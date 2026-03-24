登顶AAA！国泰君安国际MSCI ESG评级攀行业巅峰 铸就可持续发展标杆

香港, 2026年3月24日 - (亚太商讯) - 国际指数评级机构明晟 MSCI日前公布了年度 ESG（环境、社会及企业管治） 评级报告，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK））评级从"A"级跃升至最高"AAA"级。公司在负责任投资、可持续融资业务、人力资本发展、数据安全及企业行为等领域表现尤为突出，处于全球同业领先水平。这一重要突破标志着公司在可持续发展领域的持续努力与卓越表现获得国际权威机构的高度认可。

根据MSCI ESG评级的最新评估，国泰君安国际在多个关键议题上表现优异，成为本次评级上调的主要驱动因素：

在负责任投资方面，得益于可持续发展指标的优化调整，公司得分显著提升。公司始终致力于可持续发展，将负责任的投资理念全面融入投资组合管理，在投资流程中系统性地纳入ESG因素，以此在传统财务分析基础上，进一步增强对潜在投资的ESG表现评估，从而推动被投资方的绿色转型。

在可持续融资业务方面，国泰君安国际在投资银行业务中积极开展可持续发展尽职调查，并通过为企业客户承销及发行绿色债券，持续推动绿色金融发展，降低与业务相关的环境风险，展现了其在绿色投融资领域的责任担当与专业能力。

在人力资本发展方面，由于绩效评估方法论的改进以及公司实践的持续完善，得分亦实现增长。公司秉持"人才是第一资源"的经营理念，并奉行"以人为本、协同协作"的原则，视员工为本集团最有价值的资产。通过提升薪酬待遇、提供员工福利、创造成长机会，持续加强人才招募和留任策略，进一步巩固公司作为优选雇主的地位，推动长期可持续发展。

在数据安全领域，MSCI报告指出，国泰君安国际主要运营于香港这一隐私保护法规较为严格的地区，公司在数据安全实践方面保持行业领先，通过制定覆盖全集团的隐私政策，并引入外部独立IT安全审计，公司有效构筑了网络安全风险防线。

国泰君安国际此次MSCI ESG评级跃升至AAA级，充分体现了公司在环境、社会及管治方面的长期投入与系统化建设成果。作为国泰海通集团的重要国际业务平台，公司将继续秉持可持续发展理念，深化ESG治理实践，积极履行社会责任，为股东、客户及社会创造长期可持续价值。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"AAA"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球81%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com

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