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来源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc
通用航空系统公司（GA-ASI）在英国和日本的MQ-9B项目荣获《航空周刊》颁发的卓越奖
GA-ASI 在此次颁发的9个奖项中斩获2项

圣地亚哥, 2026年3月25日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）在上周举行的《航空周刊》第21届年度“项目卓越奖”评选中斩获两项大奖。GA-ASI的英国“保护者”项目荣获“特别项目奖”，而其日本COCO（公司自有、公司运营）项目则在“原始设备制造商系统维护”类别中摘得桂冠。

“我们很高兴这两个重要的MQ-9B国际项目获得了《航空周刊》的认可，”通用航空系统公司（GA-ASI）首席执行官林登·布鲁表示。“我们很幸运拥有一支卓越的员工团队，他们对客户的奉献精神和承诺确实令人赞叹。”

MQ-9B是GA-ASI最先进的遥控飞行器（RPA）系统，包括SkyGuardian®和SeaGuardian®型号，以及英国的Protector RG Mk1。

2025年，通用航空系统公司（GA-ASI）为英国皇家空军（RAF）的“保护者”RG Mk1无人机获得了首张军用型号证书（MTC），该机型通过了严格的适航性评估，并证实了其在无地理限制条件下的安全运行能力。英国“保护者”MTC的全球影响力得到了广泛认可，因为这是一项独一无二的成就，它使无人机能够从英国皇家空军国内基地出发，在民用空域进行常规飞行，极大地扩展了其作战灵活性，并减少了对隔离试飞场或海外部署的依赖。但更重要的是，它为未来寻求全面融入受监管空域的无人系统提供了概念验证，并为全球盟军和北约部队树立了先例。

在日本，MQ-9B“海卫士”COCO计划取得了巨大成功，此前租赁给日本的飞机现已转为销售，且已追加订购了更多MQ-9B。日本利用“海卫士”在昼夜不分的海域范围内提供实时态势感知能力。它也是同类无人机中首款能够实现海面及水下实时搜索与巡逻的机型。

关于GA-ASI

通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）是全球领先的无人机系统（UAS）制造商。“捕食者®”（Predator®）系列无人机系统已服役超过30年，累计飞行时长逾900万小时，产品包括MQ-9A“死神®”（Reaper®）、MQ-1C“灰鹰®”（Gray Eagle®）、MQ-20“复仇者®”（Avenger®）、MQ-9B“天卫®”（SkyGuardian®）/“海卫®”（SeaGuardian®）、XQ-67A以及YFQ-42A。公司致力于提供长航时、多任务解决方案，以实现持续态势感知和快速打击能力。

如需了解更多信息，请访问 www.ga-asi.com

Avenger、EagleEye、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 是通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）在美国和/或其他国家注册的商标。

GA-ASI 媒体关系部
通用原子航空系统公司
ASI-MediaRelations@ga-asi.com 
(858) 524-8101

来源：通用原子航空系统公司



话题 Press release summary

部门 航空航天和国防
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