越来越多用户涌入，不只会带来业绩的飞跃，还会产生更多数据反馈，驱动上游中医药产品的创新研发。 另外，AI还将助力管理服务业务，加速"同仁堂标准"的输出。 未来，同仁堂医养可能不只是一家To C的医疗服务公司，还有望进阶成为一家To H（医疗机构）的技术输出公司。 乘AI东风，一家百年老字号，正开辟"新航线"。同仁堂医养，战乱世界的"压舱石"，已经站上了价值迁跃的新起点。 参考资料： [1]同仁堂医养IPO招股书

[2]慢性病成老年健康头号杀手，如何做好慢病管理？-中国新闻网 转载自懂财帝



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